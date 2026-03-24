Estrazioni Lotto SuperEnalotto e 10eLotto risultati completi dei numeri vincenti e controlli sulle giocate

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Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di martedì 24 marzo 2026

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di martedì 24 marzo 2026 si tengono oggi in tutta Italia, con avvio dei concorsi serali alle ore 20:00.

Il focus è sul SuperEnalotto, dove il jackpot dell’estrazione odierna raggiunge i 138,9 milioni di euro, dopo l’ennesimo concorso senza “6”.

L’ultima maxi vincita risale allo scorso anno a Desenzano del Garda. L’estrazione è gestita dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che fornisce risultati e verifiche ufficiali per tutti i giochi coinvolti.

In sintesi:

Estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto martedì 24 marzo 2026 dalle ore 20:00.

Jackpot SuperEnalotto stimato a 138,9 milioni di euro, caccia aperta al “6”.

Giocate possibili fino alle ore 19:30 del giorno dell’estrazione.

Verifica vincite esclusivamente su siti ufficiali ADM e Gioco del Lotto.

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto seguono il calendario ufficiale con concorsi regolari il martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Per il concorso di oggi, martedì 24 marzo 2026, le giocate sono consentite fino alle ore 19:30, dopodiché i sistemi vengono chiusi per consentire l’elaborazione delle combinazioni estratte.

L’aggiornamento dei numeri vincenti, delle vincite e delle quote viene diffuso in tempo reale sui principali portali specializzati e attraverso i canali ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Lotto, numeri ritardatari e andamento del SuperEnalotto

Ecco i numeri vincenti del SuperEnalotto di stasera. I risultati sono comunicati, come sempre, dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a partire dalle ore 20:00. Vediamo se siete stati fortunati con la sestina odierna, completa di numero Jolly e numero SuperStar.

Sestina vincente del SuperEnalotto: 54 – 60 – 6 – 87 – 64 – 74

Numero Jolly: 10

Numero SuperStar: 65

Estrazione Lotto: i numeri vincenti del 24 marzo 2026

Di seguito i numeri vincenti di tutte le ruote per quanto riguarda il Lotto. È possibile guardare l’estrazione in diretta sul sito del Gioco del Lotto e sul canale YouTube ufficiale “Il Lotto in Diretta” a partire dalle ore 19:55. Nelle estrazioni effettuate finora nel 2026 l’importo delle vincite totali distribuite è stato superiore a 297 milioni di euro.

BARI 51 – 62 – 27 – 44 – 28

CAGLIARI 73 – 24 – 23 – 48 – 43

FIRENZE 46 – 15 – 72 – 52 – 31

GENOVA 17 – 9 – 29 – 19 – 27

MILANO 6 – 70 – 5 – 76 – 79

NAPOLI 51 – 16 – 26 – 11 – 48

PALERMO 88 – 57 – 76 – 84 – 9

ROMA 90 – 38 – 32 – 69 – 53

TORINO 85 – 84 – 58 – 60 – 87

VENEZIA 14 – 41 – 26 – 90 – 52

NAZIONALE 40 – 24 – 59 – 1 – 46

Si ricorda che gli ultimi numeri estratti di ogni singola ruota costituiscono i Numeri Oro.

Estrazione 10eLotto: i numeri vincenti del 24 marzo 2026

Non finisce qui: tocca ai numeri del 10eLotto legati al Lotto. All’estrazione si possono associare le opzioni Numero Oro, che permette di vincere premi più ricchi, Doppio Oro, che raddoppia il numero di possibilità dell’opzione precedente, ed Extra, che offre una nuova estrazione alla giocata fatta.

Ecco quali numeri sono usciti nella serata odierna nella combinazione 10eLotto, con tanto di Numero Oro, Doppio Oro ed Extra.

