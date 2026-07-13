13 Luglio 2026

Home / SPETTACOLI & CINEMA / Dodici Stati Usa fanno causa per bloccare la fusione Paramount-Warner Bros.

La notizia in sintesi

Paramount e Warner Bros. Discovery affrontano una causa antitrust in California.

e affrontano una causa antitrust in California. Dodici Stati Usa contestano l’impatto su cinema, tv via cavo e prezzi.

Il Dipartimento di Giustizia aveva autorizzato l’operazione da 110 miliardi di dollari.

La causa può ritardare la chiusura prevista entro il 30 settembre.

Riassunto generato con AI

Dodici Stati sfidano la fusione Paramount-Warner Bros.

Paramount e Warner Bros. Discovery sono state citate in giudizio da dodici procuratori generali statali degli Stati Uniti, guidati dalla California, per bloccare la fusione da 110 miliardi di dollari. L’azione è stata presentata presso il Tribunale distrettuale federale del Distretto settentrionale della California, dopo il via libera del Dipartimento di Giustizia arrivato a giugno.

Gli Stati sostengono che l’operazione ridurrebbe illegalmente la concorrenza nella distribuzione cinematografica a larga uscita, nei blockbuster attesi e nella concessione di canali via cavo ai distributori. Il nodo, secondo l’accusa, è la maggiore forza contrattuale che il gruppo combinato avrebbe verso sale cinematografiche, operatori via cavo e pubblico, con possibili rincari e minore scelta.

Mercati, quote e difesa delle aziende

La coalizione riunisce Arizona, California, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon e Washington. Nella ricostruzione degli Stati, l’unione di due dei cinque principali distributori cinematografici concentrerebbe oltre un quarto delle uscite nazionali e del mercato dei canali via cavo di base.

Il procuratore generale californiano Rob Bonta ha avvertito che la fusione porterebbe a “prezzi più alti, qualità inferiore e meno contenuti”, danneggiando cinema, distributori e spettatori. La causa evidenzia che, in un mercato più concentrato, esercenti e reti televisive avrebbero meno alternative per negoziare condizioni e tariffe.

Paramount respinge l’impianto dell’azione, definendolo “fondamentalmente flawed” e giuridicamente errato, e annuncia che difenderà con vigore l’accordo. Il gruppo sostiene invece che l’integrazione creerebbe una società più solida per competere con piattaforme come Netflix, tutelando lavoratori e creativi colpiti dalla trasformazione tecnologica del settore.

Una battaglia che può cambiare tempi e assetti

Il ricorso non cancella automaticamente l’operazione, ma gli Stati chiedono che venga fermata fino alla revisione giudiziaria e prospettano un provvedimento urgente. Un ritardo oltre il 30 settembre avrebbe un costo potenziale per Paramount, che ha concordato una commissione trimestrale di 25 centesimi per azione agli azionisti di Warner Bros. Discovery.

La partita resta aperta anche fuori dagli Stati Uniti: l’Unione europea valuta impegni proposti dalle società, mentre l’autorità britannica ha avviato un’indagine. Sullo sfondo pesano anche le implicazioni editoriali: David Ellison, figlio di Larry Ellison, assumerebbe il controllo di CNN, dopo la nomina di Bari Weiss.

FAQ

Quali Stati hanno fatto causa?

Sì, sono dodici: la coalizione è guidata dalla California e comprende anche New York, Washington, Arizona e altri otto Stati.

Quanto vale la fusione contestata?

Sì, il valore riportato per l’acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount è di 110 miliardi di dollari.

Perché gli Stati contestano l’accordo?

Sì, la causa contesta la riduzione della concorrenza nei film a larga uscita, nei blockbuster e nella distribuzione dei canali via cavo.

Il Dipartimento di Giustizia aveva approvato?

Sì, il Dipartimento di Giustizia statunitense aveva dato il via libera alla fusione nel giugno precedente al ricorso degli Stati.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su BBC News, Engadget, The Verge e la Repubblica.