Madonna accelera con Confessions II verso 110 mila unità negli Stati Uniti

8 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Madonna punta a 100-110 mila unità negli Usa con Confessions II .

punta a 100-110 mila unità negli Usa con . La stima di Hits Daily Double supera la previsione iniziale di Kalshi .

supera la previsione iniziale di . L’album guida iTunes in oltre 60 Paesi e resta primo in 34 su Apple Music.

Su Spotify debutta con circa 13,07 milioni di stream globali in 24 ore.

(Riassunto generato con AI)

Confessions II spinge Madonna verso la vetta

Madonna è tornata al centro del mercato discografico con Confessions II, quindicesimo album in studio, uscito da meno di una settimana e già proiettato verso un debutto di rilievo negli Stati Uniti. Secondo quanto riportato da Hits Daily Double, il disco dovrebbe chiudere la prima settimana tra 100 e 110 mila unità, superando così la previsione iniziale di 82 mila copie indicata da Kalshi.

Il dato, se confermato, avrebbe un peso specifico notevole: segnerebbe un risultato superiore a Madame X, che nel 2019 aveva debuttato con 95 mila copie. Nelle ultime ore l’attenzione si è concentrata anche sulla corsa alla Billboard 200, dove l’album della popstar potrebbe ambire alla prima posizione nonostante una concorrenza ancora significativa.

Per un’artista con oltre quarant’anni di carriera, il valore della notizia non è solo commerciale: misura la capacità di Madonna di restare competitiva nell’ecosistema attuale tra vendite, streaming e visibilità globale.

Numeri, rivali e forza globale del debutto

La proiezione di Hits Daily Double colloca Confessions II davanti a Ken Carson con xperiment, stimato tra 40 e 45 mila unità, a Sienna Spiro con Visitor, attesa tra 28 e 33 mila, e a Rylo Rodriguez con S.K.A.T.E., indicato tra 27 e 32 mila. Il vero nodo resta però la tenuta degli album già forti in classifica.

Tra gli ostacoli principali ci sono Olivia Rodrigo, che con You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love ha venduto 485 mila copie al debutto, poi 180 mila nella seconda settimana e 128.091 nella terza, e gli ATEEZ, attualmente in vetta con GOLDEN HOUR PART 5 a 204 mila copie. Se il nuovo lavoro di Madonna dovesse fare meglio di entrambi, diventerebbe il suo decimo numero uno nella Billboard Hot 200.

Parallelamente, il disco mostra una forte spinta internazionale. Ha raggiunto il primo posto su iTunes in oltre 60 Paesi ed è ancora primo in 34 mercati su Apple Music, tra cui Italia, Regno Unito, Francia, Germania, Spagna e Brasile. Su Spotify ha debuttato con circa 13,07 milioni di stream globali nelle prime 24 ore, risultato che vale il miglior esordio di sempre sulla piattaforma per una cantante lanciata negli anni ’80 e il secondo migliore per una donna la cui carriera è iniziata prima del 2000, dietro solo a Shakira.

Il dato che pesa oltre la prima settimana

Oltre alla corsa alle classifiche, il segnale più rilevante è la capacità di Confessions II di riattivare l’ascolto strutturale attorno a Madonna. Grazie all’attenzione sul nuovo album, la cantante è salita a oltre 54 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, un livello particolarmente alto per una figura storica del pop.

In attesa dei dati definitivi di vendita, il punto centrale è questo: il nuovo progetto non vive solo di nostalgia o di impatto mediatico iniziale, ma mostra una risposta concreta e misurabile su più piattaforme, elemento che può incidere anche sulla sua tenuta nelle prossime settimane.

FAQ

Quante copie può vendere Confessions II al debutto?

Sì, secondo Hits Daily Double l’album di Madonna è stimato tra 100 e 110 mila unità negli Stati Uniti.

Qual era la previsione iniziale di Kalshi?

Sì, la piattaforma Kalshi aveva previsto 82 mila copie vendute nella settimana di debutto negli Stati Uniti.

Confessions II può arrivare primo in Billboard?

Sì, può puntare al numero uno, ma restano in corsa Olivia Rodrigo e gli ATEEZ con dati ancora molto forti.

Come sta andando sulle piattaforme streaming?

Sì, il debutto è solido: circa 13,07 milioni di stream globali su Spotify nelle prime 24 ore e primo posto Apple Music in 34 Paesi.

Da quali fonti deriva questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Biccy.