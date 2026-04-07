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Estrazioni Lotto Superenalotto e 10eLotto in tempo reale: numeri vincenti, combinazioni e montepremi aggiornati

Estrazioni Lotto Superenalotto e 10eLotto in tempo reale: numeri vincenti, combinazioni e montepremi aggiornati

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto del 7 aprile 2026

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 7 aprile 2026 si sono svolte come di consueto dopo le 20, con pubblicazione progressiva di tutti i numeri vincenti e delle relative quote.
Il concorso, seguito in tempo reale anche su Leggo.it, ha richiamato particolare attenzione sul Superenalotto, che metteva in palio un jackpot di circa 145,9 milioni di euro, in crescita dopo l’ultimo “6” da 35,4 milioni centrato a Desenzano (Brescia) il 22 maggio 2025.
L’estrazione ha riguardato tutte le ruote del Lotto, la combinazione del 10eLotto collegata al medesimo concorso e la sestina vincente del Superenalotto, con successiva diffusione delle quote per vincite di prima e seconda fascia.

In sintesi:

  • Estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 7 aprile 2026 dopo le 20.
  • Jackpot Superenalotto a 145,9 milioni di euro dopo il 6 centrato a Desenzano.
  • Pubblicazione di tutte le ruote Lotto e combinazione collegata del 10eLotto.
  • Quote Superenalotto diffuse a seguire, con dettaglio per ogni fascia di vincita.

Numeri vincenti e contesto delle estrazioni del 7 aprile 2026

L’estrazione di martedì 7 aprile 2026 ha interessato l’intero portafoglio giochi numerici a totalizzatore: Lotto tradizionale con tutte le ruote, 10eLotto legato alla medesima estrazione e Superenalotto con il consueto numero Jolly e SuperStar.
Dopo le 20, i numeri sono stati diffusi progressivamente con aggiornamenti in tempo reale, seguiti dalla pubblicazione delle quote per ciascuna categoria di premio, dai “6” del Superenalotto alle combinazioni minori di Lotto e 10eLotto.
Il montepremi del Superenalotto, salito a circa 145,9 milioni, conferma la fase di forte accumulo successiva alla vincita record da 35,4 milioni registrata a Desenzano nel 2025, consolidando il gioco tra i più rilevanti in Europa per valore dei jackpot.

Contestualmente alle estrazioni principali, gli operatori ricordano sempre la necessità di verificare con attenzione la propria schedina tramite i canali ufficiali del concessionario, app e rivendite autorizzate, evitando di fare affidamento esclusivo su riporti non certificati.
Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto restano tra gli appuntamenti più seguiti del martedì, con un pubblico che comprende sia giocatori occasionali sia sistemi strutturati, spesso affidati a ricevitorie specializzate.
Le giocate restano consentite fino all’orario di chiusura stabilito dal regolatore, con validazione digitale dei tagliandi e controlli centralizzati sul corretto svolgimento di ogni concorso.

Prospettive future e impatto del jackpot record

Il jackpot da 145,9 milioni del Superenalotto potrebbe innescare un ulteriore incremento delle giocate nelle prossime settimane, avvicinando soglie già viste in passato per i grandi montepremi italiani.
Gli esperti di giochi segnalano come i picchi di jackpot influenzino non solo il numero di combinazioni giocate, ma anche la diffusione di sistemi collettivi, spesso organizzati tramite ricevitorie o piattaforme online certificate.
Sul fronte regolatorio, l’attenzione resta concentrata su trasparenza, tracciabilità delle giocate e promozione del gioco responsabile, elementi chiave per mantenere fiducia e affidabilità percepita dal pubblico.

FAQ

Quando si sono svolte le estrazioni del 7 aprile 2026?

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 7 aprile 2026 si sono svolte regolarmente dopo le ore 20.

Qual era il jackpot del Superenalotto il 7 aprile 2026?

Il jackpot del Superenalotto del 7 aprile 2026 era pari a circa 145,9 milioni di euro, in crescita dopo precedenti concorsi senza “6”.

Dove posso verificare i numeri vincenti ufficiali?

È possibile verificare ufficialmente i numeri vincenti tramite il sito del concessionario, app ufficiali, ricevitorie autorizzate e canali di comunicazione certificati.

Come vengono pubblicate le quote delle vincite?

Le quote vengono pubblicate dopo l’elaborazione centralizzata delle giocate, con dettaglio per fascia di premio e numero di vincite registrate.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sulle estrazioni?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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