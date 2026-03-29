Home / SPETTACOLI & CINEMA / Gino Paoli racconta il triangolo amoroso con la moglie e Ornella Vanoni

Il ricordo di Gino Paoli a Domenica In tra musica e amori

Chi: amici, colleghi e familiari ricordano il cantautore Gino Paoli. Cosa: una lunga commemorazione televisiva a Domenica In, tra aneddoti privati e omaggi musicali. Dove: dagli studi Rai di Roma. Quando: domenica 29 marzo 2026, pochi giorni dopo la morte dell’artista, avvenuta il 24 marzo a 91 anni. Perché: per ripercorrere la sua eredità musicale e umana, il rapporto complesso con le donne e i grandi amori, da Ornella Vanoni a Stefania Sandrelli, che hanno segnato in profondità la canzone d’autore italiana.

Al tavolo, guidato da Mara Venier, siedono gli amici storici Ricky Gianco e Adriano Aragozzini, con i colleghi Mario Lavezzi e la cantante Malika Ayane, chiamata a interpretare Il cielo in una stanza, simbolo assoluto del catalogo di Paoli.

In sintesi:

Omaggio a Gino Paoli a Domenica In con amici e colleghi in studio.

a con amici e colleghi in studio. Mara Venier lo definisce “poeta”, sottolineandone sensibilità e fragilità.

lo definisce “poeta”, sottolineandone sensibilità e fragilità. Raccontato il triangolo con Anna , Ornella Vanoni e la fuga in hotel.

, e la fuga in hotel. Focus sull’amore travolgente per Stefania Sandrelli e sulle sue relazioni irregolari.

Un poeta della canzone e dei sentimenti complessi

La celebrazione televisiva di Gino Paoli si apre con le parole di Mara Venier, che lo definisce senza esitazioni “un poeta”, riconoscendogli un ruolo centrale nella costruzione dell’immaginario emotivo italiano del dopoguerra.

Accanto a lei, Ricky Gianco e Adriano Aragozzini ricostruiscono il dietro le quinte di una vita sentimentale irregolare, specchio di un carattere radicale e allergico ai compromessi. Malika Ayane, con Il cielo in una stanza, trasforma lo studio in un luogo di memoria collettiva, riportando al centro la qualità di scrittura di Paoli, capace di coniugare semplicità e profondità.

Il racconto si concentra su un episodio simbolico: l’incontro in un hotel romano tra la moglie Anna e Ornella Vanoni, decise a imporre una scelta definitiva. “Se avesse scelto Anna, Ornella si sarebbe fatta da parte”, ricorda Aragozzini. Ma Paoli, vedendole insieme, reagì fuggendo letteralmente dalla stanza, rimandando ogni decisione e continuando a frequentarle entrambe. Un gesto che sintetizza il suo modo estremo di vivere libertà e responsabilità affettive.

Amori assoluti, tra Ornella Vanoni e Stefania Sandrelli

Nel dibattito emerge con forza la distinzione tra i vari amori di Gino Paoli. Mario Lavezzi sottolinea la natura speciale del legame con Ornella Vanoni: “Percepivi una grande connessione tra loro due, anche quando l’amore era finito”, a testimonianza di un rapporto trasformatosi in complicità artistica e umana duratura.

Adriano Aragozzini, però, sposta il baricentro su Stefania Sandrelli, definendola l’amore più totalizzante. “Lui non corteggiava le donne, erano le donne che corteggiavano lui. Impazzivano per lui”, racconta, sottolineando il magnetismo discreto del cantautore. Secondo Aragozzini, “l’amore di Ornella è stato quello di una ragazzina per un uomo più grande, mentre Stefania gli ha dato tutto”.

Ne esce il ritratto di un artista che “amava perdutamente”, secondo le parole dello stesso Aragozzini, incapace di vivere affetti tiepidi. Una passione assoluta che ha nutrito testi e melodie e, al tempo stesso, reso conflittuale la sua vita privata.

L’eredità sentimentale e culturale di Gino Paoli

Il tributo a Gino Paoli a Domenica In non è solo nostalgia, ma la restituzione di un modello di artista che ha trasformato i propri errori e turbamenti in patrimonio culturale condiviso. Il racconto di amicizie, fughe e amori impossibili mostra come la sua biografia resti inscindibile dalle canzoni, fornendo alle nuove generazioni una chiave per rileggere la canzone d’autore italiana.

La prospettiva futura è una riscoperta sistematica della sua opera: ristampe, documentari, podcast e nuove interpretazioni live promettono di consolidarne l’immagine di autore centrale, capace di parlare ancora oggi di libertà, desiderio e responsabilità emotiva con un linguaggio moderno e profondamente credibile.

FAQ

Chi era Gino Paoli e perché è così importante per la musica italiana?

Gino Paoli è stato uno dei massimi autori italiani, creatore di brani come Il cielo in una stanza, influenzando in profondità la canzone d’autore.

Quale ruolo ha avuto Ornella Vanoni nella vita di Gino Paoli?

Ornella Vanoni è stata un grande amore e una compagna artistica decisiva, con un legame rimasto forte anche dopo la fine sentimentale.

Perché la relazione con Stefania Sandrelli è considerata così centrale?

La relazione con Stefania Sandrelli è ritenuta da molti l’amore più totale di Paoli, capace di condizionare profondamente la sua vita emotiva.

Cosa è successo nell’episodio dell’hotel romano con Anna e Ornella?

Nell’hotel romano, di fronte alla richiesta di scegliere tra Anna e Ornella, Paoli fuggì dalla stanza, evitando ogni decisione definitiva.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Gino Paoli?

Questo articolo deriva da una elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.