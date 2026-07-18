Circle integra Gateway e pagamenti USDC nell’infrastruttura Fireblocks

18 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Circle integra Gateway e CPN nell’infrastruttura di Fireblocks .

integra Gateway e CPN nell’infrastruttura di . Le istituzioni possono gestire saldi USDC unificati su più blockchain.

unificati su più blockchain. I pagamenti possono arrivare in valuta locale in oltre 50 Paesi.

Controlli, approvazioni e verifiche restano integrati nella piattaforma Fireblocks.

Riassunto generato con AI

Circle e Fireblocks ampliano l’uso istituzionale di USDC

Circle ha integrato Circle Gateway e Circle Payments Network (CPN) nella piattaforma di Fireblocks, offrendo a trading firm, neobank e società di pagamento nuovi strumenti per gestire USDC su più blockchain e regolare trasferimenti internazionali. L’operatività è ora disponibile nell’infrastruttura già utilizzata dai clienti Fireblocks, inclusi controlli sulle transazioni, flussi di approvazione e registri di audit.

L’obiettivo dell’integrazione è semplificare le attività di tesoreria e i pagamenti transfrontalieri basati su stablecoin, evitando che le istituzioni debbano predisporre sistemi di controllo separati per ogni rete o corridoio di pagamento. Nel secondo trimestre del 2026, secondo Fireblocks, le stablecoin hanno rappresentato il 69% del volume delle transazioni di asset digitali sulla sua piattaforma.

Fireblocks ha inoltre indicato che USDC è diventata la stablecoin principale sulla piattaforma all’inizio dell’anno. Il dato evidenzia il peso crescente delle stablecoin nelle infrastrutture finanziarie digitali rivolte agli operatori professionali.

Saldi unificati e pagamenti in valuta locale

Con Circle Gateway, le istituzioni possono mantenere un unico saldo virtuale di USDC sulle blockchain supportate, senza distribuire liquidità in pool distinti per ciascuna rete. I fondi possono essere trasferiti alla chain necessaria al momento dell’uso, mentre gli USDC in entrata possono rientrare automaticamente nel saldo unificato.

Secondo Fireblocks, il sistema riduce anche la necessità di detenere token gas separati sulle reti di destinazione. L’aspetto è rilevante per le organizzazioni che cercano di diminuire la complessità operativa connessa alla liquidità cross-chain, mantenendo procedure centralizzate di gestione e riconciliazione.

La seconda componente porta CPN nel Fireblocks Network for Payments. I clienti possono inviare USDC e instradare pagamenti verso beneficiari che ricevono valuta fiat locale attraverso provider supportati in oltre 50 Paesi. Le società affermano che il regolamento può richiedere minuti, anziché dipendere dai processi di correspondent banking che possono durare più giorni.

Fireblocks applicherà a trasferimenti Gateway e pagamenti CPN le proprie policy esistenti: approvazioni delle transazioni, liste di controparti, controlli sulle sanzioni e procedure Travel Rule. L’integrazione concentra quindi liquidità, esecuzione e compliance nello stesso ambiente operativo.

Un nuovo accesso istituzionale alla rete di Circle

Il rilascio sviluppa la partnership annunciata da Circle e Fireblocks nel settembre 2025, quando le due società avevano previsto l’accesso dei clienti Fireblocks ai prodotti Circle. Come riportato in precedenza da crypto.news, Circle aveva ampliato CPN in aprile con Managed Payments, pensato per banche e fintech che vogliono usare regolamenti in USDC senza gestire direttamente asset digitali o infrastrutture blockchain.

In maggio, Circle ha aggiunto Nium a CPN, collegando il regolamento in USDC a un’infrastruttura di payout estesa a oltre 190 Paesi e 100 valute. Fireblocks segnala infine che il volume globale delle transazioni in stablecoin ha raggiunto 33 trilioni di dollari nel 2025, in aumento del 72% su base annua.

Con questa integrazione, Fireblocks diventa un ulteriore punto di accesso istituzionale alla rete di Circle, con liquidità cross-chain e payout fiat sottoposti agli stessi controlli già impiegati per altri asset digitali.

FAQ

Cosa integra Circle nella piattaforma Fireblocks?

Sì. L’integrazione rende disponibili Circle Gateway e Circle Payments Network direttamente nell’infrastruttura operativa di Fireblocks.

Come funziona il saldo USDC unificato?

Sì. Gateway consente di mantenere un saldo virtuale unico di USDC sulle reti supportate, trasferendo fondi alla blockchain richiesta.

In quanti Paesi arrivano i pagamenti CPN?

Sì. I pagamenti possono essere instradati a destinatari che ricevono valuta fiat locale tramite provider supportati in oltre 50 Paesi.

Quali controlli applica Fireblocks ai pagamenti?

Sì. Fireblocks applica approvazioni, liste di controparti, screening delle sanzioni e processi Travel Rule ai trasferimenti Gateway e ai payout CPN.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì. Il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui crypto.news.