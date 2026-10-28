28 Ottobre 2026

/ Home/EVENTI/Forum Retail presenta la ricerca Ipsos Doxa su beauty e farmacia

La notizia in sintesi Forum Retail si terrà l’11 e 12 novembre 2026 al Superstudio Più di Milano.

Il 12 novembre un approfondimento su beauty e farmacia ospiterà una ricerca Ipsos Doxa sui consumi.

In programma confronti su fidelizzazione, intelligenza artificiale, sostenibilità e servizi in farmacia.

Nelle due giornate, la Retail Wellness Experience proporrà prove di prodotti e consulenze personalizzate.

Come cambiano gli acquisti tra profumeria, farmacia e benessere sarà uno dei temi di Forum Retail 2026, in programma l’11 e 12 novembre al Superstudio Più di Milano. L’appuntamento organizzato da iKN Italy dedicherà al settore interventi sulla relazione digitale con i clienti e, nella seconda giornata, un percorso specifico con una ricerca Ipsos Doxa sui comportamenti di consumo. Al centro del programma ci saranno prevenzione, personalizzazione degli acquisti e integrazione fra negozi e canali online.

La ventiseiesima edizione di Forum Retail prevede la presenza di oltre 1.500 retailer e 4000 professionisti del settore, con 300 speaker, di cui 20 internazionali. Per il comparto della bellezza e della salute, il confronto riguarderà sia le strategie commerciali sia l’evoluzione dell’offerta: dai programmi fedeltà alla consulenza in farmacia, fino ai prodotti che collegano nutrizione e cura della persona.

Clienti, creator e dati nella prima giornata

L’11 novembre gli interventi dedicati al beauty affronteranno soprattutto gli strumenti digitali utilizzati nel rapporto con il consumatore. Barbara Archina, Brand Communication & Media Cluster Manager di Yves Rocher France, esaminerà l’influencer marketing nelle diverse fasi dell’acquisto, dal primo contatto con un prodotto alla decisione di comprarlo. Il tema sarà il rapporto fra fiducia nei creator e attività dei marchi.

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Luca Alberici, CTO di Pinalli, si concentrerà invece sul collegamento fra gestione delle relazioni con i clienti, esperienza d’acquisto, commercio elettronico e programmi di fidelizzazione. Il suo intervento affronterà anche la gestione dei dati, in relazione sia alle strategie di crescita sia alle applicazioni di intelligenza artificiale.

Il 12 novembre la ricerca sui consumi

La seconda giornata inizierà con la plenaria “Scegliere per crescere. Dalla strategia all’execution: le leve che creano valore nel retail”. Parteciperanno Simone Dominici, CEO di KIKO MILANO, Giangiacomo Ibba, Amministratore Delegato di CRAI, e Giorgio Santambrogio, CEO di Gruppo VéGé. Il confronto metterà insieme scelte di investimento, crescita e impiego dell’intelligenza artificiale nelle attività del commercio.

Sempre il 12 novembre, Simone Colatriano, Responsabile CRM & Loyalty di Acqua & Sapone e La Saponeria – Cesar, interverrà sull’evoluzione della fidelizzazione. Il confronto riguarderà il passaggio dai programmi centrati sugli sconti a formule che utilizzano personalizzazione, coinvolgimento del cliente e dati.

Nel percorso Beauty & Retail Pharma Spotlight – Consumi, Digital e Innovazione, Stefania Fregosi, Responsabile studi salute e sanità di Ipsos Doxa Italia, presenterà una ricerca sulle abitudini di acquisto tra bellezza, farmacia e wellness. L’indagine prenderà in esame nuove generazioni, attenzione alla prevenzione, integratori e criteri con cui i consumatori scelgono fra punti vendita e canali digitali.

Alla sostenibilità sarà dedicato l’intervento di Laura Battaglia, Head of Circularity di L’Oréal, con un approfondimento su economia circolare, innovazione e modelli di consumo nella cosmesi. Associazione Integratori & Salute, bofrost* Italia e Salugea discuteranno invece dell’avvicinamento tra bellezza, salute e benessere, delle esigenze di cura personale e dello sviluppo di categorie di prodotto trasversali.

Farmacie, servizi e pubblicità nei canali di vendita

Una parte del programma esaminerà i cambiamenti della farmacia. Gabriele Iannella, Marketing & Category Director di Phoenix Pharma Italia, presenterà il nuovo concept BENU di CityLife, incentrato su consulenza, servizi ed esperienza del cliente. Un ulteriore confronto, con il contributo di Toluna, sarà dedicato alla farmacia dei servizi e all’integrazione fra prevenzione, consulenza e prestazioni sanitarie.

BEAUTYNOVA e Hippocrates Holding contribuiranno all’approfondimento sul retail media nei comparti beauty e pharma: il tema sarà l’utilizzo dei dati e dei punti di contatto fisici e digitali per sviluppare ricavi e relazioni con i clienti. Pinalli, LaMuseLab, Sol de Janeiro e Milace affronteranno invece marketing digitale e creator, con attenzione all’identità dei marchi, alla comunicazione locale e al coinvolgimento dei consumatori.

Un’area per provare prodotti e consulenze

Durante entrambe le giornate sarà aperta la Retail Wellness Experience, dedicata a cosmesi, alimentazione e cura personale. L’area consentirà di provare prodotti e partecipare a consulenze e attività interattive. BENU Farmacia porterà il Magic Mirror per l’analisi della pelle e i consigli beauty personalizzati; Bufarma presenterà prodotti per la pelle a base di latte di bufala. Saranno presenti anche KoRo, con snack e alimenti naturali, e CoolMate, con una bevanda a base di yerba mate biologica.

Il programma affiancherà così l’analisi delle abitudini di consumo a esempi di servizi e strumenti già proposti dalle aziende. La ricerca Ipsos Doxa e i confronti del 12 novembre offriranno l’occasione per discutere come queste proposte si rapportino alle scelte dei clienti fra bellezza, salute e benessere.