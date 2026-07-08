8 Luglio 2026

Home / TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN / Corea del Sud verso regole unificate per pignoramento e liquidazione delle criptovalute

La notizia in sintesi

La Corte Suprema sudcoreana propone regole uniformi per pignorare e liquidare criptovalute.

Le nuove procedure riguardano asset detenuti direttamente e custoditi presso exchange centralizzati.

Consultazione pubblica aperta fino all’11 agosto, entrata in vigore prevista dal 1° ottobre.

Il quadro colma un vuoto nei recuperi civili legati a token illiquidi.

(Riassunto generato con AI)

Corea del Sud, nuove regole sul pignoramento crypto

La Corte Suprema della Corea del Sud ha pubblicato il 2 luglio una proposta di modifica alle Regole di esecuzione civile per creare un quadro standardizzato sul congelamento, sequestro e realizzo delle criptovalute usate per soddisfare debiti civili. La consultazione pubblica resterà aperta fino all’11 agosto e, se il testo sarà confermato, le nuove regole entreranno in vigore dal 1° ottobre. Il provvedimento riguarda sia le criptovalute detenute direttamente sia quelle custodite presso exchange centralizzati. L’obiettivo dichiarato è rispondere alla crescita dei casi di esecuzione civile che coinvolgono asset digitali, definiti dalla Corte come beni immateriali con valore economico.

Il tema ha un impatto rilevante in un mercato dove oltre 16 milioni di persone, circa un terzo della popolazione sudcoreana, possiedono conti legati alle criptovalute. Proprio questa diffusione ha reso più urgente fissare procedure chiare per i tribunali e per i creditori. Il nuovo impianto punta a ridurre incertezza operativa e contenziosi in una materia finora trattata in modo non uniforme.

Come funzionano sequestro e vendita degli asset

Secondo la proposta, un ordine di sequestro emesso dal tribunale bloccherebbe immediatamente il debitore, impedendogli di trasferire o disporre dei propri asset digitali. Gli exchange che custodiscono le criptovalute interessate dovrebbero consegnarle a un ufficiale dell’esecuzione del tribunale, momento nel quale il sequestro produrrebbe effetti legali. Il creditore potrebbe poi ricevere direttamente le criptovalute oppure ottenere l’autorizzazione del giudice a liquidarle tramite un prestatore di servizi su asset virtuali registrato.

Per eseguire la vendita, l’ufficiale incaricato dovrebbe aprire un conto presso un VASP, ricevere gli asset sequestrati e venderli al prezzo di mercato. Per gli altcoin illiquidi, non facilmente convertibili in won sudcoreani, la proposta consente prima lo scambio con token più liquidi e poi la vendita. È un passaggio centrale, perché affronta una lacuna storica del sistema sudcoreano: in casi precedenti, i creditori si sono ritrovati con token sottilmente scambiati, di valore incerto e senza un percorso giuridico chiaro per monetizzarli.

La riforma estende inoltre i meccanismi conservativi, permettendo ai creditori di chiedere in anticipo rispetto al giudizio il congelamento provvisorio e il divieto di disposizione degli asset. Sul piano sistemico, il provvedimento si inserisce in un percorso già avviato dalla giustizia sudcoreana. Nel dicembre 2025, la Corte Suprema aveva stabilito che 55,6 Bitcoin detenuti in un conto exchange potevano essere sequestrati in un caso di riciclaggio, respingendo la tesi secondo cui Bitcoin sarebbe solo informazione digitale e riconoscendone invece il valore economico autonomo come proprietà gestita elettronicamente ai sensi della procedura penale.

I limiti ancora aperti per i wallet privati

Il nuovo schema è pensato soprattutto per gli asset custoditi presso exchange, cioè dove esiste un intermediario obbligabile a eseguire gli ordini del tribunale. Più complesso resta il caso dei wallet in self-custody, dove nessun soggetto terzo controlla le chiavi private. In questo scenario, un debitore che trasferisse i fondi su un portafoglio personale prima dell’ordine del giudice potrebbe ancora sottrarsi all’esecuzione, un limite che la proposta non risolve del tutto.

Se adottata nella forma attuale, la Corea del Sud entrerebbe comunque in un gruppo ristretto di grandi mercati crypto con procedure giudiziarie complete per tutte le fasi dell’esecuzione civile sugli asset digitali. La misura amplia l’approccio regolatorio già rafforzato dal Virtual Asset User Protection Act del luglio 2024, spostando il baricentro dal controllo degli exchange all’effettività del recupero giudiziario dei crediti.

FAQ

Quando entrerebbero in vigore le nuove regole?

Sì, l’entrata in vigore è prevista dal 1° ottobre, dopo la consultazione pubblica aperta fino all’11 agosto.

Quali criptovalute verrebbero coinvolte?

Sì, la proposta riguarda sia crypto detenute direttamente sia asset custoditi presso exchange centralizzati.

Cosa succede dopo l’ordine di sequestro?

Sì, il debitore viene subito bloccato nei trasferimenti e l’exchange deve consegnare gli asset all’ufficiale dell’esecuzione.

Perché la norma sugli altcoin è importante?

Sì, consente di convertire token illiquidi in asset più liquidi prima della vendita, evitando recuperi incerti per i creditori.

Da quali fonti è verificato questo contenuto?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui FinanceFeeds.