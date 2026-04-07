michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

FDA richiama Novo Nordisk su semaglutide per gravi omissioni nelle segnalazioni di morti e suicidi

FDA richiama Novo Nordisk su semaglutide per gravi omissioni nelle segnalazioni di morti e suicidi

Boris Becker analizza l’era Sinner‑Alcaraz e il nuovo tennis globale

Chi parla è Boris Becker, sei volte vincitore Slam e Ambassador dei Laureus World Sports Awards. Cosa analizza: l’“età dell’oro” del tennis italiano, il duopolio Jannik SinnerCarlos Alcaraz, l’impatto dei giovani talenti e le nuove dinamiche globali dello sport. Dove: in un’intervista esclusiva per l’Italia all’Adnkronos, in vista della cerimonia Laureus a Madrid. Quando: alla vigilia dei premi del 20 aprile, in una fase cruciale della stagione sulla terra battuta. Perché: per spiegare perché il tennis italiano è un modello di crescita strutturale, come evolverà la corsa al numero uno Atp e quale ruolo avranno emozioni, politica sportiva e inclusione nelle future scelte del movimento internazionale.

In sintesi:

  • Sinner superstar trainante del boom italiano, sostenuto da calendario e infrastrutture federali.
  • La corsa al numero uno Atp resterà un duello Sinner‑Alcaraz, con margini per outsider.
  • Personalità forti ed emozioni in campo sono centrali per la crescita del tennis.
  • Sport globale, Olimpiadi e Laureus restano ambiti chiave di dibattito etico e politico.

L’età dell’oro del tennis italiano e il duello Sinner‑Alcaraz

Per Becker, l’attuale boom del tennis italiano nasce da una “superstar” riconoscibile: Jannik Sinner. Attorno a lui, il lavoro di lungo periodo di Matteo Berrettini e Fabio Fognini ha creato massa critica, ma è Sinner a rendere il tennis uno sport “attraente per tutti” dopo i successi Slam.

Determinante, secondo Becker, è l’organizzazione della Federtennis: tornei Atp, Wta e Challenger distribuiti sul territorio, clima favorevole e riduzione drastica dei costi di viaggio permettono ai giovani italiani di competere tutto l’anno, dal sud alla Sardegna, con auto o treno e non solo in aereo intercontinentale.

Sulla corsa al numero uno, Becker vede un duopolio. *“Non vedo nessun altro: la sfida è tra Alcaraz e Sinner”*. Jannik ha molti punti da recuperare per via della squalifica dello scorso anno, ma un ottimo rendimento a Montecarlo, Madrid e Roma potrebbe proiettarlo verso la leadership di fine stagione. La terra resta la superficie meno congeniale a Sinner, mentre Becker concede ad Alcaraz un “leggero vantaggio” sul rosso, pur evidenziando come l’obiettivo reale sia chiudere l’anno in vetta, non solo conquistare la prima posizione temporanea.

Alle spalle del duello, Becker indica Lorenzo Musetti come potenziale top 5 se in salute, definendolo “artista” dal rovescio a una mano spettacolare e capitale estetico per allargare l’audience, soprattutto femminile.

Nuove stelle, emozioni in campo e sfide etiche dello sport globale

Becker tratteggia Carlos Alcaraz come giocatore “affascinante, carismatico, senza punti deboli”, ma come ogni artista “bisognoso di ispirazione”. Nello scenario dei giovani cita con rispetto Alexander Zverev, spesso vicino al titolo Slam, e ricorda il proprio passato da coach di Novak Djokovic e responsabile del tennis maschile tedesco, lavorando con Zverev e, più di recente, con Holger Rune.

Oggi Becker si vede più come analista e consulente “telefonico” che come coach a tempo pieno: i nuovi impegni nei media e la nascita di una figlia rendono incompatibile il ritorno in panchina stabile, anche se resta disponibile a confronti discreti con giocatori emergenti come il brasiliano Joao Fonseca.

Sulla nuova generazione, Becker individua la chiave nella personalità. *“Abbiamo bisogno di personalità in campo, che possano mostrare emozioni senza essere penalizzate subito”*. Richiama i tempi di Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer, tre profili completamente diversi che hanno reso il tennis un prodotto di intrattenimento globale. Lo stesso discorso vale per il circuito femminile con Aryna Sabalenka e il suo modo di vivere pubblicamente tensioni ed emozioni.

In prospettiva, Becker vede accanto a Sinner e Alcaraz nuovi contendenti: oltre a Zverev e all’“inevitabile” Djokovic, cita il francese Arthur Fils, l’americano Lerner Tien allenato da Michael Chang, e lo stesso Fonseca, ancora tutti chiamati a dimostrare solidità nelle semifinali e finali Slam, non solo in allenamento o nei turni iniziali.

Sul campo politico‑sportivo, Becker appoggia la decisione del Cio di limitare alle donne biologiche le gare femminili: secondo lui, il vantaggio fisico post‑transizione resta rilevante e la chiarezza biologica tutela l’equità competitiva. Al tempo stesso rivendica una visione “aperta” sui diritti individuali, ma separata dal principio di parità nelle competizioni.

Infine, in un contesto geopolitico instabile, Becker ribadisce l’apoliticità dello sport: gli atleti non devono essere puniti per decisioni dei governi, e la forza dello sport resta la capacità di “elevare” il confronto oltre le divisioni, come dimostrano i Laureus Awards, dove il tennis – con Sinner, Alcaraz, Fonseca, Sabalenka e Amanda Anisimova – continua a essere tra le discipline più globali e rappresentative.

Prospettive future per Sinner, il tennis italiano e i grandi eventi

La stagione sulla terra rossa diventerà banco di prova decisivo per misurare quanto il duopolio SinnerAlcaraz sia realmente impermeabile agli assalti di Zverev, Fils, Fonseca e degli altri next gen. La solidità strutturale del sistema italiano – tornei diffusi, crescita tecnica, riduzione dei costi d’accesso – lascia prevedere un flusso continuo di nuovi giocatori competitivi.

In parallelo, il dibattito etico su categorie femminili, neutralità politica e ruolo globale dei grandi eventi – dalle Olimpiadi ai Laureus – accompagnerà l’evoluzione tecnica del circuito. Per Becker, il futuro del tennis dipenderà dalla capacità di coniugare altissimo livello agonistico, regole chiare e protagonisti capaci di emozionare senza paura di esporsi.

FAQ

Perché Boris Becker considera Jannik Sinner una superstar decisiva per l’Italia?

Becker afferma che Sinner è la “vera superstar” capace di trainare l’intero movimento, rendendo il tennis popolare dopo i successi nei tornei del Grande Slam.

Qual è il ruolo della Federtennis nel boom del tennis italiano secondo Becker?

Becker sostiene che la Federtennis ha costruito un calendario nazionale fitto, con tornei Atp, Wta e Challenger, abbattendo costi di viaggio e favorendo la crescita dei giovani italiani.

Chi può rompere il duopolio Sinner‑Alcaraz nei prossimi Slam?

Becker indica Zverev, Fils, Fonseca e l’americano Tien come possibili outsider, ma sottolinea che devono ancora vincere semifinali e finali Slam.

Perché Becker approva la decisione del Cio sulle categorie femminili?

Becker afferma che la distinzione biologica uomo‑donna garantisce equità competitiva, evitando vantaggi fisici nelle gare femminili, pur difendendo i diritti individuali delle persone transgender.

Quali sono le fonti originarie utilizzate per questo articolo rielaborato?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache