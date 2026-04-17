Oscar Schmidt icona del basket mondiale e volto storico del Brasile e della Juve Caserta

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GIC 2026, l’innovazione del calcestruzzo che ridisegna cantieri e infrastrutture europee

Chi: aziende della filiera del calcestruzzo, istituzioni e associazioni di settore riunite alle Giornate Italiane del Calcestruzzo – Italian Concrete Days. Cosa: presentazione di tecnologie intelligenti, automazione, soluzioni logistiche avanzate e nuovi modelli organizzativi per aumentare sicurezza, produttività e competitività. Dove: quartiere fieristico Piacenza Expo. Quando: sesta edizione del GIC 2026, in corso fino al 18 aprile 2026. Perché: rafforzare il ruolo strategico dell’innovazione nelle costruzioni e nelle infrastrutture, in un contesto europeo che cerca di recuperare centralità geopolitica puntando su digitalizzazione, efficienza dei cantieri e sostenibilità operativa.

In sintesi:

Automazione, intelligenza artificiale e prefabbricazione avanzata riducono errori umani, fermi impianto e rischi di cantiere.

Nuovi modelli organizzativi integrano mezzi, manodopera e montaggio, semplificando la gestione dei cantieri complessi.

Soluzioni logistiche dedicate permettono il trasporto sicuro di elementi prefabbricati fino a 30 metri.

Innovazione e sicurezza diventano driver centrali per la competitività delle infrastrutture europee.

Innovazione, sicurezza e logistica al centro del GIC 2026

Nei padiglioni del GIC 2026, l’innovazione viene letta come leva strategica per l’Europa. Paola De Micheli, già ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, richiama la necessità di normative condivise e aggiornate, affermando che *“nei momenti di crisi servono decisioni fondate su confronto e condivisione”* e che l’Europa deve recuperare ruolo geopolitico puntando sull’innovazione in tutte le filiere.

Il confronto con istituzioni e operatori, dal panel “Materiale concreto per gli aeroporti del futuro” al dibattito sulle nuove opere infrastrutturali, evidenzia il cambio di paradigma nella gestione delle opere pubbliche. Il generale Mario Sciandra (ministero della Difesa) chiede procedure più selettive e semplificate, mantenendo alta la tutela di sicurezza e riservatezza.

Mariangela Marconi (Conpaviper) sintetizza l’impatto dell’automazione in cantiere: *“l’automazione dei macchinari consente di ridurre l’errore umano e aumentare la sicurezza”*. Fabio Carollo (Euromecc) punta su automazione e manutenzione predittiva per ridurre fermi impianto, mentre Andrea Marcantonini (Mct Italy) introduce l’operatore digitale “Merlin”, che supporta l’addetto centrale con suggerimenti operativi.

L’innovazione tocca anche i sistemi costruttivi: Daniele Craighero (Sterchele Group) evidenzia che la prefabbricazione con nodo a umido consente strutture monolitiche ad alte prestazioni sismiche. Dal lato componentistica, Gianni Cardoni (Sicoma Srl) presenta mescolatori a doppio asse orizzontale che semplificano le manutenzioni straordinarie.

La logistica diventa fattore chiave per il prefabbricato: secondo Imad Oudad (Tagliaferri Giuliano Srl), il trasporto di elementi di grandi dimensioni è un anello strategico, con soluzioni che permettono di movimentare in sicurezza travi fino a 30 metri, migliorando efficienza di cantiere.

Anche i veicoli industriali si adeguano. Simone Iacuzzi (Man Truck & Bus Italia) presenta l’“application fit”, che rende il veicolo pronto da fabbrica per allestimenti anche per il calcestruzzo. Per la manutenzione di grandi infrastrutture, Alessandro Zanatta (Pilosio Srl) introduce in anteprima “Flydeck”, piattaforma sospesa per l’intradosso dei viadotti, pensata per risanamento e sicurezza operativa.

Sul fronte produttivo, Giacomo Roberto Perego (Gruppo Imer) presenta impianti self-service per calcestruzzo asciutto e semiasciutto e vibroformatrici automatiche con stampi intercambiabili, semplificando i processi. Luca Ghersoni (Agres) ribadisce che la criticità principale resta la sicurezza degli operatori. In quest’ottica, Andrea Binda (Autovictor Srl) propone il modello del referente unico per mezzi, manodopera e montaggio, riducendo le complessità legate ai subappalti.

Verso cantieri più digitali, integrati e competitivi in Europa

Il GIC 2026 conferma la trasformazione della filiera del calcestruzzo in piattaforma integrata di tecnologie, servizi e modelli organizzativi. Automazione, intelligenza artificiale, prefabbricazione avanzata e logistica specializzata convergono verso cantieri più sicuri, prevedibili e misurabili nelle performance.

La prospettiva europea è chiara: costruire infrastrutture resilienti, monitorabili e manutenibili, con processi standardizzati e supply chain più corte e controllate. L’evoluzione dei mezzi, dei sistemi di trasporto e delle piattaforme per la manutenzione dei viadotti anticipa un futuro di gestione asset-based, dove dati e manutenzione predittiva guideranno investimenti pubblici e privati.

Per imprese, enti e progettisti, il valore del GIC sta nel confronto diretto tra innovazioni di prodotto e nuove regole del gioco: digitalizzazione dei cantieri, centralità della sicurezza, selezione più rigorosa dei partner e responsabilità chiara nelle fasi di montaggio e gestione. Una direzione che prepara il terreno a prossimi cicli di investimento in infrastrutture e riqualificazione del costruito.

FAQ

Cosa sono le Giornate Italiane del Calcestruzzo GIC 2026

Le Giornate Italiane del Calcestruzzo sono una mostra-convegno europea dedicata a macchine, tecnologie, prefabbricazione, demolizione, logistica e riciclo per l’intera filiera del calcestruzzo.

Quali tecnologie innovative sono emerse al GIC 2026

Al GIC 2026 emergono automazione avanzata, manutenzione predittiva, intelligenza artificiale applicata agli impianti, prefabbricazione con nodo a umido e piattaforme sospese per manutenzione viadotti.

Come cambia la sicurezza nei cantieri grazie all’automazione

L’automazione riduce l’errore umano, limita l’esposizione degli operatori ai rischi diretti e consente controlli continui su macchinari, manutenzioni e movimentazione di elementi prefabbricati.

Perché la logistica del prefabbricato è considerata strategica

La logistica del prefabbricato è strategica perché consente il trasporto sicuro di elementi fino a 30 metri, riducendo tempi, costi e criticità di cantiere.

Quali sono le fonti di riferimento per le informazioni sul GIC 2026

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it rielaborate dalla nostra Redazione.