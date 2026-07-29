Mercati e criptovalute attendono la Fed: Citadel prevede un rialzo a sorpresa

29 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Federal Reserve attesa stasera sulla decisione dei tassi negli Stati Uniti.

attesa stasera sulla decisione dei tassi negli Stati Uniti. Citadel prevede un rialzo inatteso di 25 punti base.

prevede un rialzo inatteso di 25 punti base. Il consenso di mercato resta orientato verso tassi invariati.

Bitcoin e mercati azionari mostrano cautela prima dell’annuncio.

( Riassunto generato con AI)

Fed, mercati e crypto attendono Warsh

La Federal Reserve guidata da Kevin Warsh decide oggi, 29 luglio, sui tassi d’interesse statunitensi in un contesto di tensione tra mercati azionari, Treasury e criptovalute. La riunione del FOMC, con decisione attesa alle 20:00 italiane e conferenza stampa alle 20:30, è centrale perché un eventuale rialzo inciderebbe sul costo del denaro, sui rendimenti obbligazionari e sugli asset più rischiosi.

Il mercato si attende prevalentemente tassi fermi nella fascia 3,50%-3,75%, mentre Citadel ipotizza un aumento di 25 punti base verso il 3,75%-4,00%. La divergenza è rilevante: una scelta restrittiva inattesa potrebbe rafforzare dollaro e rendimenti, aumentando la pressione su azioni tecnologiche e crypto.

Secondo Thomas Perfumo, economista di Kraken, l’esito più probabile della riunione resta l’assenza di modifiche ai tassi. Tuttavia, le probabilità di un rialzo restano consistenti secondo il FedWatch di CME Group, segnalando che gli investitori non escludono del tutto una sorpresa.

La cautela è visibile anche su Bitcoin, sceso sotto quota 64.000 dollari dopo aver sfiorato 67.000 dollari nei giorni precedenti. Ethereum resta debole nel breve periodo, pur mantenendo un andamento mensile migliore rispetto a molte altre criptovalute.

Perché Citadel punta su una sorpresa

La previsione di Citadel non si basa soltanto sui dati economici, ma sulla strategia di comunicazione della banca centrale. Frank Flight, responsabile della macro strategy di Citadel Securities, sostiene che una stretta immediata interromperebbe l’epoca della forward guidance, nella quale le mosse di politica monetaria vengono largamente anticipate dai mercati.

Per Flight, un rialzo inatteso costringerebbe gli operatori a valutare maggiormente inflazione, crescita e condizioni finanziarie, invece delle sole aspettative sulle prossime mosse della Fed. “Se Chair Warsh aspetta settembre, rischia di attenuare l’impatto”, osserva la nota citata da CoinDesk.

Il ragionamento è che un segnale forte oggi potrebbe incidere prima sulle decisioni di prezzo delle imprese e sulle richieste salariali, evitando una stretta più lunga in futuro. Resta però una tesi contraria alla posizione prevalente tra analisti e desk di mercato, che vedono il mantenimento dei tassi come scenario base.

Lo scenario si innesta su fattori inflazionistici ancora sensibili, tra cui il rialzo mensile del petrolio e le tensioni con l’Iran. Il WTI e il Brent restano osservati speciali, mentre il rendimento del Treasury decennale è vicino al 4,64% e il dollaro viaggia sui massimi dell’ultimo mese.

La volatilità non riguarda solo le crypto: il future Nasdaq è alla sesta seduta negativa consecutiva, con pressioni sui semiconduttori come Nvidia e ASML. In Asia, il KOSPI ha accusato forti ribassi, colpendo titoli quali Samsung e SK Hynix.

Le prossime ore misureranno la reazione

La decisione della Federal Reserve sarà valutata insieme alle parole di Kevin Warsh, più che al solo livello dei tassi. Se la Fed confermerà lo status quo, l’attenzione si sposterà sulle indicazioni per settembre; se invece alzerà il costo del denaro, il mercato dovrà rapidamente riprezzare obbligazioni, azioni e criptovalute.

La risposta di Bitcoin sarà particolarmente osservata dopo il recente arretramento verso l’area dei 63.400 dollari, indicata come primo supporto rilevante. Nelle stesse ore, le trimestrali di Microsoft e Meta potrebbero amplificare la volatilità sul comparto tecnologico.

FAQ

Quando arriva la decisione della Fed?

Sì, la decisione è attesa alle 20:00 italiane, seguita dalla conferenza stampa di Kevin Warsh alle 20:30.

Quale livello dei tassi è previsto?

Sì, il mercato privilegia tassi fermi tra 3,50% e 3,75%, mentre un rialzo porterebbe la fascia al 3,75%-4,00%.

Perché un rialzo può colpire Bitcoin?

Sì, tassi e rendimenti più alti possono creare un contesto meno favorevole per gli asset rischiosi, inclusi Bitcoin e il mercato crypto.

Quali mercati sono più sotto pressione?

Sì, il future Nasdaq, il KOSPI e i titoli legati ai semiconduttori mostrano debolezza prima della riunione della Fed.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì, il contenuto deriva da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: CoinDesk e Criptovaluta.it®.