8 Luglio 2026

Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / Data center AI fanno salire le bollette industriali nella Rust Belt Usa

La notizia in sintesi

I data center per l’AI stanno alzando i costi elettrici dell’industria nella Rust Belt.

PJM Interconnection registra un forte aumento dei prezzi di capacità e tensioni tra offerta e domanda.

registra un forte aumento dei prezzi di capacità e tensioni tra offerta e domanda. Acciaio e manifattura pagano il conto più pesante, con margini compressi e rischio di delocalizzazioni.

Il caso Usa offre un precedente concreto anche per l’Italia, dove crescono le richieste di connessione.

(Riassunto generato con AI)

Data center e bollette industriali

Negli Stati Uniti, la crescita dei data center legati all’intelligenza artificiale sta incidendo direttamente sui costi energetici dell’industria, soprattutto nella Rust Belt servita da PJM Interconnection, il più grande operatore di rete elettrica del Paese. Nelle ultime ricostruzioni pubblicate da più fonti, il fenomeno emerge con chiarezza: fabbriche, acciaierie e siti manifatturieri stanno pagando bollette più alte perché la domanda di potenza dei nuovi campus digitali spinge verso l’alto i prezzi di capacità.

Il caso è rilevante perché colpisce territori centrali per la manifattura americana proprio mentre la politica industriale punta a rafforzare il “Made in America”. Se la domanda prevista cresce più rapidamente dell’offerta disponibile, il costo della capacità viene redistribuito sugli utenti della rete. È questo il meccanismo che oggi trasferisce parte del boom dell’AI sui bilanci energetici delle imprese tradizionali.

Il segnale è osservato anche in Europa: in Italia, secondo Terna, al 30 giugno 2025 le richieste di connessione da data center superavano 300 progetti per oltre 50 GW, con la maggiore concentrazione nel Nord e in Lombardia.

Il costo si scarica su acciaio e manifattura

L’esempio più citato riguarda Belden Brick Company, produttore di mattoni dell’Ohio attivo da 141 anni, che ha visto la bolletta elettrica mensile salire da circa 1.600 a 12.000 dollari per effetto dell’aumento del capacity charge nell’area PJM. Il salto dei prezzi spiega la velocità del fenomeno: il mercato di capacità di PJM è passato da 28,92 dollari per MW-giorno nel 2024 a 329,17 dollari per MW-giorno nel 2026.

Il comparto più esposto è però quello siderurgico. La Steel Manufacturers Association ha avvertito che le imprese dell’acciaio nella Rust Belt stanno sostenendo decine di milioni di dollari l’anno di costi aggiuntivi, in un settore dove l’elettricità pesa per il 20-40% dei costi di produzione. Ogni forno ad arco elettrico assorbe tra 40 e 200 MW, mentre i picchi dell’intera industria arrivano fino a 11 GW.

Metallus, sempre in Ohio, ha descritto un aumento dei costi elettrici del 70% dal 2024, con un aggravio annuo di 15 milioni di dollari. Il paradosso industriale è evidente: i data center richiedono circa 1 milione di tonnellate di acciaio l’anno, ma la loro fame energetica aumenta i costi delle aziende che quello stesso acciaio lo producono. Alcuni operatori hanno già ritoccato i prezzi ai clienti; altri valutano lo spostamento delle attività.

Un precedente concreto anche per l’Italia

Il nodo di fondo resta infrastrutturale. PJM prevede che dal 2027 la domanda elettrica nel proprio territorio supererà l’offerta disponibile di 6,6 GW, un divario che mette sotto pressione reti locali, continuità produttiva e competitività industriale. La Casa Bianca ha promosso un Ratepayer Protection Pledge per spingere le Big Tech a contribuire a nuova generazione e trasmissione, ma le fonti sottolineano l’assenza di un meccanismo sostanziale di enforcement.

Per l’Italia, il precedente è rilevante perché la questione non riguarda solo i grandi hyperscaler, ma anche manifattura, logistica, cloud, colocation e imprese che adottano AI. Terna ha previsto 16,6 miliardi di euro nel piano industriale 2024-2028 per rafforzare la rete nazionale, di cui circa 10,8 miliardi destinati allo sviluppo. I data center hyperscale possono richiedere 100-200 MW in corrente continua, con richieste superiori a 500 MW già presentate.

Il quadro europeo aggiunge obblighi di efficienza energetica e reporting per i data center oltre 500 kW. Per imprese e operatori, quindi, il tema non è solo tecnologico: pianificazione di rete, procurement energetico e compliance stanno diventando parte della stessa decisione industriale.

FAQ

Perché aumentano le bollette delle fabbriche Usa?

Sì, perché la crescita dei data center aumenta la domanda di capacità sulla rete di PJM Interconnection e fa salire i costi redistribuiti agli utenti industriali.

Quale settore è più esposto ai rincari?

Sì, il settore siderurgico è tra i più colpiti: l’elettricità vale il 20-40% dei costi totali e i forni elettrici assorbono fino a 200 MW.

Quanto sono saliti i prezzi di capacità di PJM?

Sì, il prezzo è passato da 28,92 dollari per MW-giorno nel 2024 a 329,17 dollari per MW-giorno nel 2026, secondo i dati riportati.

Che cosa c’entra l’Italia con questo scenario?

Sì, c’entra perché Terna segnala oltre 300 richieste di connessione da data center per più di 50 GW al 30 giugno 2025.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: TecnoAndroid e Tom’s Hardware.