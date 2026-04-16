Home / SPETTACOLI & CINEMA / Grande Fratello Vip verso finale rinviata, emerge nuova data possibile

Grande Fratello Vip verso il prolungamento: ipotesi finale il 19 maggio

Il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi potrebbe non chiudere il 5 maggio come inizialmente previsto.

Secondo un’indiscrezione riportata da Fanpage.it, Mediaset starebbe valutando un prolungamento di due settimane, con finale spostata a martedì 19 maggio.

L’ipotesi nasce dagli ascolti in risalita – oltre il 17% di share – e dall’ottimo riscontro social, che hanno trasformato un’edizione partita in sordina in un prodotto nuovamente competitivo nel prime time di Canale 5.

La decisione definitiva dipenderà dai prossimi dati Auditel e dalla sostenibilità del doppio appuntamento settimanale. Nel frattempo, la community del reality su X, TikTok e Instagram spinge apertamente per l’allungamento, riconoscendo in questa stagione una delle edizioni più riuscite degli ultimi anni.

In sintesi:

Mediaset valuta di prolungare il Grande Fratello Vip fino al 19 maggio.

L’ipotesi nasce da ascolti in crescita, sopra il 17% di share.

Fanpage.it conferma i rumor circolati sui social nel pomeriggio del 16 aprile.

La scelta finale dipenderà dai prossimi dati Auditel e dal doppio appuntamento.

Nel pomeriggio di giovedì 16 aprile sui social, in particolare su X, sono circolati i primi rumor su un possibile allungamento del GF Vip.

Account specializzati sul reality hanno parlato di una finale rinviata, ma senza conferme ufficiali.

In serata una ricostruzione più strutturata è arrivata da Fanpage.it, che ha indicato il 19 maggio come nuova data di chiusura del programma.

“Apprendiamo che il presente incerto del noto reality show condotto da Ilary Blasi sarebbe riuscito a cedere il passo a un futuro roseo, che includerebbe la possibilità di un allungamento… sarebbe sul tavolo l’ipotesi certa di un prolungamento del Grande Fratello Vip, con una data per l’ultima puntata prevista intorno al 19 maggio, sempre di martedì”.

Sui social la prospettiva di due settimane aggiuntive è stata accolta con entusiasmo, con molti utenti che definiscono l’attuale cast e le dinamiche interne alla Casa tra le più coinvolgenti dell’era “vip”.

Dati Auditel, prime modifiche di palinsesto e strategia Mediaset

La possibile estensione arriva al termine di un percorso già segnato da aggiustamenti in corsa. Mediaset, tramite comunicato, aveva annunciato una durata iniziale di sei settimane per lo show di Ilary Blasi, con finale fissata al 28 aprile.

In seguito, la chiusura era stata spostata al 5 maggio: un primo, discreto prolungamento, legato agli sviluppi del gioco e alla tenuta degli ascolti.

L’ulteriore allungamento di due settimane si spiega con le performance in crescita rispetto alle paure della vigilia.

A differenza di The Couple e del Grande Fratello “classico” 2025 condotto da Simona Ventura – crollato attorno al 14% di share e chiuso con una media del 14,93% – il GF Vip 2026 ha mostrato capacità di recupero.

L’attuale stagione viaggia su una media di 1.904.000 telespettatori con il 16,18% di share, in rialzo rispetto alle prime puntate ma sotto ai numeri dell’ultima edizione con i “vipponi” di Alfonso Signorini (2022), che nelle prime nove puntate registrava 2.649.000 telespettatori e il 20,67% di share.

Va però considerato il quadro complessivo: oggi i concorrenti in gioco sono circa la metà rispetto alla settima edizione e mancano, finora, scandali e “casi” capaci di ampliare la platea oltre la fanbase del programma.

Nella storia del format, episodi come il Caso Bellavia, l’“armadio” di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, l’aggressione ad Aida Nizar o le espulsioni per fatti gravi hanno spesso funzionato da acceleratori di ascolti, trascinando il reality oltre la sua nicchia.

Basti ricordare il balzo del 3 ottobre 2022, quando il Caso Bellavia portò il GF Vip a 3.313.000 telespettatori e 25,09% di share, dopo i 2.447.000 e 17,84% della settimana prima, con livelli sostenuti anche nella puntata del 6 ottobre (2.761.000 e 21,30%).

L’edizione guidata da Ilary Blasi, pur senza “shock” narrativi di simile portata, mostra una buona fidelizzazione del pubblico affezionato, sostenuta dal commento continuativo su X, TikTok e Instagram e dall’attenzione per figure come Adriana Volpe, Antonella Elia e Nicolò Brigante.

Se il prolungamento al 19 maggio sarà confermato, Canale 5 avrà altre due settimane per tentare di trasformare una crescita lenta ma costante in un vero traino sul general public, anche attraverso strategie editoriali più aggressive sulle dinamiche di Casa.

Scenari futuri per il reality e impatto sulla prossima stagione

La scelta su questo prolungamento avrà riflessi diretti sulla strategia dei reality di Mediaset per l’autunno 2026.

Un GF Vip capace di stabilizzarsi oltre il 17% di share rafforzerebbe il brand in vista di nuove edizioni, spin-off o crossover con altri show di Canale 5.

Allo stesso tempo, l’analisi dettagliata dell’andamento social, della curva Auditel e delle reazioni ai singoli concorrenti fornirà indicazioni preziose su casting, ritmo narrativo e formato.

Il dato chiave da monitorare sarà la capacità del programma di generare “eventi” che vadano oltre la bolla dei fan, senza ricorrere esclusivamente a scandali estremi, ma lavorando su storytelling, conflitti controllati e momenti virali calibrati per Discovery e per l’ecosistema digitale di Mediaset.

FAQ

Quando potrebbe andare in onda la finale del Grande Fratello Vip?

La finale potrebbe andare in onda martedì 19 maggio, secondo l’indiscrezione di Fanpage.it, con due settimane di prolungamento rispetto al 5 maggio.

Perché Mediaset valuta il prolungamento del Grande Fratello Vip?

Mediaset valuterebbe il prolungamento perché il GF Vip ha superato il 17% di share, mostrando una crescita stabile e una forte partecipazione sui social.

Quanti telespettatori sta registrando in media il Grande Fratello Vip?

Attualmente il reality registra una media di circa 1.904.000 telespettatori a puntata, con uno share medio intorno al 16,18%.

Come si confrontano questi ascolti con l’ultima edizione di Alfonso Signorini?

L’edizione 2022 di Alfonso Signorini viaggiava nelle prime nove puntate a 2.649.000 telespettatori e 20,67% di share, sostenuta anche da casi mediatici forti.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul Grande Fratello Vip?

L’articolo è stato elaborato dalla Redazione sulla base di una sintesi congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.