Il Minnesota vieta i bancomat per criptovalute: stop alle transazioni dal 1° agosto

2 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Minnesota vieta i chioschi di criptovalute dal 1° agosto 2026.

vieta i chioschi di criptovalute dal 1° agosto 2026. Gli operatori devono rimuovere le macchine accessibili entro il 31 dicembre.

La misura risponde a frodi che hanno colpito soprattutto anziani e persone vulnerabili.

Restano consentiti acquisto e custodia di crypto tramite servizi online legittimi.

( Riassunto generato con AI)

Minnesota blocca i crypto ATM contro le frodi

Minnesota ha vietato in tutto lo Stato i crypto ATM e gli altri chioschi di valuta virtuale dal 1° agosto 2026, applicando la legge SF 3868 firmata dal governatore Tim Walz il 5 maggio. La norma impedisce agli operatori di installare, gestire, mantenere o rendere disponibili queste macchine, usate per convertire contanti o carte di pagamento in criptovalute.

Il provvedimento nasce dalle segnalazioni di truffe che hanno sfruttato la rapidità e l’irreversibilità dei trasferimenti crypto, spesso ai danni di residenti anziani. Il Dipartimento del Commercio statale ha registrato 134 reclami relativi a frodi tramite chioschi tra il 2023 e il 2025, per perdite vicine a 1 milione di dollari.

Le macchine dovevano cessare ogni transazione entro l’entrata in vigore del divieto; gli operatori hanno invece tempo fino al 31 dicembre 2026 per rimuovere fisicamente i dispositivi visibili o accessibili al pubblico. La legge non vieta ai residenti di acquistare, vendere o detenere asset digitali attraverso servizi online leciti.

Le frodi e i controlli già superati

Secondo le autorità, gli autori delle truffe ricorrevano a falsi arresti di familiari, presunte emergenze, impersonificazione di enti pubblici e forze dell’ordine, oltre a schemi sentimentali. Alle vittime veniva chiesto di agire subito, prelevare denaro, raggiungere un chiosco e inviare crypto a un wallet controllato dal truffatore tramite codice QR.

La commissaria al Commercio Grace Arnold ha sintetizzato il rischio: “Se qualcuno ti dice di agire rapidamente e inviare denaro attraverso un chiosco, è una truffa.” Nel solo 2025, il Dipartimento ha contato 70 casi e oltre 540 mila dollari di perdite riportate, con una media prossima a 6.800 dollari per operazione.

Minnesota aveva già introdotto nel 2024 licenze, limiti di transazione, informative e altre tutele. Tuttavia, secondo lo Stato, i criminali hanno adattato i loro metodi, guidando le vittime attraverso gli avvisi visualizzati dalle macchine e organizzando versamenti capaci di aggirare le protezioni esistenti.

Un precedente per il mercato dei chioschi

Il divieto trasforma il tema da regolazione a protezione dei consumatori: non impone soltanto nuovi obblighi, ma elimina il canale fisico cash-to-crypto nello Stato. Il Dipartimento del Commercio, con il supporto delle imprese autorizzate nei servizi monetari, può applicare sanzioni civili e azioni legali contro chi lasci macchine operative.

Gli operatori esclusivamente attivi nei chioschi dovranno inoltre restituire denaro o crypto eventualmente dovuti ai clienti, salvo l’esistenza di un diverso accesso lecito. Su richiesta, il pagamento può avvenire in dollari al valore di mercato oppure verso un wallet indicato dal cliente entro 30 giorni.

La scelta di Minnesota si inserisce in un quadro statale frammentato: il Tennessee ha adottato un bando completo, mentre la Georgia ha scelto limiti, avvisi e alcuni requisiti di rimborso. Anche Indiana ha già imposto un divieto generale.

FAQ

Quando è entrato in vigore il divieto?

Sì, il divieto è entrato in vigore il 1° agosto 2026 e da quella data i chioschi non possono processare transazioni in Minnesota.

Entro quando devono sparire i crypto ATM?

Sì, le macchine visibili o accessibili al pubblico devono essere rimosse entro il 31 dicembre 2026, anche se l’operatività è già vietata.

È ancora possibile comprare criptovalute?

Sì, i residenti possono continuare ad acquistare, vendere e detenere asset digitali tramite servizi online leciti e regolamentati.

Quali perdite hanno motivato la legge?

Sì, il Dipartimento del Commercio ha rilevato 134 reclami e perdite vicine a 1 milione di dollari tra il 2023 e il 2025.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: FinanceFeeds e crypto.news.