24 Luglio 2026

Home / FINTECH / La Ue autorizza sul piano antitrust l’acquisizione di Electronic Arts da 55 miliardi

La notizia in sintesi

Commissione europea autorizza l’acquisizione di Electronic Arts guidata dal fondo saudita.

autorizza l’acquisizione di guidata dal fondo saudita. Il controllo antitrust non rileva rischi significativi per la concorrenza nei videogiochi.

Resta aperta la verifica UE sulle sovvenzioni estere, con scadenza al 30 luglio.

L’operazione da 55 miliardi richiede ancora altri via libera regolatori.

(Riassunto generato con AI)

Via libera antitrust europeo per Electronic Arts

La Commissione europea ha autorizzato il Public Investment Fund saudita ad assumere il controllo esclusivo di Electronic Arts, superando uno dei principali passaggi regolatori europei dell’acquisizione da 55 miliardi di dollari. Il via libera riguarda l’operazione guidata dal fondo sovrano dell’Arabia Saudita, con partecipazioni previste anche per Silver Lake e Affinity Partners.

La decisione è arrivata al termine della procedura ordinaria UE sulle concentrazioni, dopo l’analisi dei mercati in cui operano le parti. Per Bruxelles, l’impatto competitivo dell’operazione è limitato e non solleva criticità tali da ostacolare la concorrenza.

L’autorizzazione, però, non coincide con il closing: certifica soltanto l’assenza di obiezioni antitrust nell’ambito specifico esaminato dalla Commissione.

Mercati esaminati e nodi ancora aperti

L’istruttoria ha coperto produzione e distribuzione di videogiochi per PC, console e dispositivi mobili, oltre all’organizzazione di eventi esports. Si tratta dei segmenti centrali per Electronic Arts, gruppo attivo con titoli e servizi destinati a pubblici e piattaforme differenti.

La Commissione ha concluso che la concentrazione notificata non modifica in modo rilevante l’equilibrio concorrenziale nei mercati interessati. Il punto è rilevante perché l’operazione consegnerebbe oltre il 93% di EA al Public Investment Fund, rafforzando l’esposizione del fondo saudita nel comparto dell’intrattenimento digitale.

Resta separata la valutazione prevista dal regolamento europeo sulle sovvenzioni estere, che esamina presupposti diversi dal diritto antitrust. La Commissione deve decidere entro il 30 luglio su questo dossier, mentre l’acquisizione necessita anche dell’approvazione di altri regolatori, incluso il Committee on Foreign Investment negli Stati Uniti.

Il passaggio europeo chiarisce quindi un elemento: la dimensione finanziaria e proprietaria dell’operazione non è stata ritenuta, di per sé, sufficiente a ridurre la concorrenza nei mercati analizzati.

Un’operazione storica ancora incompleta

Se completata, l’acquisizione potrebbe diventare il più grande leveraged buyout della storia. Secondo le informazioni disponibili, Electronic Arts sarebbe gravata da oltre 20 miliardi di dollari di debito utilizzato per finanziare l’operazione.

Gli azionisti di EA avevano già approvato ampiamente l’accordo a dicembre. Negli Stati Uniti, alcuni membri del Congresso avevano chiesto alla Federal Trade Commission un esame approfondito della potenziale fusione.

La verifica sulle sovvenzioni estere e i controlli statunitensi determineranno ora se il via libera antitrust europeo sarà seguito dall’effettivo trasferimento del controllo.

FAQ

Cosa ha approvato la Commissione europea?

Sì, ha autorizzato il Public Investment Fund a ottenere il controllo esclusivo di Electronic Arts sotto il profilo antitrust.

Perché l’UE non vede rischi concorrenziali?

Sì, la Commissione ritiene limitato l’impatto della concentrazione nei mercati di giochi PC, console, mobile ed eventi esports.

L’acquisizione di Electronic Arts è già conclusa?

No, manca la decisione UE sulle sovvenzioni estere e sono necessari ulteriori pareri regolatori, compreso quello statunitense.

Quando arriverà la decisione sulle sovvenzioni estere?

Sì, la scadenza indicata per la decisione della Commissione europea sul controllo delle sovvenzioni estere è il 30 luglio.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione sulle fonti CronacaPop ed Engadget.