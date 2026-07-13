13 Luglio 2026

Home / PERSONE / Jannik Sinner vince Wimbledon: la madre lascia lo stadio per la tensione

La notizia in sintesi

Jannik Sinner ha celebrato il trionfo a Wimbledon con un pensiero per mamma Siglinde .

ha celebrato il trionfo a con un pensiero per mamma . La madre del tennista ha lasciato più volte gli spalti per la tensione.

La coppa è stata consegnata dalla principessa Kate Middleton .

. Il gesto della famiglia richiama il valore della libertà e della normalità.

(Riassunto generato con AI)

Il trionfo di Sinner e l’emozione di Siglinde

Jannik Sinner ha conquistato Wimbledon a Londra, ricevendo il trofeo dalla principessa del Galles Kate Middleton, in una finale seguita dalla Royal Family e da un pubblico da tutto esaurito. Nel momento della premiazione, il tennista italiano ha rivolto l’attenzione a sua madre Siglinde Sinner, presente sugli spalti ma costretta ad allontanarsi più volte per la forte tensione.

Il dettaglio, emerso durante la cerimonia, ha trasformato un passaggio sportivo in un racconto familiare: Sinner ha spiegato con un sorriso di aver visto la madre lasciare lo stadio un paio di volte, ricordando quanto possa essere difficile assistere a una partita da genitore. La notizia riguarda quindi il successo del campione, ma anche l’immagine di una famiglia rimasta emotivamente coinvolta fino all’ultimo punto.

La scena ha avuto particolare rilievo perché ha mostrato il lato più personale di un atleta abituato alla pressione dei grandi appuntamenti. Mentre Sinner gestiva la partita in campo, Siglinde ha vissuto la finale con un trasporto tale da alternare permanenze in tribuna e momenti lontano dal match.

Una famiglia lontana dai riflettori

Le fonti descrivono Siglinde come una presenza discreta, più incline a seguire il figlio senza occupare il centro della scena. In passato, secondo quanto raccontato da Sinner, la madre aveva espresso il desiderio di assistere alle finali Slam disputate in Europa, pur preferendo normalmente guardare le partite in televisione per il coinvolgimento emotivo.

La sua presenza a Wimbledon si inserisce in una storia familiare segnata da lavoro e riservatezza. Siglinde, nata a Sesto Pusteria, ha gestito con il marito Hanspeter Sinner attività ricettive e di ristorazione in Val Fiscalina; la famiglia comprende anche Mark Sinner, fratello adottivo di Jannik.

Il racconto delle testate sottolinea inoltre una scelta simbolica: i genitori avrebbero rinunciato al Royal Box per assistere alla partita in una posizione più ordinaria. È un particolare coerente con le parole di Sinner sulla libertà ricevuta da bambino, quando ha potuto praticare discipline diverse senza pressioni.

Questa impostazione aiuta a leggere il successo non solo come risultato tecnico, ma come esito di un percorso personale. Sinner ha lasciato casa da adolescente per inseguire il tennis, mantenendo però un legame visibile con le proprie origini e con chi lo ha accompagnato nella crescita.

Nel racconto della giornata compaiono anche il principe George, con cui Sinner ha parlato di tennis, e il riferimento al valore del divertimento nello sport. Un messaggio semplice, ma rilevante in un contesto nel quale la competizione viene vissuta con intensità sia dall’atleta sia da chi gli è vicino.

Il valore pubblico di un gesto privato

L’abbraccio tra Sinner e sua madre dopo la vittoria ha concentrato l’attenzione su un aspetto spesso invisibile del tennis professionistico: la pressione non resta confinata al campo. Le reazioni di Siglinde erano già state osservate in occasione di incontri contro Carlos Alcaraz e Tommy Paul, ma il successo londinese ha dato a quelle immagini un significato diverso.

La conseguenza più evidente è narrativa: accanto al campione resta il figlio che riconosce pubblicamente il sostegno della propria famiglia, anche quando quel sostegno passa da una tribuna lasciata momentaneamente vuota.

FAQ

Perché Siglinde Sinner ha lasciato gli spalti?

Sì, per la tensione della finale: Jannik Sinner ha detto durante la premiazione di averla vista uscire un paio di volte.

Chi ha consegnato il trofeo a Sinner?

Sì, la coppa di Wimbledon è stata consegnata a Sinner dalla principessa del Galles Kate Middleton.

Dove lavorano i genitori di Jannik Sinner?

Sì, secondo le fonti Siglinde e Hanspeter Sinner hanno gestito attività di ristorazione e ospitalità in Val Fiscalina.

Chi è Mark Sinner?

Sì, Mark Sinner è il fratello adottivo di Jannik, nato in Russia nel 1998 e accolto dalla famiglia quando aveva nove mesi.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione sulle fonti Cosmopolitan e Gente, confrontate sui fatti condivisi.