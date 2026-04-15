LG rivoluziona la cucina con elettrodomestici da incasso smart alla Milano Design Week

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LG rinnova gli elettrodomestici da incasso alla Milano Design Week 2026

Alla Milano Design Week 2026, tra Eurocucina/FTK e Fuorisalone, LG Electronics presenta in Italia una nuova strategia per gli elettrodomestici da incasso.

Il lancio, ospitato nello showroom di via Manzoni a Milano, coincide con i 30 anni di presenza di LG in Italia.

Fulcro dell’offerta sono frigoriferi da incasso, forni LG InstaView e piani a induzione di nuova generazione, tutti connessi e supportati da Intelligenza Artificiale per migliorare efficienza, sostenibilità e integrazione estetica in cucine moderne e spazi multifunzionali.

In sintesi:

Nuova gamma da incasso LG presentata alla Milano Design Week 2026 con focus su AI.

Frigoriferi Fit & Max da 75 cm ottimizzati per capacità, freschezza e riduzione sprechi.

Forni LG InstaView con Inverter ProBake, cottura a vapore, AI Camera e app ThinQ.

Piani a induzione Full Flex e modello con cappa integrata per open space.

Nuova gamma da incasso LG tra AI, design e sostenibilità

La piattaforma “Feeding the Future” sintetizza la visione di LG Electronics: ridurre sprechi alimentari ed energetici tramite algoritmi predittivi e gestione intelligente delle risorse.

Nei frigoriferi da incasso Fit & Max da 75 cm, l’azienda integra le tecnologie Fresh Balancer e Fresh Converter per controllare in modo mirato umidità e temperatura, con logiche diverse per frutta, verdura, carne, pesce e formaggi.

I sistemi Door Cooling e Linear Cooling stabilizzano il freddo – con oscillazioni dichiarate fino a ±0,5 °C – migliorando durata e qualità degli alimenti.

L’Intelligenza Artificiale analizza in poche settimane le abitudini d’uso (aperture porta, carichi, fasce orarie) e adatta cicli di raffreddamento e consumi.

La stessa logica guida i nuovi forni da incasso LG InstaView, dove il sistema Inverter ProBake con ventilazione a contro-rotazione promette uniformità su più livelli, riducendo errori di cottura domestici.

Il forno 100% vapore con AI Camera riconosce le pietanze, suggerisce programmi e ricette via app LG ThinQ e abilita un monitoraggio remoto orientato sia al risparmio energetico sia alla coerenza dei risultati in cucina.

Completano l’ecosistema i piani a induzione Full Flex da 80 cm, che distribuiscono la potenza solo sotto le pentole effettivamente rilevate, e il nuovo piano a induzione con cappa integrata dotata di 9 livelli di potenza, pensato per cucine open space senza cappa tradizionale.

Impatto sul mercato cucina e prospettive per la casa connessa

Con questa gamma da incasso, LG Electronics punta a rafforzare il proprio ruolo nei segmenti premium europei rivolti a progettisti, arredatori e installatori specializzati.

L’integrazione nativa con l’ecosistema LG ThinQ trasforma frigoriferi, forni e piani a induzione in nodi di una piattaforma unica, in grado di dialogare con altri dispositivi smart home e servizi cloud.

Nel medio periodo, la combinazione di AI, sensoristica evoluta e analisi dei dati d’uso potrà abilitare manutenzione predittiva, aggiornamenti software funzionali e nuove modalità di assistenza post-vendita, con impatti diretti su durata dei prodotti, consumi e valore residuo degli elettrodomestici da incasso.

FAQ

Quali elettrodomestici da incasso LG sono stati presentati a Milano?

Sono stati presentati frigoriferi da incasso Fit & Max, forni LG InstaView con AI e nuovi piani cottura a induzione, inclusi modelli con cappa integrata.

Cosa distingue i frigoriferi da incasso LG Fit & Max da 75 cm?

Si distinguono per capacità interna aumentata, sistemi Fresh Balancer e Fresh Converter, raffreddamento uniforme Door Cooling e Linear Cooling con variazioni fino a ±0,5 °C.

Come funziona l’AI Camera nei forni LG InstaView a vapore?

Funziona riconoscendo gli alimenti inseriti, proponendo automaticamente programmi di cottura e ricette tramite app LG ThinQ, riducendo errori e tempi di impostazione manuale.

Quali vantaggi offre il piano a induzione LG con cappa integrata?

Offre aspirazione diretta di vapori e odori con 9 livelli di potenza, libera spazio sopra il piano e semplifica la progettazione di cucine open space contemporanee.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sugli elettrodomestici LG?

L’articolo è derivato da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.