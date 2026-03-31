Home / FINTECH / Octopus Energy spinge il dl Bollette verso reali vantaggi ai consumatori

Decreto Bollette, trasparenza sui margini dei fornitori di energia

Il nuovo emendamento al Decreto Bollette, approvato alla Camera nel settembre 2024, introduce un obbligo di trasparenza sui margini applicati alle tariffe di luce e gas. L’Autorità di regolazione potrà chiedere ai fornitori di dichiarare i propri margini sulle offerte rivolte ai clienti domestici e business.

Questa misura nasce per tutelare i consumatori italiani, spesso vincolati a contratti poco competitivi rispetto alle nuove proposte.

Punto centrale è rendere finalmente visibile quanto le società energetiche guadagnano sulle diverse offerte, riequilibrando il rapporto tra clienti e operatori in un mercato libero ancora opaco per la maggioranza delle famiglie.

In sintesi:

Obbligo per i fornitori di dichiarare i margini applicati alle tariffe energia.

L’Autorità potrà usare questi dati per vigilare su pratiche scorrette.

Oltre il 70% dei consumatori rischia tariffe meno vantaggiose dei nuovi clienti.

Il provvedimento punta a un mercato più competitivo, trasparente e stabile.

In una nota, Giorgio Tomassetti, ceo di Octopus Energy Italia, definisce l’emendamento *“una novità molto concreta”*, perché permetterà di capire finalmente quanto le società guadagnano sulle varie offerte, oggi informazione invisibile a chi paga la bolletta.

Secondo Tomassetti, senza questa chiarezza oltre il 70% dei clienti rischia di restare ancorato a tariffe con margini mediamente più alti rispetto a quelli applicati ai nuovi utenti.

Il manager denuncia una dinamica diffusa, da lui battezzata *“Illudi e Deludi”*: offerte iniziali apparentemente molto convenienti, seguite da margini più elevati nel tempo per chi rimane fedele al fornitore, senza aggiornare il contratto.

Come cambia il rapporto tra clienti, fornitori e Autorità

Il nuovo potere attribuito all’Autorità segna un passaggio cruciale nella regolazione del mercato libero di luce e gas in Italia. Con l’accesso ai margini praticati dai fornitori, il regolatore potrà mappare le condizioni economiche applicate a clienti nuovi e già acquisiti, individuando eventuali squilibri sistematici.

*“La soluzione non può essere chiedere alle persone di cambiare fornitore ogni anno per difendersi”*, osserva Tomassetti, sottolineando come i consumatori cerchino soprattutto *“tranquillità, affidabilità, convenienza e un servizio che funzioni nel tempo”*.

La prospettiva è quella di un mercato che funzioni meglio per tutti, dove la concorrenza non si basi solo su sconti iniziali ma su condizioni sostenibili e trasparenti lungo l’intera durata del rapporto contrattuale.

Impatto futuro su concorrenza, prezzi e fiducia degli utenti

Nel medio periodo, l’obbligo di rendere tracciabili i margini potrebbe modificare in profondità le strategie commerciali dei principali operatori energetici. Sapendo che l’Autorità può confrontare sistematicamente i margini tra vecchi e nuovi clienti, le società avranno meno spazio per politiche “Illudi e Deludi” e saranno incentivate a mantenere condizioni più omogenee e prevedibili.

Per famiglie e imprese l’effetto atteso è duplice: maggiore capacità di confronto tra offerte realmente trasparenti e un potenziale riequilibrio dei prezzi a favore dei clienti fedeli. Il provvedimento apre così la strada a un clima di fiducia più solido, requisito essenziale perché il mercato libero dell’energia diventi davvero efficiente e orientato al lungo periodo.

FAQ

Cosa prevede il nuovo emendamento al Decreto Bollette?

Il nuovo emendamento impone ai fornitori di energia di dichiarare all’Autorità i margini applicati alle diverse tariffe offerte ai clienti.

Perché è importante conoscere i margini dei fornitori di energia?

È importante perché consente di valutare se le tariffe siano eque, evitando che i clienti fedeli paghino margini più alti dei nuovi.

Chi rischia maggiormente tariffe svantaggiose con le regole attuali?

Rischiano soprattutto i clienti storici: oltre il 70% dei consumatori può restare bloccato su tariffe con margini più elevati.

I consumatori dovranno cambiare fornitore più spesso dopo questa norma?

No, la norma punta all’opposto: rendere il mercato più corretto, evitando che i clienti siano costretti a cambiare fornitore ogni anno.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo di analisi?

L’articolo è stato elaborato congiuntamente da fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.