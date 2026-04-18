Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / Mythos minaccia infrastrutture digitali bancarie e mercati finanziari, rischi elevati per sistemi critici globali

Allarme IA negli Stati Uniti per il nuovo modello di Anthropic

Chi? Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell, insieme all’investitore Scott Bessent e ai vertici delle grandi banche americane.

Che cosa? Una riunione d’urgenza sulla minaccia dei nuovi modelli di intelligenza artificiale, in particolare quello di Anthropic, descritto come il «più potente mai sviluppato» e capace di individuare vulnerabilità critiche di sistemi operativi e browser.

Dove? Negli Stati Uniti, ai massimi livelli del sistema finanziario e regolatorio.

Quando? La convocazione è avvenuta nelle ultime ore, in un contesto di crescente allarme globale sulla cybersecurity alimentata dall’IA.

Perché? Per valutare il rischio di attacchi informatici più rapidi e precisi tramite IA, come avvertito anche dalla Finma.

In sintesi:

Il nuovo modello di Anthropic individua vulnerabilità critiche in sistemi operativi e browser diffusi.

individua vulnerabilità critiche in sistemi operativi e browser diffusi. Jerome Powell convoca le grandi banche Usa per valutare il rischio sistemico dell’IA.

convoca le grandi banche Usa per valutare il rischio sistemico dell’IA. La Finma avverte: attacchi informatici più rapidi, mirati e difficili da intercettare tramite IA.

avverte: attacchi informatici più rapidi, mirati e difficili da intercettare tramite IA. Cresce l’urgenza di regole comuni su IA e sicurezza digitale per la finanza globale.

Perché il modello Anthropic preoccupa finanza e autorità di vigilanza

Il nuovo modello di Anthropic, presentato come il «più potente mai sviluppato», rappresenta un salto di qualità non solo per le sue capacità generative, ma soprattutto per il suo potenziale offensivo sul fronte cyber. Secondo analisi tecniche riservate, il sistema sarebbe in grado di individuare in pochi minuti vulnerabilità critiche in tutti i principali sistemi operativi commerciali e in ogni browser largamente diffuso, automatizzando attività che oggi richiedono team specializzati e tempi molto più lunghi.

Questa capacità di scansione e correlazione su larga scala altera gli equilibri della sicurezza informatica: difese progettate per attacchi umani diventano improvvisamente insufficienti contro un attaccante potenziato da IA. È in questo contesto che Jerome Powell, affiancato da Scott Bessent, ha convocato d’urgenza i vertici delle grandi banche statunitensi, preoccupato dal possibile impatto su pagamenti, mercati, infrastrutture critiche e dati sensibili dei clienti.

Parallelamente, la vigilanza svizzera Finma parla apertamente di «attacchi informatici più rapidi e precisi tramite l’IA», sottolineando il rischio di un salto di scala nella criminalità digitale e nelle minacce ibride sponsorizzate da Stati ostili.

Verso nuove regole globali su IA e rischio cibernetico

L’episodio conferma che l’IA di frontiera non è più solo un tema tecnologico, ma un dossier di stabilità finanziaria e geopolitica. Le banche sistemiche stanno accelerando la revisione dei propri piani di continuità operativa, valutando scenari in cui un exploit simultaneo su sistemi operativi e browser possa bloccare pagamenti, trading e accesso ai conti per ore o giorni.

Nella riunione promossa da Jerome Powell emergono due priorità: condivisione strutturata delle informazioni sugli incidenti e stress test specifici sui rischi da IA, sia sul fronte difensivo sia su quello operativo interno. La discussione anticipa un probabile coordinamento tra Federal Reserve, autorità europee e organismi come il Financial Stability Board per definire standard minimi di resilienza cyber-IA.

La mossa della Finma e il timore per il modello di Anthropic indicano che la prossima fase del dibattito regolatorio non riguarderà solo l’etica dell’IA, ma la sua concreta pericolosità tecnica per infrastrutture critiche e mercati finanziari.

FAQ

Perché il modello di Anthropic è considerato così pericoloso?

È considerato pericoloso perché individua rapidamente vulnerabilità critiche in sistemi operativi e browser diffusi, automatizzando analisi complesse che prima richiedevano competenze avanzate e molto tempo.

Che cosa preoccupa maggiormente Jerome Powell e le banche Usa?

Preoccupa soprattutto il rischio che un attacco informatico potenziato dall’IA blocchi pagamenti, mercati e infrastrutture finanziarie critiche, generando instabilità sistemica e perdita di fiducia degli investitori.

Cosa significa l’allarme della Finma sugli attacchi tramite IA?

Significa che i regolatori vedono attacchi più rapidi, precisi e difficili da rilevare, capaci di sfruttare automaticamente falle tecniche e procedure obsolete nei sistemi bancari.

Come possono difendersi banche e aziende dalla nuova ondata di IA?

Possono difendersi investendo in IA difensiva, aggiornando costantemente sistemi e browser, facendo penetration test continui e condividendo tempestivamente informazioni sugli incidenti cyber emergenti.

Quali sono le fonti alla base di questa analisi giornalistica?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.