13 Luglio 2026

Home / FINTECH / Pensioni, Calderone: dal 2027 aumento dell’età a 67 anni e un mese

La notizia in sintesi

Marina Elvira Calderone conferma l’adeguamento pensionistico previsto dal 2027.

conferma l’adeguamento pensionistico previsto dal 2027. La pensione di vecchiaia passerebbe da 67 anni a 67 anni e un mese.

Il criterio resta collegato all’evoluzione della speranza di vita.

La ministra richiama tutele mirate per lavori gravosi e usuranti.

Riassunto generato con AI

Pensioni, confermato l’adeguamento dal 2027

Marina Elvira Calderone, ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha confermato nelle ultime ore che l’aumento dell’età pensionabile previsto dal 2027 non sembra destinato a essere modificato. L’intervento è arrivato durante la presentazione del XXV Rapporto Inps, rispondendo a una domanda sull’eventuale stop all’adeguamento dei requisiti per il pensionamento.

In assenza di interventi legislativi, dal 2027 l’età per la pensione di vecchiaia dovrebbe passare dagli attuali 67 anni a 67 anni e un mese. La ragione indicata dalla ministra è il meccanismo previsto dalla normativa italiana, che collega l’aggiornamento dei requisiti anagrafici all’andamento della speranza di vita.

Il tema riguarda direttamente lavoratori prossimi alla pensione, sistema previdenziale e condizioni di uscita dal lavoro. Calderone ha però affiancato alla conferma dell’adeguamento una riflessione sulle professioni più faticose, chiedendo attenzione per chi svolge attività gravose o usuranti.

La ministra ha quindi distinto il principio generale, che resta legato alla dinamica demografica, dalla necessità di valutare protezioni specifiche. L’obiettivo indicato non è rimettere in discussione il sistema contributivo, ma verificare se gli strumenti di tutela siano adeguati al cambiamento del lavoro.

Il legame tra contributivo e speranza di vita

Nel sistema contributivo, ha spiegato Calderone, l’aumento dell’età pensionabile è strettamente connesso alla crescita della speranza di vita. La ministra ha dichiarato: “Nel sistema contributivo l’aumento dell’età pensionabile è collegato strettamente all’aumento della speranza di vita”.

Il modello italiano aggiorna automaticamente i requisiti anagrafici in base all’evoluzione demografica. Secondo la lettura esposta dalla titolare del Lavoro, tale collegamento serve a mantenere l’equilibrio del sistema previdenziale nel lungo periodo, considerando che una vita media più lunga amplia il periodo potenziale di erogazione delle pensioni.

Nel suo intervento non sono emersi segnali di una volontà del Governo di bloccare il prossimo incremento. Il dato politico rilevante è dunque la conferma del quadro vigente: l’eventuale sospensione o modifica del passaggio dal 2027 richiederebbe un intervento legislativo, che al momento non è stato annunciato.

La ministra ha inoltre richiamato il tema dell’invecchiamento attivo. La prospettiva illustrata è creare condizioni che permettano a chi intende proseguire l’attività lavorativa di farlo, valorizzando esperienza e competenze dei lavoratori più anziani.

Lavori gravosi, possibile revisione delle tutele

Il punto ancora aperto riguarda le mansioni considerate più pesanti. Calderone ha affermato: “È importante avere attenzione e sensibilità nei confronti di tutte quelle attività lavorative che possiamo considerare lavori faticosi, lavori usuranti”.

La ministra ha osservato che il mondo del lavoro è profondamente cambiato rispetto al passato. Per questo ha indicato l’opportunità di verificare se l’attuale elenco delle attività gravose rispecchi ancora la realtà produttiva odierna.

La possibile conseguenza futura non è un superamento dell’adeguamento alla speranza di vita, ma l’ipotesi di interventi mirati per rafforzare la tutela dei lavoratori impegnati nelle professioni più impegnative fisicamente.

FAQ

Quando aumenta l’età pensionabile?

Sì, secondo quanto confermato da Marina Elvira Calderone, l’adeguamento è previsto dal 2027, salvo un intervento legislativo che al momento non risulta annunciato.

Quale sarà l’età per la pensione di vecchiaia?

Sì, il requisito dovrebbe passare dagli attuali 67 anni a 67 anni e un mese dal 2027, in base al meccanismo vigente.

Perché cambia il requisito pensionistico?

Sì, il cambiamento è collegato all’aumento della speranza di vita, criterio che nel sistema contributivo determina l’aggiornamento automatico dei requisiti anagrafici.

Il Governo fermerà l’aumento previsto?

No, nell’intervento della ministra non è emersa l’intenzione del Governo di bloccare il prossimo incremento dell’età pensionabile previsto dalla normativa.

Quali fonti hanno verificato questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Blitz quotidiano.