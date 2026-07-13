13 Luglio 2026

Home / PERSONE / Le Iene, Andrea Pisani verso la conduzione al fianco di Veronica Gentili

La notizia in sintesi

Andrea Pisani sarebbe vicino alla conduzione de Le Iene .

sarebbe vicino alla conduzione de . Veronica Gentili risulterebbe confermata alla guida del programma.

risulterebbe confermata alla guida del programma. Max Angioni sarebbe pronto a lasciare dopo nove edizioni.

sarebbe pronto a lasciare dopo nove edizioni. L’indiscrezione nasce dalla rubrica di Giuseppe Candela su Chi.

Riassunto generato con AI

Andrea Pisani verso Le Iene

Andrea Pisani sarebbe il nuovo co-conduttore di Le Iene, storico programma di Italia 1, accanto alla confermata Veronica Gentili. L’indiscrezione, emersa nelle ultime ore dalla rubrica “C’è chi dice” di Giuseppe Candela sul settimanale Chi, riguarda il ritorno autunnale della trasmissione ideata da Davide Parenti.

Il comico dei PanPers prenderebbe il posto di Max Angioni, che secondo le ricostruzioni pubblicate sarebbe orientato a percorrere nuove strade professionali dopo nove edizioni al timone del format. La scelta risponderebbe alla tradizionale impostazione del programma: una giornalista affiancata da un volto comico capace di alternare leggerezza, ritmo e introduzione ai servizi.

Al momento non risulta una conferma ufficiale di Mediaset, di Italia 1 o dei diretti interessati. Per questo l’eventuale ingresso di Pisani va letto come indiscrezione editoriale, seppure riportata in modo concorde dalle fonti disponibili.

Il possibile nuovo assetto del programma

La presenza di Veronica Gentili viene indicata come confermata, mentre il cambio di partner in studio segnerebbe una delle principali novità della prossima stagione. Le Iene dovrebbe tornare con un doppio appuntamento settimanale e con speciali, una formula già sperimentata dal programma negli anni passati.

Andrea Pisani, trentanovenne, arriva da esperienze televisive che includono la conduzione di Only Fun sul Nove. Il suo profilo, costruito tra comicità e lavoro in coppia con i PanPers, si inserirebbe nella linea storica dello show, che ha spesso affiancato alle conduttrici figure comiche come Luca e Paolo, Teo Mammucari, Peppe Quintale e Dario Cassini.

Il passaggio di consegne da Angioni a Pisani, se confermato, non modificherebbe dunque l’identità del format ma ne aggiornerebbe l’equilibrio in studio. La continuità garantita da Gentili e l’ingresso di un comico già abituato alla conduzione potrebbero preservare la riconoscibilità del programma, affidando al nuovo tandem il compito di accompagnare inchieste, servizi e momenti satirici.

La notizia riporta inoltre l’attenzione sul percorso professionale di Pisani, finito nei mesi scorsi al centro delle cronache di costume per la fine della relazione con Beatrice Arnera, madre di sua figlia e oggi legata a Raoul Bova. Il comico ha successivamente riferito di avere ritrovato con l’ex compagna un rapporto positivo, concentrandosi sul lavoro e sulla figlia.

Attesa per l’annuncio ufficiale

Il possibile approdo di Andrea Pisani rappresenterebbe un salto di visibilità in una delle produzioni più riconoscibili di Italia 1. La conseguenza più concreta sarà verificare se l’indiscrezione verrà formalizzata nei prossimi annunci della rete e se il doppio appuntamento settimanale sarà confermato nella programmazione.

Fino ad allora, il dato solido resta la continuità di Veronica Gentili alla conduzione indicata dalle fonti. Per Max Angioni, invece, l’uscita prospettata aprirebbe una nuova fase dopo un lungo percorso nel programma.

FAQ

Chi affiancherebbe Veronica Gentili?

Sarebbe Andrea Pisani, comico dei PanPers e già conduttore di Only Fun sul Nove, secondo l’indiscrezione attribuita a Giuseppe Candela.

Max Angioni lascia Le Iene?

Sì, secondo le ricostruzioni pubblicate Max Angioni sarebbe pronto a lasciare il programma dopo nove edizioni, prima con Belen Rodriguez e poi con Veronica Gentili.

Quando tornerebbe in onda Le Iene?

La trasmissione dovrebbe tornare in autunno su Italia 1, con un doppio appuntamento settimanale e speciali, secondo quanto riportato dalle fonti.

Le Iene ha confermato Andrea Pisani?

No, non risulta una conferma ufficiale di Mediaset, Italia 1, Andrea Pisani o Veronica Gentili; la notizia resta un’indiscrezione giornalistica.

Quali fonti hanno verificato la notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Biccy e Today.