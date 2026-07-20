Kraken lancia opzioni su Bitcoin ed Ether con regolamento in dollari

La notizia in sintesi
- Kraken lancia opzioni su Bitcoin ed Ether regolate in dollari.
- Il servizio debutta su Kraken Pro tramite richiesta di quotazione.
- L’offerta è riservata inizialmente a clienti internazionali idonei fuori da alcune aree.
- La piattaforma punta a rendere le opzioni crypto più accessibili ai trader professionali.
Riassunto generato con AI
Kraken amplia l’offerta di derivati crypto
Kraken ha lanciato giovedì opzioni cash-settled su Bitcoin ed Ether, un nuovo prodotto derivato destinato ai clienti internazionali idonei attraverso Kraken Pro. Le opzioni, di stile europeo e regolate in dollari statunitensi, sono inizialmente negoziabili con il modello request-for-quote, mentre restano escluse le persone in Europa, Nord America e Australia.
L’exchange intende estendere in seguito l’offerta al mercato europeo, dove afferma di disporre delle autorizzazioni necessarie per proporre derivati sulle criptovalute. L’obiettivo dichiarato è ridurre la complessità operativa che finora ha limitato l’uso delle opzioni crypto, soprattutto al di fuori della platea istituzionale.
Il lancio arriva mentre exchange e operatori finanziari tradizionali competono per intercettare flussi di trading professionali. Per Kraken, le opzioni possono diventare uno strumento più diffuso per assumere posizioni sul prezzo, sulla volatilità e sul tempo, oltre che per gestire il rischio.
Regolamento in dollari e margine di portafoglio
Il prodotto di Kraken prevede il regolamento di premi, profitti, perdite e scadenze in dollari. Questa impostazione evita ai trader la necessità di gestire collateral in criptovalute o consegne dirette in Bitcoin ed Ether, semplificando l’operatività rispetto a contratti con regolamento in asset digitali.
La piattaforma include inoltre il portfolio margin come impostazione predefinita, permettendo di compensare posizioni tra spot, futures e opzioni per ridurre i requisiti di garanzia. I clienti possono depositare collateral in oltre 30 valute e accedere a strumenti formativi dedicati a call, put e strategie multi-leg.
Secondo Alexia Theodorou, direttrice dei derivati di Kraken, “l’attività nelle opzioni crypto è ancora una frazione di quella dei mercati tradizionali, ma il divario si sta riducendo” con l’arrivo di capitale professionale e istituzionale. La dirigente sostiene che il limite non sia la domanda, ma il disegno dei prodotti: “Il divario nelle opzioni crypto non è la domanda, è il design”.
Futures e contratti perpetui continuano a concentrare la maggior parte dei volumi nei derivati crypto, mentre le opzioni sono un segmento più ristretto e dominato da pochi grandi operatori. La scelta di integrare questi contratti nello stesso conto usato per spot e futures mira quindi a offrire funzionalità istituzionali senza imporre flussi separati di garanzia e regolamento.
Il prossimo passo sarà un order book pubblico
Kraken prevede di aggiungere un order book pubblico, che potrebbe migliorare la formazione dei prezzi rispetto al formato iniziale request-for-quote. Il sistema RFQ è adatto a operazioni più grandi o personalizzate, mentre un libro ordini visibile renderebbe il prodotto più accessibile a una platea più ampia.
L’exchange pianifica anche una disponibilità geografica più estesa e il supporto di ulteriori asset. Per Alexia Theodorou, le opzioni sono centrali per gli investitori sofisticati che vogliono gestire esposizione direzionale, volatilità e rischio in un’unica sede di negoziazione.
La sfida sarà verificare se questi strumenti riusciranno a superare la dimensione specialistica e a diventare un supporto più ordinario per copertura delle posizioni spot e strategie legate agli eventi di mercato.
FAQ
Quali opzioni ha lanciato Kraken?
Sì, Kraken ha introdotto opzioni su Bitcoin ed Ether, di stile europeo e con regolamento in dollari statunitensi.
Dove sono disponibili le nuove opzioni?
Sì, il servizio è disponibile inizialmente su Kraken Pro per clienti internazionali idonei, esclusi Europa, Nord America e Australia.
Come avviene inizialmente la negoziazione?
Sì, le opzioni sono inizialmente offerte tramite request-for-quote, un formato pensato anche per operazioni più grandi o con esigenze specifiche.
Quali garanzie possono usare i clienti?
Sì, gli utenti possono depositare collateral in oltre 30 valute e utilizzare il portfolio margin tra posizioni spot, futures e opzioni.
Su quali fonti si basa questa analisi?
Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui FinanceFeeds.