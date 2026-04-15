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LG rivoluziona la cucina con elettrodomestici da incasso smart alla Milano Design Week

LG rivoluziona la cucina con elettrodomestici da incasso smart alla Milano Design Week

LG rinnova gli elettrodomestici da incasso alla Milano Design Week 2026

Alla Milano Design Week 2026, tra Eurocucina/FTK e Fuorisalone, LG Electronics presenta in Italia una nuova strategia per gli elettrodomestici da incasso.
Il lancio, ospitato nello showroom di via Manzoni a Milano, coincide con i 30 anni di presenza di LG in Italia.
Fulcro dell’offerta sono frigoriferi da incasso, forni LG InstaView e piani a induzione di nuova generazione, tutti connessi e supportati da Intelligenza Artificiale per migliorare efficienza, sostenibilità e integrazione estetica in cucine moderne e spazi multifunzionali.

In sintesi:

  • Nuova gamma da incasso LG presentata alla Milano Design Week 2026 con focus su AI.
  • Frigoriferi Fit & Max da 75 cm ottimizzati per capacità, freschezza e riduzione sprechi.
  • Forni LG InstaView con Inverter ProBake, cottura a vapore, AI Camera e app ThinQ.
  • Piani a induzione Full Flex e modello con cappa integrata per open space.

Nuova gamma da incasso LG tra AI, design e sostenibilità

La piattaforma “Feeding the Future” sintetizza la visione di LG Electronics: ridurre sprechi alimentari ed energetici tramite algoritmi predittivi e gestione intelligente delle risorse.
Nei frigoriferi da incasso Fit & Max da 75 cm, l’azienda integra le tecnologie Fresh Balancer e Fresh Converter per controllare in modo mirato umidità e temperatura, con logiche diverse per frutta, verdura, carne, pesce e formaggi.
I sistemi Door Cooling e Linear Cooling stabilizzano il freddo – con oscillazioni dichiarate fino a ±0,5 °C – migliorando durata e qualità degli alimenti.

L’Intelligenza Artificiale analizza in poche settimane le abitudini d’uso (aperture porta, carichi, fasce orarie) e adatta cicli di raffreddamento e consumi.
La stessa logica guida i nuovi forni da incasso LG InstaView, dove il sistema Inverter ProBake con ventilazione a contro-rotazione promette uniformità su più livelli, riducendo errori di cottura domestici.
Il forno 100% vapore con AI Camera riconosce le pietanze, suggerisce programmi e ricette via app LG ThinQ e abilita un monitoraggio remoto orientato sia al risparmio energetico sia alla coerenza dei risultati in cucina.

Completano l’ecosistema i piani a induzione Full Flex da 80 cm, che distribuiscono la potenza solo sotto le pentole effettivamente rilevate, e il nuovo piano a induzione con cappa integrata dotata di 9 livelli di potenza, pensato per cucine open space senza cappa tradizionale.

Impatto sul mercato cucina e prospettive per la casa connessa

Con questa gamma da incasso, LG Electronics punta a rafforzare il proprio ruolo nei segmenti premium europei rivolti a progettisti, arredatori e installatori specializzati.
L’integrazione nativa con l’ecosistema LG ThinQ trasforma frigoriferi, forni e piani a induzione in nodi di una piattaforma unica, in grado di dialogare con altri dispositivi smart home e servizi cloud.
Nel medio periodo, la combinazione di AI, sensoristica evoluta e analisi dei dati d’uso potrà abilitare manutenzione predittiva, aggiornamenti software funzionali e nuove modalità di assistenza post-vendita, con impatti diretti su durata dei prodotti, consumi e valore residuo degli elettrodomestici da incasso.

FAQ

Quali elettrodomestici da incasso LG sono stati presentati a Milano?

Sono stati presentati frigoriferi da incasso Fit & Max, forni LG InstaView con AI e nuovi piani cottura a induzione, inclusi modelli con cappa integrata.

Cosa distingue i frigoriferi da incasso LG Fit & Max da 75 cm?

Si distinguono per capacità interna aumentata, sistemi Fresh Balancer e Fresh Converter, raffreddamento uniforme Door Cooling e Linear Cooling con variazioni fino a ±0,5 °C.

Come funziona l’AI Camera nei forni LG InstaView a vapore?

Funziona riconoscendo gli alimenti inseriti, proponendo automaticamente programmi di cottura e ricette tramite app LG ThinQ, riducendo errori e tempi di impostazione manuale.

Quali vantaggi offre il piano a induzione LG con cappa integrata?

Offre aspirazione diretta di vapori e odori con 9 livelli di potenza, libera spazio sopra il piano e semplifica la progettazione di cucine open space contemporanee.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sugli elettrodomestici LG?

L’articolo è derivato da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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