Kraken lancia opzioni su Bitcoin ed Ether con regolamento in dollari

20 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Kraken lancia opzioni su Bitcoin ed Ether regolate in dollari.

lancia opzioni su ed regolate in dollari. Il servizio debutta su Kraken Pro tramite richiesta di quotazione.

tramite richiesta di quotazione. L’offerta è riservata inizialmente a clienti internazionali idonei fuori da alcune aree.

La piattaforma punta a rendere le opzioni crypto più accessibili ai trader professionali.

Riassunto generato con AI

Kraken amplia l’offerta di derivati crypto

Kraken ha lanciato giovedì opzioni cash-settled su Bitcoin ed Ether, un nuovo prodotto derivato destinato ai clienti internazionali idonei attraverso Kraken Pro. Le opzioni, di stile europeo e regolate in dollari statunitensi, sono inizialmente negoziabili con il modello request-for-quote, mentre restano escluse le persone in Europa, Nord America e Australia.

L’exchange intende estendere in seguito l’offerta al mercato europeo, dove afferma di disporre delle autorizzazioni necessarie per proporre derivati sulle criptovalute. L’obiettivo dichiarato è ridurre la complessità operativa che finora ha limitato l’uso delle opzioni crypto, soprattutto al di fuori della platea istituzionale.

Il lancio arriva mentre exchange e operatori finanziari tradizionali competono per intercettare flussi di trading professionali. Per Kraken, le opzioni possono diventare uno strumento più diffuso per assumere posizioni sul prezzo, sulla volatilità e sul tempo, oltre che per gestire il rischio.

Regolamento in dollari e margine di portafoglio

Il prodotto di Kraken prevede il regolamento di premi, profitti, perdite e scadenze in dollari. Questa impostazione evita ai trader la necessità di gestire collateral in criptovalute o consegne dirette in Bitcoin ed Ether, semplificando l’operatività rispetto a contratti con regolamento in asset digitali.

La piattaforma include inoltre il portfolio margin come impostazione predefinita, permettendo di compensare posizioni tra spot, futures e opzioni per ridurre i requisiti di garanzia. I clienti possono depositare collateral in oltre 30 valute e accedere a strumenti formativi dedicati a call, put e strategie multi-leg.

Secondo Alexia Theodorou, direttrice dei derivati di Kraken, “l’attività nelle opzioni crypto è ancora una frazione di quella dei mercati tradizionali, ma il divario si sta riducendo” con l’arrivo di capitale professionale e istituzionale. La dirigente sostiene che il limite non sia la domanda, ma il disegno dei prodotti: “Il divario nelle opzioni crypto non è la domanda, è il design”.

Futures e contratti perpetui continuano a concentrare la maggior parte dei volumi nei derivati crypto, mentre le opzioni sono un segmento più ristretto e dominato da pochi grandi operatori. La scelta di integrare questi contratti nello stesso conto usato per spot e futures mira quindi a offrire funzionalità istituzionali senza imporre flussi separati di garanzia e regolamento.

Il prossimo passo sarà un order book pubblico

Kraken prevede di aggiungere un order book pubblico, che potrebbe migliorare la formazione dei prezzi rispetto al formato iniziale request-for-quote. Il sistema RFQ è adatto a operazioni più grandi o personalizzate, mentre un libro ordini visibile renderebbe il prodotto più accessibile a una platea più ampia.

L’exchange pianifica anche una disponibilità geografica più estesa e il supporto di ulteriori asset. Per Alexia Theodorou, le opzioni sono centrali per gli investitori sofisticati che vogliono gestire esposizione direzionale, volatilità e rischio in un’unica sede di negoziazione.

La sfida sarà verificare se questi strumenti riusciranno a superare la dimensione specialistica e a diventare un supporto più ordinario per copertura delle posizioni spot e strategie legate agli eventi di mercato.

FAQ

Quali opzioni ha lanciato Kraken?

Sì, Kraken ha introdotto opzioni su Bitcoin ed Ether, di stile europeo e con regolamento in dollari statunitensi.

Dove sono disponibili le nuove opzioni?

Sì, il servizio è disponibile inizialmente su Kraken Pro per clienti internazionali idonei, esclusi Europa, Nord America e Australia.

Come avviene inizialmente la negoziazione?

Sì, le opzioni sono inizialmente offerte tramite request-for-quote, un formato pensato anche per operazioni più grandi o con esigenze specifiche.

Quali garanzie possono usare i clienti?

Sì, gli utenti possono depositare collateral in oltre 30 valute e utilizzare il portfolio margin tra posizioni spot, futures e opzioni.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui FinanceFeeds.