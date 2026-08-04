Commissione europea avvia i controlli AI su trasparenza, copyright e sicurezza

4 Agosto 2026

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La notizia in sintesi

  • AI Office operativo per controllare i modelli generativi nell’Unione europea.
  • Dal 2 agosto 2026 scattano obblighi su trasparenza, copyright e sicurezza.
  • Deepfake e chatbot dovranno essere identificabili dagli utenti e dai sistemi automatici.
  • I requisiti per l’AI ad alto rischio slittano al 2 dicembre 2027.

(Riassunto generato con AI)

L’AI Act entra nella fase dei controlli

La Commissione europea, attraverso il nuovo European AI Office, dal 2 agosto 2026 può applicare una parte centrale dell’Artificial Intelligence Act: le regole dedicate ai modelli di intelligenza artificiale per finalità generali, agli obblighi di trasparenza e alle pratiche vietate. Il passaggio riguarda l’intero mercato europeo e punta a rendere più affidabili sistemi come chatbot, agenti autonomi e strumenti per lo sviluppo software.

L’obiettivo di Bruxelles è sostenere l’innovazione limitando al tempo stesso rischi per sicurezza, democrazia e diritti fondamentali. L’avvio dell’enforcement arriva mentre le capacità dei modelli più avanzati alimentano il confronto sui deepfake, sugli incidenti dei modelli di frontiera e sulle possibili offensive informatiche.

Secondo Henna Virkkunen, vicepresidente esecutiva della Commissione europea per Sovranità tecnologica, sicurezza e democrazia, l’AI Act offre un quadro fondato sul rischio, pensato per creare certezza giuridica e fiducia. “Con l’avvio della fase di applicazione delle norme compiamo un passo importante verso un’AI di cui cittadini e imprese possano comprendere il funzionamento e avere fiducia”, ha affermato.

Poteri dell’AI Office e obblighi per i fornitori

I fornitori di modelli GpAI devono documentarne le caratteristiche tecniche, condividere le informazioni con autorità e operatori a valle, adottare una politica sul copyright e pubblicare un riepilogo dei contenuti usati nell’addestramento. Per i modelli a rischio sistemico gli obblighi comprendono identificazione, valutazione e mitigazione dei rischi.

Rientrano fra gli scenari considerati incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari, attacchi cyber, manipolazione su larga scala, perdita di controllo umano e violazioni dei diritti fondamentali. L’AI Office vigila direttamente anche sui sistemi sviluppati dagli stessi fornitori e su quelli integrati nelle grandi piattaforme e nei grandi motori di ricerca disciplinati dal Digital Services Act.

La struttura dispone di poteri d’indagine e enforcement e lavora con le autorità nazionali, competenti sulla maggior parte degli altri sistemi immessi sul mercato. È supportata da uno Scientific Panel di 60 esperti indipendenti; la Commissione ha nominato Alessandro Abate, professore dell’Università di Oxford, Lead Scientific Adviser.

Per segnalare criticità sono disponibili un portale per i reclami, un canale per i whistleblower e una procedura rivolta agli sviluppatori che impiegano modelli GpAI. L’eurodeputato Brando Benifei ha chiesto verifiche indipendenti e misure correttive, sostenendo che “la trasparenza volontaria non basta”.

Il Codice di condotta sulla trasparenza dei contenuti AI conta oltre 180 aderenti, fra cui OpenAI, Google, Microsoft, Meta, Anthropic e Mistral. L’adesione è volontaria, ma chi non partecipa dovrà provare misure equivalenti.

Trasparenza quotidiana e la prova del 2027

Chi dialoga con chatbot, avatar, assistenti virtuali o agenti AI dovrà essere informato di non interagire con una persona. Immagini, video e audio sintetici o manipolati, inclusi i deepfake, dovranno essere chiaramente etichettati e dotati di una marcatura leggibile dalle macchine.

Restano vietati social scoring, specifiche forme di identificazione biometrica e sistemi che sfruttano vulnerabilità causando danni significativi. I divieti introdotti dall’AI Omnibus su materiale sessualmente esplicito non consensuale e abusi sessuali sui minori decorreranno dal 2 dicembre 2026.

Il banco di prova è però fissato al 2 dicembre 2027, data rinviata per le norme sui sistemi ad alto rischio, cruciali per sanità, trasporti, energia, istruzione, giustizia e lavoro. Per le violazioni della trasparenza sono previste multe fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale, se superiore.

FAQ

Quando diventano applicabili le nuove regole?

Sì, le disposizioni su modelli GpAI, trasparenza e controlli dell’AI Office sono operative dal 2 agosto 2026.

Che cosa deve fare un fornitore GpAI?

Sì, deve documentare il modello, adottare una politica copyright e pubblicare un riepilogo dei dati impiegati nell’addestramento.

Come saranno segnalati i deepfake?

Sì, immagini, video e audio generati o manipolati dovranno avere etichetta chiara e marcatura machine-readable.

Quando arrivano gli obblighi per l’AI ad alto rischio?

Sì, l’applicazione delle norme per i sistemi ad alto rischio è rinviata al 2 dicembre 2027.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Key4biz.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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Revisione editoriale a cura di Michele Ficara Manganelli