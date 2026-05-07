Home / SPETTACOLI & CINEMA / Fiorello commenta i David di Donatello e il vantaggio per Berlusconi

Fiorello attacca il flop dei David di Donatello e critica il palinsesto Rai

Fiorello e Fabrizio Biggio, al timone de La Pennicanza di giovedì 7 maggio su Rai Radio2, hanno ironizzato sull’ennesimo flop di ascolti dei David di Donatello. Da Roma, in diretta, lo showman ha accusato la Rai di non saper valorizzare il cinema italiano con un palinsesto adeguato, proponendo un collegamento strutturale con il Tg1. Nella stessa puntata, tra satira e parodie, è comparsa la rubrica di Bruno Vespa “Cinque Secondi” con un controverso sketch su Giordano Bruno, mentre Biggio ha interpretato una surreale Beatrice “delusa” da Dante Alighieri. In chiusura, Fiorello ha rilanciato la partecipazione alla Race for the Cure del 7-9 maggio, ribadendo l’impegno mediatico a sostegno della prevenzione oncologica.

In sintesi:

Fiorello critica duramente il flop di ascolti dei David di Donatello e il palinsesto Rai.

Satira sui talk show, con finte telefonate del Ministro della Giustizia e di Pier Silvio Berlusconi.

Sketch di Bruno Vespa con Giordano Bruno e intervista surreale a Beatrice di Dante.

Chiusura dedicata alla Race for the Cure e al ritorno in onda dei programmi.

La polemica di Fiorello sui David di Donatello e la Rai

Al centro della puntata, Fiorello si è concentrato sul risultato deludente dei David di Donatello, cerimonia considerata strategica per l’industria audiovisiva italiana. Dopo un ironico “minuto di silenzio” per l’assenza di Pierfrancesco Favino, ha affondato il colpo: “Il cinema italiano andrebbe valorizzato e festeggiato anche in queste manifestazioni”.

Lo showman ha indicato una soluzione editoriale precisa: “Un evento del genere dovrebbe avere il collegamento diretto con il Tg1 non solo alla fine, ma anche all’inizio”, sottolineando come la collocazione nel palinsesto incida sulla rilevanza percepita.

Fiorello ha poi ironizzato sulla durata e sulla convivenza forzata con altri programmi: “Non possono mandare in onda ‘5 minuti di Vespa’ e ‘Affari tuoi’ se ci sono i David di Donatello, dovrebbero cambiare la programmazione. L’ultimo premio l’hanno dato un’ora fa, hanno dato la statuetta e il cappuccino”. Una critica che intercetta il dibattito su frammentazione dell’audience e concorrenza interna tra prodotti Rai.

Satira politica, letteraria e sociale tra Vespa, Beatrice e Race for the Cure

La puntata ha intrecciato satira politica, riferimenti colti e attualità. Nello spazio di Bruno Vespa “Cinque Secondi”, l’ospite-icona è stato Giordano Bruno. Vespa gli chiede: “Allora Bruno ci faccia un commento a caldo”, giocando sul tragico rogo del filosofo: uno humour nero che ha scatenato le reazioni divertite del pubblico social.

Non è mancata la finta telefonata del “Ministro Nordio”, che in stile grottesco minaccia querele: “Vi faccio passare dalla Pennicanza alla Querilanza, a lei e quel terrone di Fiorello”. Subito dopo arriva la replica parodica di Pier Silvio Berlusconi: “Stiamo lavorando per la pace tra il Ministro Nordio e la Berlinguer… Complimenti per i David di Donatello. Ascolti così fanno bene all’umore, il nostro!”.

Spazio anche alla letteratura: un gruppo di studenti di un istituto dedicato a Dante Alighieri introduce l’intervista a Beatrice, interpretata da Fabrizio Biggio. La musa, stanca di sole poesie, sbotta: “Boccaccio è meglio” e civetta con Fiorello. In chiusura, lo showman ricorda la maratona Race for the Cure del 7-9 maggio a Roma, sottolineando l’importanza della prevenzione dei tumori al seno, e annuncia il ritorno di La Pennicanza e La Mattinanza sui canali Rai.

FAQ

Perché Fiorello critica gli ascolti dei David di Donatello?

Fiorello critica gli ascolti perché ritiene che i David di Donatello meritino un palinsesto dedicato, con forte traino del Tg1 e meno concorrenza interna.

Cosa propone Fiorello per valorizzare i David di Donatello?

Fiorello propone collegamenti diretti con il Tg1 all’inizio e alla fine della cerimonia, oltre a una rimodulazione degli altri programmi in palinsesto Rai.

Quando va in onda La Pennicanza con Fiorello e Biggio?

La Pennicanza va in onda su Rai Radio2 e canale 202 del digitale terrestre, il venerdì alle 13.45, salvo variazioni di palinsesto.

Cos’è la Race for the Cure ricordata da Fiorello?

La Race for the Cure è una maratona internazionale per la lotta ai tumori del seno, organizzata a Roma il 7, 8 e 9 maggio.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

Questa ricostruzione è derivata da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.