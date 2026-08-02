OpenAI e Anthropic spostano la sfida dell’IA su agenti e servizi alle imprese

2 Agosto 2026

La notizia in sintesi

OpenAI e Anthropic spostano la competizione dall’addestramento dei modelli ai servizi aziendali.

e spostano la competizione dall’addestramento dei modelli ai servizi aziendali. ChatGPT Sol punta su una piattaforma integrata di strumenti e agenti software.

punta su una piattaforma integrata di strumenti e agenti software. Claude Fable 5 privilegia autonomia e continuità per sviluppatori, ricercatori e imprese.

privilegia autonomia e continuità per sviluppatori, ricercatori e imprese. Il parametro decisivo diventa il valore prodotto rispetto al costo operativo.

Riassunto generato con AI

La sfida dell’AI passa dal modello al lavoro

OpenAI e Anthropic stanno ridefinendo la competizione nell’intelligenza artificiale, spostando il confronto dai chatbot più performanti ai sistemi capaci di svolgere attività professionali con un costo sostenibile. Nelle ultime fasi della corsa ai modelli generativi, ChatGPT Sol e Claude Fable 5 emergono come proposte rivolte a utenti e imprese che chiedono più autonomia operativa. Entrambi leggono documenti, analizzano dati, scrivono codice, utilizzano strumenti e portano a termine attività complesse.

La differenza, però, riguarda l’impostazione commerciale e produttiva. OpenAI mira a costruire un ambiente unico per ricerca, scrittura, programmazione e agenti software, mentre Anthropic concentra la propria proposta sulla qualità del lavoro professionale nei progetti più lunghi. La questione centrale non è quindi quale sistema risponda meglio a una domanda, ma quale riesca a sostituire una parte del lavoro umano producendo più valore di quanto costa.

Piattaforme, autonomia e costi per le imprese

Il punto di forza di ChatGPT Sol è l’ecosistema: il modello è pensato come motore di una suite produttiva che trattenga persone e organizzazioni nello stesso ambiente di lavoro. Questa evoluzione richiama il passaggio del browser da semplice strumento di navigazione a piattaforma centrale per numerose attività digitali. Per OpenAI, l’integrazione tra modelli, ricerca, scrittura e agenti può diventare il principale elemento di fidelizzazione.

Claude Fable 5, invece, è orientato soprattutto a sviluppatori, ricercatori e aziende che gestiscono incarichi articolati. Il modello interviene meno frequentemente per chiedere conferme e mantiene continuità di ragionamento, una caratteristica rilevante nello sviluppo software e nell’analisi di grandi archivi documentali. Questa impostazione può essere utile quando il costo del controllo umano pesa più del prezzo nominale del servizio.

I listini mostrano una distanza concreta: Sol costa 5 dollari per milione di token in ingresso e 30 dollari in uscita, contro 10 e 50 dollari richiesti da Fable 5. Un progetto da circa 1.100 dollari con Sol può superare i 2.000 dollari con Claude. Tuttavia, il confronto economico non si esaurisce nella tariffa: un modello che completa il lavoro al primo tentativo può ridurre gli interventi umani e modificare il conto finale.

Il vantaggio futuro sarà nei servizi

Entrambe le aziende mostrano criticità. OpenAI affronta il rischio che la crescente varietà di modelli, modalità e strumenti riduca la semplicità che aveva contribuito al successo iniziale. Anthropic è stata invece criticata per filtri di sicurezza considerati troppo rigidi, in particolare da utenti attivi nella cybersicurezza e nella ricerca scientifica.

Il cambiamento più rilevante riguarda il modello di business: alle API e agli abbonamenti premium si affiancano consulenza, integrazione nei processi aziendali, presenza nei grandi cloud e formule a consumo. Con la crescita dei modelli open source e cinesi a prezzi inferiori, il modello rischia di diventare una commodity. In questo scenario, servizi, applicazioni e relazioni con i clienti possono determinare il vantaggio competitivo.

FAQ

Quanto costa ChatGPT Sol?

Sì, ChatGPT Sol costa 5 dollari per milione di token in ingresso e 30 dollari per milione di token in uscita.

Quanto costa Claude Fable 5?

Sì, Claude Fable 5 richiede 10 dollari per milione di token in ingresso e 50 dollari per milione di token in uscita.

A chi si rivolge Claude Fable 5?

Sì, il modello di Anthropic è progettato soprattutto per sviluppatori, ricercatori e imprese impegnati in progetti lunghi e complessi.

Perché il prezzo non basta a confrontare i modelli?

Sì, un modello più costoso può risultare conveniente se conclude un’attività al primo tentativo e richiede meno interventi umani.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Il Sole 24 ORE.