12 Luglio 2026

Home / PERSONE / Delitto di Garlasco, analisi non conclusa sull’iPhone di Andrea Sempio

La notizia in sintesi

Un iPhone 12 mini attribuito a Andrea Sempio è al centro degli accertamenti.

è al centro degli accertamenti. La copia forense contiene circa 40 GB di dati ancora da analizzare.

La Procura di Pavia attende la scadenza delle indagini a fine settembre.

attende la scadenza delle indagini a fine settembre. Il procedimento su Sempio resta collegato alla condanna di Alberto Stasi.

Riassunto generato con AI

L’iPhone di Andrea Sempio nelle indagini

Nelle indagini sul delitto di Garlasco, l’iPhone 12 mini che sarebbe stato in uso a Andrea Sempio, attualmente indagato, rappresenta un elemento ancora in fase di valutazione tecnica. L’informativa dei Carabinieri segnala che il dispositivo potrebbe contribuire a ricostruire con maggiore precisione quanto avvenuto nel giorno dell’omicidio di Chiara Poggi. Il tema è rilevante perché l’analisi dei contenuti digitali non risulta conclusa e gli inquirenti hanno previsto un’integrazione finale delle attività svolte.

Secondo quanto riportato nel documento, il volume dei dati presenti nel telefono è di circa 40 GB. La copia forense è stata effettuata, ma l’esame di quanto estrapolato non è ancora terminato. Non è indicato se l’attività sia tuttora in corso oppure temporaneamente sospesa, né quali eventuali informazioni siano già state individuate.

Dati forensi e tempi delle indagini

L’informativa chiarisce che, concluse le operazioni, sarà trasmessa un’apposita integrazione sulle verifiche eseguite. Al momento, dunque, il dato certo riguarda l’esistenza di una mole significativa di materiale digitale da esaminare, non l’emersione di elementi specifici a carico o a favore di Andrea Sempio. La distinzione è centrale: una copia forense incompleta non consente di anticipare contenuti, conclusioni investigative o sviluppi giudiziari.

Le risposte definitive difficilmente arriveranno prima della fine di settembre, quando scadranno i termini delle indagini della Procura di Pavia. Nello stesso periodo è attesa la decisione della Procura generale di Milano, guidata da Francesca Nanni, sull’eventuale richiesta di revisione del processo che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi. I due percorsi restano strettamente connessi: secondo AGI, un eventuale processo a Sempio richiederebbe prima la revisione della condanna di Stasi, per evitare un conflitto di giudicati.

Il nodo della revisione del processo

La difesa di Alberto Stasi sta preparando l’istanza da presentare alla Corte d’Appello di Brescia. L’esito di questa iniziativa può incidere sul futuro del procedimento riguardante Andrea Sempio, proprio perché le due vicende processuali sono descritte come intrecciate. Fino alla conclusione degli accertamenti sull’iPhone e alle decisioni delle procure competenti, ogni valutazione sui possibili sviluppi resta necessariamente prudente.

FAQ

Quale telefono è esaminato nelle indagini?

Sì, l’informativa dei Carabinieri cita un iPhone 12 mini che sarebbe stato in uso a Andrea Sempio.

Quanti dati contiene il dispositivo?

Sì, il documento indica un volume di dati pari a circa 40 GB, estratti tramite copia forense.

L’analisi forense del telefono è conclusa?

No, l’informativa precisa che l’analisi dei dati estrapolati dalla copia forense non è stata completata.

Quando potrebbero arrivare sviluppi investigativi?

Sì, il testo indica la fine di settembre come termine delle indagini della Procura di Pavia, senza anticipare conclusioni.

Su quali fonti si basa questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Gente.