Home / SPETTACOLI & CINEMA / Kanye West, polemica su simboli nazisti e richieste di annullare il concerto

Kanye West, dopo lo stop di Londra esplode il caso Campovolo

Il concerto di Kanye West previsto il 18 luglio alla RCF Arena Campovolo di Reggio Emilia, nell’ambito dell’Helwatt Festival, è al centro di una dura polemica pubblica dopo la revoca, da parte del governo britannico, dell’ingresso dell’artista al Wireless Festival di Londra, che ha portato alla cancellazione dell’evento.

In Italia l’Anpi di Reggio Emilia, la Cisl Emilia Centrale e figure simboliche della memoria antifascista come Adelmo Cervi chiedono alle istituzioni locali di intervenire, accusando West di aver diffuso in passato messaggi antisemiti, discriminatori e violenti.

Il dibattito, che coinvolge anche il sindaco Marco Massari, ruota attorno al bilanciamento tra libertà artistica, responsabilità civile e valori costituzionali di una città medaglia d’oro della Resistenza.

In sintesi:

Il Regno Unito blocca Kanye West e il Wireless Festival di Londra viene cancellato.

e il viene cancellato. A Reggio Emilia crescono le richieste di stop al live di Campovolo.

crescono le richieste di stop al live di Campovolo. Anpi e sindacati denunciano messaggi antisemiti e contrari ai valori antifascisti.

e sindacati denunciano messaggi antisemiti e contrari ai valori antifascisti. Si chiede un confronto con la comunità ebraica e un chiarimento politico-istituzionale.

La polemica italiana rinasce dopo settimane di relativa quiete: la partecipazione di Kanye West all’Helwatt Festival era stata annunciata già a dicembre, ma la scelta di Londra di revocargli il permesso d’ingresso ha riacceso riflettori e tensioni su Campovolo.

Adelmo Cervi, figlio di Aldo Cervi, uno dei sette fratelli fucilati dai nazifascisti nel 1943, ha definito il rapper “non degno di cantare da nessuna parte”, ricordando le immagini in cui l’artista indossa simboli come la svastica.

L’Anpi di Reggio Emilia aveva già messo in guardia mesi fa: le sue dichiarazioni e prese di posizione pubbliche sarebbero segnate da un carattere “antisemita, discriminatorio e violento”, e incompatibili con la storia resistenziale della città emiliana.

Reggio Emilia divisa tra libertà artistica, antifascismo e responsabilità civile

Il documento dell’Anpi sottolinea come i messaggi veicolati da West rischino di “legittimare intolleranza, razzismo e negazione dei principi democratici”, rimarcando che Reggio Emilia non può essere neutra quando la cultura entra in conflitto con i valori dell’antifascismo.

Particolare enfasi viene posta sulla responsabilità verso le giovani generazioni: *“Chi veicola tali messaggi ignora la responsabilità morale e civile che si hanno nei confronti della cittadinanza”*, si legge nella presa di posizione che lega memoria della Resistenza, educazione civica e industria dello spettacolo.

Anche la Cisl Emilia Centrale, con la segretaria Rosamaria Papaleo, richiama le parole del Primo ministro britannico Keir Starmer e del sindaco di Londra Sadiq Khan, ponendo una domanda cruciale: *“Lo showbiz conta più dei valori costituzionali?”*. Da qui la richiesta che il “no rigoroso” di Londra venga valutato anche a Reggio Emilia, coinvolgendo il sindaco Marco Massari e invitando il rapper a un incontro con la comunità ebraica locale.

Il caso Campovolo come banco di prova per politica e industria musicale

La vicenda di Kanye West a Campovolo rischia di diventare un precedente per la gestione di artisti controversi in Italia, in particolare quando su di loro gravano accuse di antisemitismo e apologia di simboli totalitari.

La decisione del Regno Unito, unita alla storia resistenziale di Reggio Emilia, pone istituzioni, promoter e amministrazioni locali davanti a una scelta che va oltre il singolo evento: definire limiti e condizioni etiche dell’offerta culturale, tra attrattività di un live internazionale e tutela dei valori costituzionali.

L’eventuale conferma, modifica o cancellazione del concerto all’Helwatt Festival rappresenterà un segnale su come l’Italia intenda coniugare libertà artistica, contrasto all’odio e rispetto della memoria antifascista in una stagione segnata da forti polarizzazioni.

FAQ

Perché il Regno Unito ha bloccato Kanye West al Wireless Festival?

Il Regno Unito ha revocato l’ingresso a Kanye West per le sue posizioni ritenute antisemite e divisive, portando alla cancellazione del Wireless Festival di Londra.

Il concerto di Kanye West a Reggio Emilia è già stato cancellato?

Attualmente il concerto a Campovolo non risulta ufficialmente cancellato; restano però forti pressioni politiche e sociali per un intervento delle istituzioni locali.

Quali sono le principali critiche dell’Anpi a Kanye West?

L’Anpi contesta a West affermazioni antisemite, discriminatorie e violente, considerate incompatibili con i valori antifascisti e democratici radicati nella storia di Reggio Emilia.

Cosa propone la Cisl Emilia Centrale sul caso Campovolo?

La Cisl Emilia Centrale chiede che valga anche a Reggio Emilia il rigoroso “no” adottato a Londra e propone un incontro tra il rapper e la comunità ebraica.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

Questa ricostruzione deriva affermativamente da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.