Combinazione 10eLotto: 6 – 9 – 14 – 15 – 16 – 17 – 24 – 27 – 38 – 41 – 46 – 51 – 57 – 62 – 70 – 73 – 84 – 85 – 88 – 90

Numero Oro: 51

Doppio Oro: 51 – 62

Extra: 4 – 11 – 13 – 26 – 36 .- 37 – 40 – 43 – 48 – 50 – 58 – 69 – 84 – 87 – 90

Estrazione Simbolotto: i numeri vincenti del 24 marzo 2026

E per concludere i risultati del Simbolotto, il gioco opzionale gratuito abbinato al Lotto che prevede l’estrazione casuale di 5 simboli (su 45 disponibili) su una determinata ruota in promozione nel mese. Nel mese di marzo il Simbolotto è abbinato alla ruota di Firenze.

Simbolotto di oggi: 7 vaso – 8 braghe – 19 risata – 35 uccello – 4 maiale

Nei concorsi del Lotto l’attenzione dei giocatori più esperti resta concentrata sui numeri a forte ritardo statistico, spesso utilizzati nelle strategie di gioco più diffuse.

Sulla ruota di Bari il 41 non esce da 92 concorsi, mentre il 41 su Cagliari manca da 70 estrazioni.

A Firenze il 47 è assente da 82 concorsi, il 70 su Genova da 70, il 45 su Milano da 82 e il 40 su Napoli da 77 estrazioni.

Sulla ruota di Palermo il 46 non viene estratto da 74 concorsi, mentre l’81 su Roma è il principale ritardatario nazionale con 99 estrazioni di assenza.

Il 58 su Torino manca da 68 estrazioni, il 65 su Venezia da 63, mentre il 22 sulla ruota Nazionale non esce da 84 concorsi consecutivi.

Nel frattempo, sul fronte SuperEnalotto, la combinazione vincente, il Numero Jolly e il Numero SuperStar determinano ripartizione del montepremi, con il jackpot odierno fissato a 138.900.000€ e valore del prossimo concorso da definire in base agli esiti di stasera.

Le categorie di vincita vanno dai Punti 2 fino ai Punti 6, con ulteriori premi collegati alle quote SuperStar (da “5 Stella” fino a “0 Stella”).

Per il 10eLotto, oltre ai numeri vincenti, sono previsti Numero Oro, Doppio Oro e Numeri Extra, che aumentano le combinazioni di premio.

Restano attivi anche i giochi collegati ai simboli, con specifici simboli estratti che definiscono ulteriori esiti di vincita.

Responsabilità di gioco e verifiche ufficiali online

Il Lotto, il SuperEnalotto e il 10eLotto sono giochi d’azzardo regolamentati, ma potenzialmente rischiosi per i soggetti più vulnerabili.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può generare dipendenza patologica, con impatti economici e sociali rilevanti sulle famiglie.

È quindi essenziale impostare limiti di spesa, evitare giocate impulsive e considerare il gioco esclusivamente come intrattenimento.

Le combinazioni vincenti, le quote e i dettagli delle vincite devono essere sempre controllati sui siti ufficiali del Gioco del Lotto e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Solo questi canali garantiscono dati aggiornati, corretti e validi ai fini del pagamento dei premi.

In caso di dubbi, è consigliabile rivolgersi alle ricevitorie autorizzate o ai servizi di assistenza ufficiali predisposti dall’ente regolatore.

FAQ

A che ora iniziano le estrazioni di martedì 24 marzo 2026?

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi iniziano ufficialmente alle ore 20:00 su tutto il territorio nazionale.

Fino a che ora posso giocare al SuperEnalotto oggi?

È possibile convalidare le giocate al SuperEnalotto fino alle ore 19:30 del giorno dell’estrazione presso ricevitorie e canali autorizzati.

Qual è il jackpot del SuperEnalotto di oggi?

Il jackpot del SuperEnalotto per l’estrazione di martedì 24 marzo 2026 è stimato in 138,9 milioni di euro, salvo aggiornamenti ufficiali.

Come verifico se la mia schedina è vincente?

È sempre possibile verificare le vincite inserendo i codici della schedina sui siti ufficiali Gioco del Lotto e ADM.

Qual è la fonte delle informazioni sulle estrazioni di oggi?

Le informazioni derivano da una elaborazione redazionale basata congiuntamente su dati ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.