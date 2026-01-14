Laura Pausini co-conduttrice a Sanremo: sorpresa in arrivo, ruolo e colpi di scena che nessuno immagina

Attese dal palco

Laura Pausini arriva a Sanremo 2026 con l’aspettativa di un ruolo attivo e incisivo: lancio dei codici dei Big, momenti musicali strategici legati al nuovo album, gestione dei tempi televisivi con sicurezza. Dalla co-conduzione ci si attende ritmo, dialogo con l’orchestra e un controllo del palco paragonabile ai grandi show americani, senza sovrapporsi alla gara ma valorizzandola.

Il precedente di “Laura e Paola” e il passaggio al GialappaShow mostrano una padronanza del live che può tradursi in intermezzi calibrati, sorprese misurate e chiamate in causa del pubblico in sala e a casa. L’obiettivo: alternare spettacolo e servizio alla narrazione del Festival, mantenendo continuità tra gli atti.

Il suo storico con il Festival di Sanremo – due partecipazioni in gara (1993, 1994) e sei superospitate – suggerisce confidenza con il “cerimoniale” dell’Ariston. Ci si aspetta quindi un equilibrio tra tradizione e aggiornamento del format: entrate puntuali, duetti mirati, aperture di serata ad alto impatto e chiusure asciutte, evitando ridondanze e privilegiando efficacia televisiva.

Stile e presenza scenica

Look sartoriali ad alto impatto, cambi rapidi e palette pensata per la luce dell’Ariston: la presenza di Laura Pausini dovrà essere immediatamente riconoscibile e funzionale al racconto televisivo. Abiti strutturati per l’apertura, linee più fluide per i segmenti musicali, accessori minimali per evitare rumori di scena e riflessi in camera.

La regia potrà valorizzare silhouette e movimento con piani sequenza brevi, entrate laterali e sfruttamento dei controluce. La postura resta centrale: spalle aperte, microfonazione discreta, passo sicuro sui tempi di gobbo e palinsesto.

Tra una presentazione e l’altra, si prevede una gestione visiva dei “codici” dei Big: cartelli o grafiche pulite, senza sovraccarico, per non oscurare gli artisti in gara.

La cifra estetica dovrà dialogare con il nuovo album, ma senza diventare promozione invadente: un’unica citazione cromatica o un dettaglio ricorrente è sufficiente a costruire continuità narrativa.

Capelli e make-up modulati per ogni blocco: definizione elegante in apertura, maggiore naturalezza nelle parti ironiche, intensità nelle performance live.

Calibrare il ritmo degli outfit ai cambi di tono del Festival evita stacchi bruschi e sostiene la tenuta drammaturgica delle serate, in linea con gli standard dei grandi show internazionali.

Ironia e scrittura in scena

Laura Pausini funziona quando unisce brillantezza e misura: la linea da seguire è quella di “Laura e Paola”, con tempi comici netti, appoggi musicali mirati e battute asciutte. Scrittura breve, punchline chiara, zero compiacimenti.

Il riferimento operativo è il suo passaggio al GialappaShow: spiazzare senza invadere, alternare sketch lampo e introduzioni dei Big, usare l’autoderisione per smontare il cerimoniale senza incrinarlo.

La sala dell’Ariston impone ritmo televisivo: monologhi sotto i due minuti, call&response con platea e orchestra, coda musicale per chiudere ogni blocco senza strascichi.

Tre cardini di scrittura: autoironia sul proprio status, citazioni “istituzionali” del Festival di Sanremo dal ’93-’94, micro-parodie dei rituali (codici, televoto, scalette) trattate “alla americana”, come nei grandi award show.

La co-conduzione richiede spalle e rilanci: battute in coppia, set-up chiaro, payoff immediato, evitando meta-televisione autoreferenziale.

Nei momenti musicali, usare stacchi dal repertorio per commento comico o ponte narrativo, non come autopromozione: una sola citazione del nuovo album basta a cucire il racconto.

Gestione imprevisti: improvvisazione guidata con scalette “elastiche”, dizione pulita su gobbo, piano B per tagliare o allungare a seconda dei tempi.

Linguaggio inclusivo, ironia mai aggressiva verso gli artisti in gara, attenzione al prime time: efficacia prima della quantità.

Obiettivo finale: valorizzare lo show e normalizzare la leggerezza, lasciando la scena alla musica mentre la conduzione orchestra respiro e velocità.

