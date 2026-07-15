15 Luglio 2026

Home / PERSONE / Laura Pausini con Robbie Williams alla cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026

La notizia in sintesi

Laura Pausini canterà alla finale dei Mondiali FIFA 2026.

canterà alla finale dei Mondiali FIFA 2026. Sul palco con lei Robbie Williams e Nicole Scherzinger .

e . Il trio eseguirà Desire , inno ufficiale della FIFA.

, inno ufficiale della FIFA. La cerimonia precederà il calcio d’inizio della finale del 19 luglio.

(Riassunto generato con AI)

Laura Pausini alla finale dei Mondiali 2026

Laura Pausini si esibirà il 19 luglio alla cerimonia di chiusura della FIFA World Cup 2026, in programma al MetLife Stadium nell’area di New York, poco prima della finale. L’artista italiana dividerà il palco con Robbie Williams e Nicole Scherzinger, portando in diretta mondiale Desire, l’inno ufficiale FIFA.

La performance aprirà l’ultimo atto di un torneo disputato tra Messico, Canada e Stati Uniti, con 48 squadre coinvolte e 16 città ospitanti. La scelta di Pausini rafforza la dimensione internazionale dell’evento: la canzone combina inglese e spagnolo, due lingue centrali nella comunicazione globale della competizione.

La cerimonia inizierà alle 13:30 locali, 90 minuti prima del calcio d’inizio. La produzione è realizzata con Balich Wonder Studio e punta a collegare musica, cultura e calcio nell’atto conclusivo della 23ª Coppa del Mondo FIFA.

Desire e il ruolo della musica nel torneo

Desire è stata scritta da Robbie Williams, prodotta da Karl Brazil e Owen Parker, mixata da Richard Flack e adattata in spagnolo dalla stessa Laura Pausini. Pubblicata nel 2025, aveva già accompagnato l’ingresso in campo dei giocatori durante la FIFA Club World Cup e nelle partite del Mondiale 2026.

“Quando musica e sport si uniscono, parlano un linguaggio universale che tutti comprendono”, ha dichiarato Pausini, richiamando la passione come elemento condiviso tra pubblico e atleti. Per la cantante, l’appuntamento arriva poche settimane dopo la chiusura a New York della leg latina e americana del World Tour 2026/2027, che ha superato 450mila biglietti venduti.

La collaborazione con Williams non è inedita: i due avevano già cantato insieme alla finale della Coppa del Mondo per club. Pausini riprenderà il tour in autunno tra Italia ed Europa, con date previste fino alla fine del 2027.

Una cerimonia con ospiti e spettacolo globale

La chiusura coinvolgerà anche IShowSpeed e Tom Cruise; Jennifer Hudson e Tony proporranno una versione speciale dell’inno statunitense. All’intervallo è previsto inoltre uno show con la direzione artistica di Chris Martin, con nomi annunciati quali BTS, Madonna, Shakira e Justin Bieber.

Per Pausini, il palcoscenico si inserisce in una carriera segnata da collaborazioni con Ennio Morricone, Michael Jackson, Phil Collins, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Ray Charles, Mariah Carey e Celine Dion.

FAQ

Quando canta Laura Pausini ai Mondiali?

Sì, l’esibizione è prevista domenica 19 luglio, durante la cerimonia di chiusura che precede la finale della FIFA World Cup 2026.

Dove si terrà la cerimonia di chiusura?

Sì, la cerimonia si svolgerà al MetLife Stadium nell’area di New York, sede della partita conclusiva del torneo.

Quale canzone eseguirà Laura Pausini?

Sì, canterà Desire con Robbie Williams e Nicole Scherzinger, brano ufficiale FIFA interpretato in inglese e spagnolo.

Chi ha prodotto Desire?

Sì, Desire è stata prodotta da Karl Brazil e Owen Parker, scritta da Robbie Williams e mixata da Richard Flack.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi e verifica incrociata della nostra Redazione su Adnkronos, Agenzia ANSA, Agenzia Dire, Billboard Italia, LaPresse e Leggo.