Mondiali 2026, record per i mercati predittivi: 20 miliardi di dollari

1 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Chainalysis stima 20 miliardi di dollari nei mercati previsionali sul Mondiale 2026.

stima 20 miliardi di dollari nei mercati previsionali sul Mondiale 2026. Quasi 400.000 wallet hanno operato dall’inizio di gennaio 2026.

Durante il torneo di giugno e luglio sono stati scambiati 5,7 miliardi.

L’evento supera nettamente i 3,6 miliardi delle elezioni Usa 2024.

( Riassunto generato con AI)

Il Mondiale 2026 accelera i mercati previsionali

Il FIFA World Cup 2026, disputato tra giugno e luglio e vinto dalla Spagna, ha generato un volume record di 20 miliardi di dollari nei mercati previsionali, secondo l’analisi diffusa giovedì da Chainalysis. Il dato riguarda l’attività rilevata a partire da gennaio 2026 su quasi 400.000 wallet e fotografa l’interesse globale per contratti legati agli esiti di eventi futuri.

Nel corso del torneo, il volume registrato è stato pari a 5,7 miliardi di dollari. Gli scambi hanno riguardato sia il risultato finale della competizione sia questioni più specifiche, comprese le reazioni di singoli protagonisti come Cristiano Ronaldo dopo l’eliminazione del Portogallo.

La rilevazione di Chainalysis, riportata da CoinDesk in un articolo firmato da Jamie Crawley e curato da Sheldon Reback, evidenzia perché il calcio internazionale sia diventato il più grande evento mai osservato per volume nei prediction market. Il confronto con le precedenti grandi scadenze mostra una crescita che va oltre il tradizionale interesse sportivo.

Numeri, piattaforme e confronto con altri eventi

I prediction market offrono contratti derivati basati sull’esito di avvenimenti futuri e si regolano quando l’evento rilevante si conclude. Nel caso del Mondiale, questa struttura ha permesso di negoziare previsioni su molteplici risultati, dal vincitore alle circostanze emerse durante la manifestazione.

Il volume di 20 miliardi attribuito al torneo supera con ampio margine i 3,6 miliardi di dollari scambiati durante le elezioni presidenziali statunitensi del 2024. Per Chainalysis, il campionato del mondo rappresenta quindi, di gran lunga, il principale evento dei mercati previsionali per valore delle negoziazioni.

Tra gli altri appuntamenti citati figurano il Super Bowl 60, svolto a febbraio, e il torneo universitario statunitense di basket noto come March Madness. Entrambi hanno oltrepassato la soglia di un miliardo di dollari, ma restano lontani dalle dimensioni registrate attorno al Mondiale.

Il leader di mercato Polymarket utilizza infrastrutture blockchain e prevede scambi e regolamenti nella stablecoin USDC. Questa caratteristica ha contribuito a portare la tecnologia blockchain all’attenzione di un pubblico più ampio, collegandola a eventi seguiti globalmente e facilmente comprensibili.

Secondo quanto riportato, Polymarket era valutata 15 miliardi di dollari nelle discussioni per un finanziamento ad aprile. La rivale Kalshi, invece, punterebbe a una valutazione di 40 miliardi di dollari nelle più recenti trattative per investimenti.

Il precedente che cambia la scala del settore

Il record del FIFA World Cup 2026 segnala una nuova scala per i mercati previsionali: un singolo evento sportivo ha superato una precedente elezione presidenziale americana in termini di volume. Il dato non misura soltanto le scommesse sul vincitore, ma l’ampiezza di un’offerta capace di intercettare molteplici scenari del torneo.

La conseguenza più rilevante è l’ulteriore visibilità di piattaforme come Polymarket e Kalshi. Le valutazioni riportate nelle rispettive trattative mostrano che l’interesse finanziario verso il settore accompagna la crescita dell’utilizzo.

FAQ

Quanto volume ha generato il Mondiale 2026?

Sì: Chainalysis stima 20 miliardi di dollari di volume complessivo nei mercati previsionali collegati al torneo.

Quanti wallet hanno partecipato alle negoziazioni?

Sì: l’analisi comprende attività su quasi 400.000 wallet a partire da gennaio 2026.

Quanto è stato scambiato durante il torneo?

Sì: durante giugno e luglio, mesi in cui si è disputato il torneo, il volume ha raggiunto 5,7 miliardi di dollari.

Quale precedente record è stato superato?

Sì: il Mondiale ha superato i 3,6 miliardi di dollari negoziati durante le elezioni presidenziali statunitensi del 2024.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì: il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui CoinDesk.