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LG, campagna sul carico mentale: oltre 3 miliardi di visualizzazioni

LG, campagna sul carico mentale: oltre 3 miliardi di visualizzazioni

9 Ottobre 2026

9 Ottobre 2026/Home/INTERNET/LG, campagna sul carico mentale: oltre 3 miliardi di visualizzazioni

La notizia in sintesi

  • La campagna LG sul carico mentale ha raggiunto 53 paesi e superato 3 miliardi di visualizzazioni.
  • I risultati sono stati presentati il 9 ottobre, alla vigilia della Giornata Mondiale della Salute Mentale.
  • Una ricerca commissionata da LG indica circa 87 giorni all’anno vissuti con una sensazione di sovraccarico mentale.
  • Oltre 570.000 persone hanno completato il Mental Load Test online sviluppato dall’azienda.

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Oltre 3 miliardi di visualizzazioni in 53 paesi: sono i risultati della campagna Life’s Good 2026 dedicata al carico mentale, presentati da LG Electronics il 9 ottobre a Seul, alla vigilia della Giornata Mondiale della Salute Mentale del 10 ottobre. L’iniziativa mette al centro il peso organizzativo della vita quotidiana e propone l’intelligenza artificiale come strumento per alleggerire alcune incombenze domestiche.

I numeri diffusi dall’azienda riguardano la circolazione dei contenuti della campagna, costruita attraverso video, collaborazioni con professionisti della salute mentale e creator, attività sui social e iniziative locali. Le visualizzazioni descrivono quindi la portata della comunicazione: non sono un dato sul numero di persone che hanno ridotto il proprio carico mentale utilizzando la tecnologia.

Il peso delle responsabilità quotidiane

Il messaggio scelto per la campagna “Free Up Your Mind”, ovvero “Libera la Mente”, richiama l’insieme di pensieri, decisioni e responsabilità che accompagna la gestione della vita di tutti i giorni. Il tema non riguarda soltanto l’esecuzione delle attività, ma anche il lavoro meno visibile necessario per organizzarle e tenerle presenti.

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A sostegno dell’iniziativa, LG cita una ricerca commissionata dall’azienda secondo cui le persone avvertono una sensazione di sovraccarico mentale per circa 87 giorni su 365: quasi un quarto dell’anno. Il dato riguarda dunque un’esperienza di affaticamento percepito, attorno alla quale è stato sviluppato il racconto della campagna.

La proposta dell’azienda è affidare alla tecnologia con intelligenza artificiale una parte delle attività di routine, con l’obiettivo dichiarato di lasciare più tempo alle relazioni e agli interessi personali. Il collegamento tra automazione domestica e benessere costituisce il messaggio della comunicazione, mentre i risultati annunciati misurano soprattutto la diffusione dei contenuti e la partecipazione alle iniziative.

Kim Hyo-eun, Head of Brand Management Division di LG Electronics, ha dichiarato:

“Negli ultimi quattro anni, la campagna Life’s Good ha dimostrato come l’innovazione possa arricchire concretamente la vita delle persone”

Una famiglia nel video, la divulgazione e il test online

Il video principale segue una famiglia reale nella gestione delle responsabilità quotidiane. Nella narrazione, la tecnologia di LG interviene sulle attività ricorrenti della casa, mentre i familiari possono dedicarsi ai momenti condivisi. È attraverso questa situazione domestica che la campagna illustra il ruolo attribuito all’intelligenza artificiale, portando il tema del carico mentale dentro un’esperienza familiare.

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Al racconto video si affiancano contenuti informativi realizzati con la psichiatra Dr. Judith Joseph. La collaborazione ha accompagnato la campagna con approfondimenti sulle implicazioni del carico mentale, aggiungendo una componente divulgativa alle attività di comunicazione del marchio.

Un altro elemento dell’iniziativa è il Mental Load Test, sviluppato da LG e completato da oltre 570.000 persone. Il percorso online utilizza una serie di domande per consentire ai partecipanti di valutare il proprio livello di carico mentale e incoraggiarli a prestare attenzione al benessere personale. Il numero delle compilazioni è distinto da quello delle visualizzazioni e descrive la partecipazione a questa specifica attività.

Sul ruolo assegnato alla tecnologia, Kim Hyo-eun, Head of Brand Management Division di LG Electronics, ha aggiunto:

“Il ruolo dell’Intelligenza Artificiale non dovrebbe limitarsi a offrire praticità ed efficienza. Le innovazioni più significative sono quelle che aiutano a ridurre i carichi invisibili e restituiscono alle persone più tempo”

La pagina italiana di Life’s Good raccoglie informazioni sulla campagna. Il bilancio presentato in occasione della giornata dedicata alla salute mentale mette così insieme due aspetti: la diffusione internazionale del messaggio e il tentativo di collegare l’uso dell’intelligenza artificiale alla gestione delle responsabilità quotidiane.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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