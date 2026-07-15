15 Luglio 2026

Home / TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN / Nasce la x402 Foundation: Visa e Mastercard sostengono i pagamenti tra agenti AI

La notizia in sintesi

Linux Foundation avvia la governance formale del protocollo x402.

avvia la governance formale del protocollo x402. Il sistema abilita micropagamenti tra software usando principalmente USDC.

Quaranta aziende, incluse Visa e Mastercard , sostengono lo standard.

e , sostengono lo standard. Nei 30 giorni analizzati, x402 ha gestito circa 75 milioni di transazioni.

(Riassunto generato con AI)

x402 porta i pagamenti tra agenti AI

Linux Foundation ha annunciato nelle ultime ore l’operatività formale della x402 Foundation, organismo che governerà lo standard x402 creato da Coinbase e destinato ai pagamenti nativi sul web tra software e agenti di intelligenza artificiale. L’iniziativa coinvolge 40 membri, fra reti di carte, aziende tecnologiche e operatori crypto, con l’obiettivo di rendere interoperabili trasferimenti di piccolo importo senza account, carta o rapporti commerciali preesistenti.

Tra i premier member figurano Ripple, Visa, Mastercard, American Express, Stripe, Adyen, Fiserv, Shopify, Google, Amazon Web Services, Cloudflare, Circle, MoonPay, la Solana Foundation e la Stellar Development Foundation. Secondo quanto riportato da CoinDesk, il passaggio alla governance condivisa completa il contributo del protocollo da parte di Coinbase.

Il tema è rilevante perché gli agenti autonomi possono firmare transazioni, ma non aprire conti bancari, superare verifiche creditizie o sottoscrivere contratti SaaS come un utente umano.

Il protocollo punta quindi a costruire un’infrastruttura per scambi automatizzati, frequenti e di valore ridotto, un segmento storicamente poco adatto alle commissioni delle carte tradizionali.

Come funziona il codice HTTP 402

x402 utilizza il codice HTTP 402, “Payment Required”, previsto dagli architetti del World Wide Web e rimasto inutilizzato per decenni. Quando un server richiede un pagamento, risponde indicando il codice e il prezzo; il client firma quindi un trasferimento in stablecoin, generalmente USDC, invia di nuovo la richiesta allegando il pagamento e ottiene i dati o il servizio richiesto.

Il processo richiede pochi secondi e non presuppone registrazioni né una relazione preventiva fra le parti. In questo modo, la logica economica si sposta dall’accesso tramite pubblicità, abbonamenti o chiavi API verso pagamenti puntuali direttamente integrati nelle comunicazioni fra client e server.

Google ha integrato x402 nel proprio protocollo di pagamento per agenti, mentre Cloudflare lo distribuisce nel suo toolkit per agenti. I dati pubblicati dalla homepage di x402 indicano circa 75 milioni di transazioni negli ultimi 30 giorni, equivalenti a circa 29 operazioni al secondo, per un controvalore di circa 24 milioni di dollari tra circa 94.000 acquirenti e 22.000 venditori.

L’importo medio, circa 32 centesimi, evidenzia la natura dei micropagamenti machine-to-machine. È proprio questa soglia a rappresentare il caso d’uso distintivo: secondo il testo fonte, nessun circuito di carte può elaborare con profitto addebiti tanto piccoli.

L’adozione industriale, tuttavia, non equivale ancora a una scala comparabile ai sistemi di pagamento consolidati.

Volumi iniziali e prospettive della rete

I 24 milioni di dollari movimentati in un mese restano una frazione dei volumi dei membri fondatori. Visa, per esempio, ha elaborato 14,2 trilioni di dollari di pagamenti nell’esercizio fiscale 2025, una media di 40 miliardi al giorno.

DefiLlama rileva per x402 un picco vicino a 970.000 dollari in una giornata il 3 dicembre, seguito da un calo: circa 16.000 dollari il 13 luglio e circa 572.000 dollari negli ultimi 30 giorni nella metrica etichettata come volume DEX. Questi numeri segnalano un ecosistema ancora iniziale, non una diffusione già consolidata.

La prospettiva dipenderà dalla crescita effettiva degli agenti. Masayoshi Son, fondatore e CEO di SoftBank, ha previsto entro il 2040 la creazione di 100 trilioni di agenti AI, secondo NHK.

La stima non è una previsione sui volumi di x402, ma chiarisce perché le imprese sostengono uno standard pensato per transazioni automatiche.

FAQ

Cos’è la x402 Foundation?

Sì, è l’organizzazione sotto governance formale della Linux Foundation che riunisce 40 membri per standardizzare x402.

Quale criptovaluta usa x402?

Sì, x402 utilizza generalmente USDC per i trasferimenti in stablecoin allegati alle richieste tra client e server.

Quante transazioni ha elaborato x402?

Sì, il protocollo ha gestito circa 75 milioni di transazioni negli ultimi 30 giorni, secondo i dati pubblicati sulla sua homepage.

Perché x402 interessa agli agenti AI?

Sì, consente a un agente autonomo di firmare una transazione senza conto bancario, verifica creditizia o contratto SaaS preventivo.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui CoinDesk, con firma di Shaurya Malwa, editing di Sheldon Reback e immagine di Steve A Johnson.