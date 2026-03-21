Home / BLOCKCHAIN / Bitpanda accelera fuori dall’Europa e rafforza le partnership con banche e istituzioni per espandersi globalmente

Bitpanda prepara l’IPO puntando su banche e istituzioni nel mondo

Il broker cripto austriaco Bitpanda, con sede a Vienna, sta ridefinendo il proprio modello di crescita globale puntando su collaborazioni con banche e istituzioni finanziarie, invece di competere direttamente con gli exchange retail locali.

L’obiettivo è espandersi fuori dall’Europa attraverso la piattaforma istituzionale Bitpanda Enterprise, mentre il business al dettaglio resta concentrato nel mercato UE.

La strategia, illustrata da Vishal Sacheendran, vicepresidente strategia e operazioni globali, prepara il terreno a una possibile quotazione alla Borsa di Francoforte entro la prima metà del 2026, con una valutazione stimata tra 4 e 5 miliardi di euro.

In sintesi:

Bitpanda sposta il focus da utenti retail a partnership con banche e istituzioni globali.

La piattaforma Bitpanda Enterprise offre infrastrutture cripto, custodia, trading e tokenizzazione chiavi in mano.

Regolamentazione MiCA e compliance rigorosa sono il principale vantaggio competitivo nei mercati emergenti.

IPO a Francoforte ipotizzata nel 2026, con valutazione stimata tra 4 e 5 miliardi.

Con oltre 7 milioni di utenti e ricavi aggiustati 2025 attesi a 371 milioni di euro (+16% anno su anno), Bitpanda ha costruito il proprio successo sull’app retail nell’Unione Europea.

Fuori dall’Europa, però, replicare il modello diretto B2C è considerato poco efficiente, soprattutto nei mercati già presidiati da grandi exchange globali o caratterizzati da dimensioni limitate.

Per questo l’azienda privilegia un posizionamento B2B2C, integrandosi nei canali distributivi esistenti delle banche che godono di una fiducia consolidata presso la clientela.

Come Bitpanda usa partnership e regolamentazione per crescere

La nuova fase di sviluppo, spiega Vishal Sacheendran, sarà “meno incentrata sul numero di utenti e più sulla copertura geografica”, attraverso alleanze con istituti che possiedono già massa critica e licenze locali.

Questo approccio è stato formalizzato con il lancio di Bitpanda Enterprise, che mette a disposizione infrastruttura cripto, servizi di custodia istituzionale, soluzioni di trading e pagamento, oltre a moduli per la tokenizzazione di asset tradizionali.

Gli istituti partner possono così offrire servizi cripto regolamentati senza dover sviluppare tecnologia proprietaria, riducendo tempi, costi e rischi operativi.

Un caso emblematico è la collaborazione con RAKBANK, una delle banche più storiche degli Emirati Arabi Uniti, che da luglio consente il trading di criptovalute ai clienti retail sfruttando l’infrastruttura di Bitpanda.

La credibilità regolamentare rappresenta il principale vantaggio competitivo: la società opera sotto severi requisiti di licenza, inclusa l’aderenza al framework europeo MiCA, oggi tra i più completi a livello globale per gli asset digitali.

Questa impostazione è particolarmente attrattiva per le autorità dei mercati emergenti, interessate a sviluppare l’ecosistema cripto appoggiandosi a player già allineati a standard internazionali.

Nell’area Asia-Pacifico – con giurisdizioni differenziate tra Hong Kong, Singapore, Giappone e Corea del Sud – Bitpanda prevede un ingresso graduale: “iniziare in piccolo, testare la domanda e scalare laddove le condizioni normative e commerciali siano allineate”, come riportato da CoinDesk.

Sul fronte prodotti, il gruppo valuta l’introduzione di derivati cripto e intende espandere la tokenizzazione di obbligazioni, fondi del mercato monetario e immobili, sfruttando l’operatività 24/7 della blockchain e l’accesso ampliato per gli investitori.

Queste direttrici dovrebbero sostenere la crescita dei ricavi in vista dell’IPO a Francoforte, con una valutazione prospettica compresa tra 4 e 5 miliardi di euro.

Tokenizzazione e banche possono ridisegnare il mercato cripto europeo

L’impostazione istituzionale di Bitpanda segnala una maturazione strutturale del settore cripto europeo: le banche non sono più semplici osservatori, ma potenziali protagonisti nell’offerta di servizi digital asset regolamentati.

La tokenizzazione di strumenti come obbligazioni e fondi monetari potrebbe rendere più liquidi e accessibili segmenti oggi riservati agli investitori professionali.

Se il modello B2B2C si dimostrerà scalabile, altre fintech e intermediari tradizionali potrebbero adottare strategie simili, accelerando l’integrazione tra finanza tradizionale e infrastrutture blockchain.

FAQ

Che cos’è Bitpanda e dove ha sede l’azienda?

Bitpanda è un broker di criptovalute e asset digitali con sede a Vienna, in Austria, attivo sia nel retail sia nell’istituzionale.

Qual è la nuova strategia globale di Bitpanda fuori dall’Europa?

La strategia punta su partnership con banche e istituzioni, tramite Bitpanda Enterprise, invece di lanciare app retail autonome nei mercati locali.

In che modo Bitpanda utilizza la regolamentazione MiCA a proprio vantaggio?

Bitpanda opera in piena conformità a MiCA, offrendo agli istituti un partner già regolato, riducendo complessità di licenze e rischi normativi.

Quali asset punta a tokenizzare Bitpanda nei prossimi anni?

Bitpanda intende tokenizzare principalmente obbligazioni, fondi del mercato monetario e immobili, per aumentare liquidità, frazionamento e accessibilità per gli investitori.

Quali sono le fonti originarie delle informazioni su Bitpanda?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it rielaborati dalla Redazione.