16 Novembre 2026

/ Home/PRODOTTI/Fujifilm propone rimborsi fino a 700 euro e battery grip in omaggio

Rimborsi fino a 700 euro IVA inclusa e un battery grip in omaggio per chi acquista una X-H2 o una X-H2S: sono le due formule della campagna Fujifilm Winter Promo, prevista dal 19 novembre 2026 al 20 gennaio 2027. L’iniziativa riguarda acquisti presso i rivenditori autorizzati in Italia e comprende prodotti dei sistemi GFX e Serie X, oltre a una selezione di obiettivi FUJINON.

Le modalità di accesso al beneficio sono diverse: il cashback richiede una domanda successiva all’acquisto, mentre l’omaggio del grip viene riconosciuto direttamente alla cassa o alla conclusione dell’ordine online. I 700 euro costituiscono il rimborso massimo previsto dalla campagna, non un importo applicabile indistintamente a tutti i prodotti coinvolti.

Le categorie interessate dal cashback

Una parte della promozione riguarda gli obiettivi XF Red Badge FUJINON. Per questa categoria è disponibile un portale dedicato alla richiesta di rimborso sugli obiettivi Red Badge, distinto da quelli destinati alle altre famiglie di prodotti.

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Un secondo gruppo comprende le ottiche FUJINON per la fotografia di ritratto e di matrimonio. Anche in questo caso la procedura passa attraverso una pagina specifica, riservata al cashback sugli obiettivi portrait e wedding. La campagna interessa una selezione di ottiche, non l’intero catalogo.

Per valutare l’acquisto occorre quindi distinguere la famiglia di appartenenza del prodotto e le relative condizioni. Il riferimento generale è la pagina delle promozioni Fujifilm: il solo marchio del prodotto non basta a determinarne l’ammissibilità al rimborso.

Tra le fotocamere coinvolte figura X half, proposta da Fujifilm per l’uso quotidiano, la fotografia di strada e il viaggio.

La promozione si estende inoltre al sistema GFX, la proposta large format del produttore. Per questa famiglia è prevista una distinta procedura di rimborso GFX. Le diverse pagine di richiesta separano dunque le categorie interessate, pur all’interno della stessa finestra di acquisto.

Il grip in omaggio con X-H2 e X-H2S

Per X-H2 e X-H2S il meccanismo è invece quello dell’Instant Rebate. Acquistando una delle due fotocamere insieme al Vertical Battery Grip VG-XH, in un’unica operazione, l’accessorio viene fornito gratuitamente. Non è quindi previsto, per questo beneficio, il passaggio attraverso una successiva domanda di cashback.

Le due fotocamere hanno caratteristiche differenti: X-H2 dispone di un sensore da 40 megapixel e registra video in 8K; X-H2S utilizza un sensore stacked, raggiunge raffiche fino a 40 fotogrammi al secondo e offre video 4K a 120p. Il grip aggiunge comandi duplicati per lo scatto verticale e permette di aumentare l’autonomia.

L’omaggio viene applicato dal rivenditore, anche negli acquisti online, a condizione che corpo macchina e accessorio siano comprati insieme. Come per il resto della campagna, sono ammessi soltanto prodotti nuovi distribuiti da FUJIFILM Italia S.p.A.; usato e rigenerato restano esclusi.

Scadenze e documenti per ottenere il rimborso

Gli acquisti devono essere effettuati nella finestra compresa tra il 19 novembre 2026 e il 20 gennaio 2027 presso i negozi inclusi nell’elenco dei rivenditori autorizzati in Italia. Ogni cliente può chiedere il cashback per un solo esemplare di ciascun modello ammesso. Una domanda può comprendere prodotti differenti, ma non sono consentite richieste multiple per lo stesso modello. I rivenditori non possono presentarle né per sé né per i clienti.

La domanda online potrà essere inoltrata dal 17 dicembre 2026 al 17 marzo 2027, rispettando comunque un’attesa di almeno quattro settimane dall’acquisto. Servono dati personali, coordinate bancarie, una prova d’acquisto che mostri chiaramente data, rivenditore e modello, oltre alla fotografia o alla trascrizione del numero seriale. Le sole conferme d’ordine non sono sufficienti.

Dopo l’invio è prevista una conferma via email. La validazione richiede fino a 14 giorni, ai quali possono aggiungersi altri 28 giorni per l’emissione del rimborso: il tempo massimo complessivo indicato è quindi di 42 giorni. Fujifilm controllerà il seriale e potrà chiedere l’originale della prova d’acquisto per posta, con successiva restituzione.

Se i documenti risultano illeggibili o incompleti, il cliente avrà 14 giorni di calendario dalla notifica per integrarli. La mancata risposta o l’invio di dati falsi comportano il rigetto della domanda. Il beneficio decade anche quando il prodotto viene restituito al negoziante per ottenere un rimborso o una sostituzione: conservare la documentazione e rispettare le scadenze resta quindi necessario per completare la procedura.