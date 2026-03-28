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Verissimo anticipa ospiti e sorprese della nuova puntata su Canale 5

Verissimo anticipa ospiti e sorprese della nuova puntata su Canale 5

Verissimo del 28 marzo 2026: ospiti, interviste e anticipazioni

Sabato 28 marzo 2026, su Canale 5, torna il doppio appuntamento con Verissimo, talk show condotto da Silvia Toffanin. In studio arriveranno l’ex top model e conduttrice tv Valeria Mazza, la neo mamma Mercedesz Henger con la figlia Aurora, l’ex gieffina Filomena Mastromarino con la madre Francesca e i primi eliminati dal serale di Amici di Maria De Filippi: i cantanti Opi e Michele e il ballerino Antonio.

La puntata, registrata negli studi Mediaset di Cologno Monzese, promette un mix di confessioni familiari, percorsi artistici e racconti inediti di backstage televisivo, con particolare attenzione alle emozioni post-eliminazione da talent e alla maternità vip.

In sintesi:

  • Intervista a Valeria Mazza tra carriera internazionale e vita privata.
  • A Verissimo i primi eliminati dal serale di Amici: Opi, Michele, Antonio.
  • Prima intervista tv alla band “Fortuna Five” de La Ruota della Fortuna.
  • Mercedesz Henger presenta la figlia Aurora e racconta il rapporto con Eva Henger.

Ospiti, storie e temi centrali della puntata di Verissimo

Il nuovo appuntamento con Verissimo ruota attorno a quattro filoni narrativi: moda, famiglia, talent e game show. Silvia Toffanin accoglierà in studio Valeria Mazza, icona delle passerelle anni Novanta, oggi conduttrice televisiva tra Italia e Argentina. L’intervista ripercorrerà la sua trasformazione da top model a volto tv, con focus sul bilanciamento tra lavoro internazionale e vita familiare.

Spazio poi al racconto privato di Filomena Mastromarino, ex concorrente del Grande Fratello, che si presenterà con la madre Francesca per una conversazione madre-figlia su affetti, scelte di vita e esposizione mediatica.

Il segmento più atteso per il pubblico giovane riguarda i primi eliminati dal serale di Amici: i cantanti Opi e Michele e il ballerino Antonio. I tre racconteranno il passaggio dalla scuola al palco in prima serata, l’impatto dell’eliminazione e i progetti discografici e coreografici già in cantiere.

A completare il racconto televisivo, la trasmissione ospiterà per la prima volta i “Fortuna Five”, band del game show La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti su Canale 5, offrendo uno sguardo dietro le quinte di uno dei formati più riconoscibili della rete.

La maternità di Mercedesz Henger e le prospettive future degli ospiti

Uno dei momenti emotivamente più forti sarà l’intervista a Mercedesz Henger, alla sua prima apparizione tv da neo mamma. A Verissimo presenterà la piccola Aurora, condividendo il vissuto della gravidanza, le prime settimane con la bambina e le dinamiche familiari con la madre Eva Henger, ora nonna.

L’attenzione sarà rivolta anche alle prospettive future: i tre ex allievi di Amici illustreranno come intendono capitalizzare la visibilità del talent su musica, streaming e social. La band “Fortuna Five” potrà raccontare come una presenza fissa in un game show di successo possa diventare trampolino per progetti discografici autonomi.

L’insieme delle interviste conferma la linea editoriale di Verissimo: storie personali fortemente riconoscibili che incrociano industria televisiva, mercato musicale e trasformazioni della famiglia contemporanea.

FAQ

Quando va in onda Verissimo il 28 marzo 2026?

Va in onda sabato 28 marzo 2026 su Canale 5, nel consueto spazio pomeridiano del weekend.

Chi sono gli eliminati di Amici ospiti a Verissimo?

Saranno ospiti i primi eliminati dal serale di Amici: i cantanti Opi, Michele e il ballerino Antonio.

Che cosa racconterà Mercedesz Henger a Verissimo?

Racconterà la nascita della figlia Aurora, le emozioni della maternità e la reazione della madre Eva Henger.

Chi sono i Fortuna Five presenti nella puntata?

I “Fortuna Five” sono la band ufficiale del game show La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti.

Quali sono le fonti utilizzate per queste anticipazioni?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.

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