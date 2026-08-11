La SEC valuta il 14 agosto nuove regole per le offerte crypto

11 Agosto 2026

La notizia in sintesi

SEC valuta una proposta dedicata alle offerte di token legate a contratti d’investimento.

valuta una proposta dedicata alle offerte di token legate a contratti d’investimento. La riunione pubblica è fissata per il 14 agosto alle 10 Eastern Time.

Il progetto di Paul Atkins punta a definire esenzioni, informative e condizioni di uscita.

punta a definire esenzioni, informative e condizioni di uscita. Un eventuale voto favorevole avvierebbe la consultazione pubblica, non nuove regole immediate.

( Riassunto generato con AI)

SEC verso Regulation Crypto per le offerte di token

La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti si riunirà il 14 agosto, alle 10:00 Eastern Time, nella propria sede di Washington, per decidere se pubblicare una proposta normativa sulle offerte di criptoasset collegate a determinati contratti d’investimento. La seduta sarà aperta al pubblico e trasmessa in webcast.

Il provvedimento, denominato “Regulation Crypto Assets”, nasce dall’iniziativa del presidente Paul Atkins e mira a creare un regime su misura per i progetti tokenizzati che raccolgono capitali mentre sviluppano una rete. L’obiettivo dichiarato è conciliare finanziamento dell’innovazione, obblighi informativi e tutele antifrode senza applicare automaticamente l’intero impianto pensato per le emissioni azionarie.

La decisione della Commissione non introdurrebbe però obblighi vincolanti immediati: autorizzerebbe l’eventuale pubblicazione di un testo sottoposto a commento pubblico. I dettagli decisivi, inclusi requisiti di accesso, informative, tempistiche e possibili soglie di raccolta, non sono contenuti nell’avviso della riunione.

Esenzioni e uscita dal perimetro dei titoli

Il disegno illustrato da Atkins nei mesi scorsi comprende possibili percorsi per startup, raccolte più ampie e un safe harbor per i contratti d’investimento. Il punto più rilevante riguarda il momento in cui un token potrebbe separarsi dal contratto utilizzato per finanziarne lo sviluppo e non essere più trattato nell’ambito delle norme sui valori mobiliari.

Secondo l’impostazione richiamata dal presidente, questa transizione potrebbe verificarsi quando l’emittente ha adempiuto o abbandonato le proprie promesse e gli acquirenti non dipendono più in modo essenziale dal lavoro manageriale del soggetto promotore. Un’interpretazione diffusa a marzo dalla SEC e dalla Commodity Futures Trading Commission ha già affrontato il principio generale.

La proposta dovrà tuttavia chiarire quali prove saranno richieste per dimostrare l’effettiva indipendenza della rete. Il controllo persistente di fondatori su codice, governance, tesoreria o attività promozionali potrebbe rendere più difficile sostenere l’uscita dal perimetro dei contratti d’investimento. Per piattaforme ed emittenti, la distinzione inciderebbe sui criteri di quotazione e sul rischio di trattare titoli non registrati.

Resterebbero invece titoli gli strumenti che lo sono nella sostanza, comprese eventuali azioni tokenizzate: la tecnologia di emissione non cambierebbe la natura giuridica dell’attività sottostante.

Il limite dell’intervento regolatorio della SEC

La riunione arriva mentre il Digital Asset Market Clarity Act resta fermo al Senato. La mozione di cloture sul disegno H.R. 3633 maturerà formalmente il 15 settembre, dopo la pausa parlamentare: il voto procedurale stabilirà soltanto se il Senato potrà procedere nell’esame.

Un quadro amministrativo della SEC può intervenire sulle offerte e sulle esenzioni previste dal diritto dei titoli, ma non può ridisegnare in via permanente la divisione di competenze con la CFTC né creare il regime federale completo per il mercato spot delle commodity digitali. Per questo regolazione delle agenzie e iniziativa legislativa restano percorsi complementari.

La Commissione conta attualmente tre membri: Atkins, Hester Peirce e Mark Uyeda. Un voto favorevole aprirebbe una fase in cui sviluppatori, investitori e intermediari potranno valutare il testo effettivo e inviare osservazioni prima di una futura decisione finale.

FAQ

Quando si riunirà la SEC?

Sì, la riunione è programmata il 14 agosto alle 10:00 Eastern Time, presso la sede della SEC a Washington e in webcast.

Regulation Crypto è già una regola definitiva?

No, il voto valuterebbe la pubblicazione di una proposta. Eventuali regole definitive richiederebbero commenti pubblici, revisione del personale e un successivo voto della Commissione.

Quali progetti potrebbero beneficiare del nuovo regime?

Sì, i progetti che devono finanziare una rete prima della piena operatività potrebbero ottenere un percorso più chiaro, con informative e condizioni specifiche per le offerte.

Le azioni tokenizzate uscirebbero dalle norme sui titoli?

No, gli strumenti che sono titoli nella sostanza resterebbero tali anche se emessi o negoziati attraverso tecnologia tokenizzata.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione sulle fonti FinanceFeeds e crypto.news, incluse le informazioni su Eleanor Terrett.