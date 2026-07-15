15 Luglio 2026

Home / SPETTACOLI & CINEMA / Odissea di Christopher Nolan arriva il 16 luglio in 590 cinema italiani

La notizia in sintesi

Odissea di Christopher Nolan esce dal 16 luglio in 590 cinema italiani.

di esce dal 16 luglio in 590 cinema italiani. Il film è il primo blockbuster interamente girato in IMAX.

Il cast riunisce Matt Damon , Tom Holland e altre star internazionali.

, e altre star internazionali. MeteoCinema stima un potenziale incasso finale di 25,9 milioni di euro.

(Riassunto generato con AI)

Odissea di Christopher Nolan arriva nelle sale italiane

Odissea, il nuovo film scritto, diretto e prodotto da Christopher Nolan, sarà distribuito da Universal Pictures International Italy dal 16 luglio in 590 cinema italiani. Il progetto rilegge il poema di Omero attraverso uno dei registi più seguiti del cinema contemporaneo e punta a un’uscita estiva di grande rilievo. La distribuzione privilegia le sale PLF, con l’obiettivo di valorizzare una produzione costruita per formati ad alta spettacolarità.

Il film è il primo blockbuster realizzato interamente in IMAX, incluse le sequenze di dialogo in primo piano. Questa scelta tecnica colloca l’esperienza visiva al centro del lancio, anche nelle proiezioni ScreenX, EPIC e 70mm. Per il mercato italiano, il richiamo al viaggio di Ulisse può contare inoltre sulla familiarità del pubblico con un testo radicato nella formazione scolastica e nell’immaginario collettivo.

Formato IMAX, cast e attese al botteghino

La dimensione produttiva di Odissea si lega alla scelta di Christopher Nolan di affrontare un racconto universale e senza tempo con una rilettura originale. Il cast comprende Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya e Charlize Theron. La presenza di interpreti di primo piano rafforza il profilo internazionale di un titolo già sostenuto da un’impostazione tecnologica distintiva.

L’uscita segna il ritorno di Nolan dopo Oppenheimer, successo dell’estate 2023 che in Italia ha incassato 28,6 milioni di euro. Quel risultato viene considerato significativo anche per le caratteristiche del film, incentrato sulla fisica quantistica e dalla durata di tre ore. Il precedente non costituisce una garanzia, ma offre un riferimento concreto sulla capacità del regista di coinvolgere il pubblico italiano anche con opere ambiziose.

Secondo MeteoCinema, Odissea potrebbe raggiungere un incasso finale di 25,9 milioni di euro. La previsione, se confermata dal mercato, collocherebbe il film tra i principali successi dell’anno. Il dato resta una stima e andrà misurato sull’effettiva risposta del pubblico nelle settimane di programmazione.

Un test per il cinema spettacolare nelle sale

La distribuzione in 590 cinema e il forte orientamento ai formati premium rendono Odissea un banco di prova per l’attrattività dell’esperienza in sala. Il risultato commerciale dipenderà dalla capacità del film di trasformare l’ambizione tecnica e il richiamo del poema in una partecipazione ampia. L’obiettivo dichiarato dal posizionamento distributivo è far emergere la differenza tra la visione ordinaria e quella nei formati pensati per il film.

FAQ

Quando esce Odissea nelle sale italiane?

Sì, Odissea uscirà dal 16 luglio, distribuito da Universal Pictures International Italy in 590 cinema italiani.

Chi ha scritto e diretto Odissea?

Sì, il film è scritto, diretto e prodotto da Christopher Nolan, al suo ritorno dopo Oppenheimer.

Perché Odissea è rilevante per IMAX?

Sì, è indicato come il primo blockbuster interamente girato in IMAX, comprese le sequenze di dialogo in primo piano.

Quali attori fanno parte del cast?

Sì, il cast include Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya e Charlize Theron.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Box Office.