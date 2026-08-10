Cassetto fiscale, online avvisi, pagamenti e stato delle pratiche

10 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Agenzia delle Entrate amplia le funzioni del Cassetto fiscale

amplia le funzioni del Cassetto fiscale Nuova sezione per avvisi, scadenze, pagamenti e ricorsi

Accesso confermato con SPID, CIE e CNS

Consultazione riservata a contribuenti, rappresentanti e delegati autorizzati

Riassunto generato con AI

Il Cassetto fiscale diventa più completo

L’Agenzia delle Entrate ha ampliato il Cassetto fiscale, consentendo ai contribuenti di controllare online avvisi, pagamenti, scadenze e stato delle pratiche in un unico spazio digitale. La novità, riportata da ANSA nel resoconto firmato da Cristina Colli, riguarda l’area riservata del portale delle Entrate e punta a rendere più immediato il rapporto con il Fisco. Il servizio è accessibile in qualsiasi momento con le consuete credenziali digitali e permette di seguire gli aggiornamenti senza contattare gli uffici.

La novità riguarda in particolare la sezione “L’Agenzia scrive”, dove vengono resi disponibili documenti e informazioni utili per comprendere gli adempimenti richiesti e le relative tempistiche. L’obiettivo è offrire una visione più ordinata delle comunicazioni fiscali, riducendo il rischio di dimenticare una scadenza o perdere traccia di un versamento. Restano centrali la riservatezza dei dati e la verifica dell’identità di chi accede.

Atti digitali e pratiche sotto controllo

Nella sezione “L’Agenzia scrive” sono disponibili gli avvisi di liquidazione delle imposte di registro, comprese le comunicazioni sulle decadenze dall’agevolazione “prima casa”. Rientrano inoltre gli atti relativi all’imposta sostitutiva sui finanziamenti, gli avvisi di accertamento parziale automatizzato e i provvedimenti di autotutela, sia di annullamento totale sia parziale. Ogni documento digitale reca firma elettronica e numero di protocollo, elementi che consentono di identificarne formalmente la gestione nel sistema.

La funzione più rilevante è il monitoraggio dell’iter della singola pratica. Per ciascun avviso o accertamento, il contribuente può visualizzare le scadenze, l’eventuale ricorso, il pagamento oppure la rateizzazione delle somme dovute. Accanto all’atto compare una dicitura sullo stato della procedura e gli aggiornamenti diventano visibili online dal giorno successivo al loro inserimento.

Il quadro informativo riunito nel Cassetto fiscale può aiutare a individuare tempestivamente passaggi ancora aperti. In particolare, la consultazione dello storico riduce il rischio di effettuare due volte lo stesso pagamento o di non riconoscere un versamento già eseguito. Non cambia, invece, il principio di accesso selettivo alle informazioni personali e fiscali.

Chi può consultare le nuove informazioni

L’accesso resta riservato al contribuente interessato, ai suoi rappresentanti legali e alle persone di fiducia autorizzate. Tra i rappresentanti indicati figurano tutori, genitori, curatori speciali e amministratori di sostegno. Per entrare nell’area personale restano validi SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) e Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

La conseguenza pratica dell’aggiornamento è una maggiore continuità nella gestione delle pratiche: atti, versamenti e possibili rateizzazioni possono essere verificati nello stesso ambiente. La digitalizzazione non elimina gli obblighi connessi agli atti ricevuti, ma rende più facilmente consultabili informazioni che prima non risultavano disponibili nello stesso spazio. Per questo la verifica dello stato indicato accanto a ogni documento assume un valore operativo.

FAQ

Quali novità introduce il Cassetto fiscale?

Sì. Consente di verificare nello stesso spazio avvisi, scadenze, pagamenti, ricorsi, rateizzazioni e stato delle pratiche fiscali.

Dove si trovano i nuovi atti?

Sì. I documenti sono disponibili nella sezione “L’Agenzia scrive” dell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate.

Come si accede al Cassetto fiscale?

Sì. L’accesso avviene con SPID, CIE o CNS, senza modifiche alle precedenti modalità di autenticazione.

Quando compaiono gli aggiornamenti delle pratiche?

Sì. Gli aggiornamenti sullo stato di avvisi e accertamenti sono visibili online dal giorno successivo al loro inserimento nel sistema.

Su quali fonti si basa questa verifica?

Sì. Il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Panorama.