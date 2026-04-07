FDA richiama Novo Nordisk su semaglutide per gravi omissioni nelle segnalazioni di morti e suicidi

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Boris Becker analizza l’era Sinner‑Alcaraz e il nuovo tennis globale

Chi parla è Boris Becker, sei volte vincitore Slam e Ambassador dei Laureus World Sports Awards. Cosa analizza: l’“età dell’oro” del tennis italiano, il duopolio Jannik Sinner‑Carlos Alcaraz, l’impatto dei giovani talenti e le nuove dinamiche globali dello sport. Dove: in un’intervista esclusiva per l’Italia all’Adnkronos, in vista della cerimonia Laureus a Madrid. Quando: alla vigilia dei premi del 20 aprile, in una fase cruciale della stagione sulla terra battuta. Perché: per spiegare perché il tennis italiano è un modello di crescita strutturale, come evolverà la corsa al numero uno Atp e quale ruolo avranno emozioni, politica sportiva e inclusione nelle future scelte del movimento internazionale.

In sintesi:

Sinner superstar trainante del boom italiano, sostenuto da calendario e infrastrutture federali.

superstar trainante del boom italiano, sostenuto da calendario e infrastrutture federali. La corsa al numero uno Atp resterà un duello Sinner‑Alcaraz, con margini per outsider.

Personalità forti ed emozioni in campo sono centrali per la crescita del tennis.

Sport globale, Olimpiadi e Laureus restano ambiti chiave di dibattito etico e politico.

L’età dell’oro del tennis italiano e il duello Sinner‑Alcaraz

Per Becker, l’attuale boom del tennis italiano nasce da una “superstar” riconoscibile: Jannik Sinner. Attorno a lui, il lavoro di lungo periodo di Matteo Berrettini e Fabio Fognini ha creato massa critica, ma è Sinner a rendere il tennis uno sport “attraente per tutti” dopo i successi Slam.

Determinante, secondo Becker, è l’organizzazione della Federtennis: tornei Atp, Wta e Challenger distribuiti sul territorio, clima favorevole e riduzione drastica dei costi di viaggio permettono ai giovani italiani di competere tutto l’anno, dal sud alla Sardegna, con auto o treno e non solo in aereo intercontinentale.

Sulla corsa al numero uno, Becker vede un duopolio. *“Non vedo nessun altro: la sfida è tra Alcaraz e Sinner”*. Jannik ha molti punti da recuperare per via della squalifica dello scorso anno, ma un ottimo rendimento a Montecarlo, Madrid e Roma potrebbe proiettarlo verso la leadership di fine stagione. La terra resta la superficie meno congeniale a Sinner, mentre Becker concede ad Alcaraz un “leggero vantaggio” sul rosso, pur evidenziando come l’obiettivo reale sia chiudere l’anno in vetta, non solo conquistare la prima posizione temporanea.

Alle spalle del duello, Becker indica Lorenzo Musetti come potenziale top 5 se in salute, definendolo “artista” dal rovescio a una mano spettacolare e capitale estetico per allargare l’audience, soprattutto femminile.

Nuove stelle, emozioni in campo e sfide etiche dello sport globale

Becker tratteggia Carlos Alcaraz come giocatore “affascinante, carismatico, senza punti deboli”, ma come ogni artista “bisognoso di ispirazione”. Nello scenario dei giovani cita con rispetto Alexander Zverev, spesso vicino al titolo Slam, e ricorda il proprio passato da coach di Novak Djokovic e responsabile del tennis maschile tedesco, lavorando con Zverev e, più di recente, con Holger Rune.

Oggi Becker si vede più come analista e consulente “telefonico” che come coach a tempo pieno: i nuovi impegni nei media e la nascita di una figlia rendono incompatibile il ritorno in panchina stabile, anche se resta disponibile a confronti discreti con giocatori emergenti come il brasiliano Joao Fonseca.

Sulla nuova generazione, Becker individua la chiave nella personalità. *“Abbiamo bisogno di personalità in campo, che possano mostrare emozioni senza essere penalizzate subito”*. Richiama i tempi di Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer, tre profili completamente diversi che hanno reso il tennis un prodotto di intrattenimento globale. Lo stesso discorso vale per il circuito femminile con Aryna Sabalenka e il suo modo di vivere pubblicamente tensioni ed emozioni.

In prospettiva, Becker vede accanto a Sinner e Alcaraz nuovi contendenti: oltre a Zverev e all’“inevitabile” Djokovic, cita il francese Arthur Fils, l’americano Lerner Tien allenato da Michael Chang, e lo stesso Fonseca, ancora tutti chiamati a dimostrare solidità nelle semifinali e finali Slam, non solo in allenamento o nei turni iniziali.

Sul campo politico‑sportivo, Becker appoggia la decisione del Cio di limitare alle donne biologiche le gare femminili: secondo lui, il vantaggio fisico post‑transizione resta rilevante e la chiarezza biologica tutela l’equità competitiva. Al tempo stesso rivendica una visione “aperta” sui diritti individuali, ma separata dal principio di parità nelle competizioni.

Infine, in un contesto geopolitico instabile, Becker ribadisce l’apoliticità dello sport: gli atleti non devono essere puniti per decisioni dei governi, e la forza dello sport resta la capacità di “elevare” il confronto oltre le divisioni, come dimostrano i Laureus Awards, dove il tennis – con Sinner, Alcaraz, Fonseca, Sabalenka e Amanda Anisimova – continua a essere tra le discipline più globali e rappresentative.

Prospettive future per Sinner, il tennis italiano e i grandi eventi

La stagione sulla terra rossa diventerà banco di prova decisivo per misurare quanto il duopolio Sinner‑Alcaraz sia realmente impermeabile agli assalti di Zverev, Fils, Fonseca e degli altri next gen. La solidità strutturale del sistema italiano – tornei diffusi, crescita tecnica, riduzione dei costi d’accesso – lascia prevedere un flusso continuo di nuovi giocatori competitivi.

In parallelo, il dibattito etico su categorie femminili, neutralità politica e ruolo globale dei grandi eventi – dalle Olimpiadi ai Laureus – accompagnerà l’evoluzione tecnica del circuito. Per Becker, il futuro del tennis dipenderà dalla capacità di coniugare altissimo livello agonistico, regole chiare e protagonisti capaci di emozionare senza paura di esporsi.

FAQ

Perché Boris Becker considera Jannik Sinner una superstar decisiva per l’Italia?

Becker afferma che Sinner è la “vera superstar” capace di trainare l’intero movimento, rendendo il tennis popolare dopo i successi nei tornei del Grande Slam.

Qual è il ruolo della Federtennis nel boom del tennis italiano secondo Becker?

Becker sostiene che la Federtennis ha costruito un calendario nazionale fitto, con tornei Atp, Wta e Challenger, abbattendo costi di viaggio e favorendo la crescita dei giovani italiani.

Chi può rompere il duopolio Sinner‑Alcaraz nei prossimi Slam?

Becker indica Zverev, Fils, Fonseca e l’americano Tien come possibili outsider, ma sottolinea che devono ancora vincere semifinali e finali Slam.

Perché Becker approva la decisione del Cio sulle categorie femminili?

Becker afferma che la distinzione biologica uomo‑donna garantisce equità competitiva, evitando vantaggi fisici nelle gare femminili, pur difendendo i diritti individuali delle persone transgender.

Quali sono le fonti originarie utilizzate per questo articolo rielaborato?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.