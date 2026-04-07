Home / NEWS / Iran, petrolio in forte rialzo dopo raid Usa sull’isola di Kharg e clima da ultimatum

Petrolio in rally dopo attacco USA a Kharg e ultimatum all’Iran

Il prezzo del petrolio WTI ha superato i 115 dollari al barile dopo un attacco statunitense sull’isola di Kharg, principale hub di esportazione del greggio iraniano. Qui transita circa il 90% del petrolio iraniano destinato ai mercati globali. L’episodio avviene mentre scade l’ultimatum degli Stati Uniti al regime di Teheran: entro le 20 ora di Washington (le 2 in Italia) l’Iran dovrà riaprire lo Stretto di Hormuz. In caso contrario, il presidente Donald Trump ha evocato l’“annientamento della civiltà iraniana”, un’escalation verbale senza precedenti nel dopoguerra. Il mercato teme un’interruzione strutturale dei flussi energetici dal Golfo Persico, con impatto immediato su prezzi, inflazione e sicurezza energetica mondiale.

In sintesi:

Petrolio WTI sopra 115 dollari al barile dopo attacco USA sull’isola iraniana di Kharg.

Ultimatum USA a Teheran sulla riapertura dello Stretto di Hormuz in scadenza stanotte.

Trump minaccia di “annientare la civiltà iraniana”, retorica inedita nel dopoguerra.

Mercati in allerta per possibili shock energetici e impatti su inflazione globale.

Attacco a Kharg, ultimatum su Hormuz e timori per la sicurezza energetica

Secondo fonti militari statunitensi, l’operazione ha colpito “alcuni target militari sull’isola di Kharg”, precisando che le notizie sull’attacco “non rappresentano un cambio di strategia”. Kharg è snodo cruciale: da qui passa la stragrande maggioranza delle esportazioni di greggio dell’Iran, già gravato da sanzioni pesanti. Un blocco prolungato metterebbe sotto pressione l’intero sistema energetico globale.

In parallelo, Washington lega l’azione militare all’ultimatum sulla riapertura dello Stretto di Hormuz, corridoio da cui transita una quota rilevante del traffico petrolifero mondiale. Le compagnie energetiche monitorano scenari di rischio che vanno da brevi interruzioni logistiche a un vero shock di offerta. L’impennata del WTI oltre 115 dollari segnala aspettative di tensioni durature, con possibili ricadute su prezzi dei carburanti, costi di trasporto e dinamiche inflazionistiche nelle principali economie importatrici.

La retorica estrema di Trump e gli scenari geopolitici futuri

Nelle ore dell’attacco, Donald Trump ha rilanciato su Truth, il proprio social, una minaccia senza precedenti: *“annientare la civiltà iraniana”*. Ha aggiunto: *“Lo scopriremo stanotte, uno dei momenti più importanti nella lunga e complessa storia del mondo. 47 anni di ricatto, corruzione e morte finiranno finalmente”*. Si tratta di un linguaggio che supera le formule tradizionali di deterrenza statunitense dal 1945 a oggi.

Per analisti ed editori specializzati, questa escalation verbale sposta il baricentro del rischio: non solo crisi energetica, ma potenziale ridefinizione degli equilibri regionali in Medio Oriente, con effetto domino su alleanze, rotte commerciali e stabilità finanziaria internazionale. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se prevarrà la logica della pressione militare o se si aprirà uno spazio negoziale, anche indiretto, tra Washington e Teheran.

FAQ

Perché il prezzo del petrolio è salito oltre 115 dollari al barile?

Il rialzo è legato all’attacco USA sull’isola di Kharg e all’ultimatum su Hormuz, che alimentano timori di blocchi alle esportazioni iraniane.

Cosa rende strategica l’isola di Kharg per l’economia iraniana?

L’isola di Kharg ospita terminali da cui transita circa il 90% del greggio esportato dall’Iran, rendendola infrastruttura critica per entrate e valuta estera.

Quali conseguenze immediate rischia il mercato energetico globale?

Il mercato teme riduzione dell’offerta dal Golfo, aumento duraturo dei prezzi, maggiore volatilità e potenziali tensioni inflazionistiche nelle principali economie importatrici di energia.

In che modo lo Stretto di Hormuz influenza i prezzi della benzina?

Lo Stretto di Hormuz è crocevia per una quota significativa del petrolio mondiale: qualsiasi blocco o minaccia fa aumentare costi di trasporto e carburanti.

Da quali fonti è stata elaborata questa analisi sulla crisi Iran-USA?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.