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Isee aggiornato, novità pratiche per le famiglie e obbligo di rinnovo

Isee aggiornato, novità pratiche per le famiglie e obbligo di rinnovo

Isee 2026, come cambia davvero per famiglie e patrimoni

L’aggiornamento dell’Isee 2026, operativo dopo il Decreto Direttoriale n. 3 del 2 marzo 2026 del Ministero del Lavoro, ridisegna il calcolo dell’indicatore per milioni di famiglie italiane. La riforma, prevista dalla Legge di Bilancio 2026, interviene soprattutto su prima casa, patrimonio mobiliare e presenza di figli, con riflessi diretti su prestazioni come assegno unico, assegno di inclusione, bonus nido e agevolazioni universitarie. Le novità riguardano tutto il territorio nazionale, con parametri più favorevoli nelle città metropolitane. L’obiettivo dichiarato del legislatore è ridurre gli effetti distorsivi del patrimonio immobiliare “sulla carta” e premiare i nuclei con figli, disabilità o redditi da lavoro modesti, rendendo l’accesso ai sussidi più aderente alla reale capacità economica.

In sintesi:

  • La nuova franchigia sulla prima casa azzera l’impatto patrimoniale per la maggioranza dei proprietari.
  • I nuclei con figli beneficiano di scale di equivalenza e franchigie più generose.
  • Btp, Bot e Buoni Postali sono esclusi fino a 50.000 euro di risparmio.
  • Disabilità, studenti e percettori di assegno di inclusione ottengono tutele specifiche.

Nuova franchigia casa, figli e tutele: come si rimodella l’Isee

Il cuore della riforma è la franchigia sulla prima casa, che opera come “abbattitore” del patrimonio. Dal valore Imu dell’abitazione si detrae anzitutto il mutuo residuo; sul valore netto si applica poi una franchigia di 91.500 euro, elevata a 120.000 euro nelle città metropolitane, con una maggiorazione di 2.500 euro per ogni figlio oltre il primo. Solo l’eventuale eccedenza entra nel patrimonio, che ai fini Isee pesa comunque soltanto al 20%.

Il risultato è il cosiddetto “effetto patrimonio zero”: per molte famiglie, la prima casa non incide più sull’indicatore, che torna centrato su redditi da lavoro e liquidità. Parallelamente, vengono potenziate le maggiorazioni della scala di equivalenza per i nuclei con figli: +0,10 con 2 figli, +0,25 con 3, +0,40 con 4, +0,55 con 5 o più figli. Più alta la scala, più basso l’Isee a parità di risorse, con vantaggi immediati sull’accesso a assegno unico e altre prestazioni collegate.

La riforma rafforza anche le tutele per situazioni di particolare fragilità. Per i figli minorenni con disabilità grave o non autosufficienti è confermata una maggiorazione dell’assegno unico fino a 120,90 euro mensili per figlio, riconosciuta a prescindere dal valore Isee, per compensare i maggiori oneri assistenziali. È rinnovato inoltre il sostegno ai genitori entrambi lavoratori: per il 2026 il bonus massimo è di 34,90 euro per figlio, con riduzione graduale oltre i 17.468 euro di Isee. Specifica attenzione è riservata alle madri under 21, cui spetta una maggiorazione di 23,30 euro per figlio, indipendentemente dall’occupazione.

Risparmio, studio e lavoro: gli altri effetti nascosti della riforma

L’Isee 2026 interviene anche sulla componente finanziaria. I Titoli di Stato e i Buoni Fruttiferi Postali sono esclusi dal patrimonio mobiliare fino a 50.000 euro complessivi: famiglie che superavano le soglie per bonus nido o agevolazioni universitarie solo per la presenza di Btp si ritrovano ora con un indicatore sensibilmente più basso.

Nuove esclusioni riguardano il reddito. Le borse di studio per il diritto allo studio erogate da Regioni e Università non rientrano più nel calcolo, evitando che uno studente perda aiuti per aver ricevuto un sostegno formativo. Allo stesso modo, le rendite Inail per infortunio o malattia professionale non concorrono al reddito Isee, riconoscendo la natura risarcitoria di tali importi.

Per chi percepisce assegno di inclusione o strumenti di supporto alla formazione e al lavoro, l’Isee 2026 diventa parametro decisivo per rinnovi e importi. La normativa introduce una detrazione forfettaria più ampia sui redditi da lavoro dipendente avviati durante la fruizione del sussidio: l’obiettivo è incentivare l’ingresso o il rientro nel mercato del lavoro senza determinare l’immediata perdita del beneficio, attenuando il cosiddetto “trappola della povertà”.

Quando conviene rifare la Dsu e come sfruttare al meglio le novità

Chi ha già ottenuto un’attestazione Isee 2026 nei primi mesi dell’anno non deve presentare una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica: l’Inps applica automaticamente franchigie casa e nuove scale di equivalenza tramite aggiornamento dei sistemi centrali. È però possibile – e in alcuni casi opportuno – intervenire in autotutela.

Se il contribuente si accorge di errori su redditi 2024 o saldi/giacenze 2024, ha 15 giorni dalla presentazione per inviare un modulo integrativo o una nuova Dsu correttiva. Va invece richiesta una nuova attestazione Isee nella forma di Isee corrente quando la situazione lavorativa è peggiorata rispetto al 2024 (perdita del lavoro, forte riduzione dell’orario, cessazione di attività). In questo modo l’indicatore fotografa la condizione economica attuale, consentendo di rientrare in soglie agevolate per assegno unico, bonus sociali e altre prestazioni, massimizzando l’effetto delle novità introdotte dalla riforma 2026.

FAQ

Come funziona la nuova franchigia Isee sulla prima casa nel 2026?

La nuova franchigia esclude dal patrimonio il valore della prima casa fino a 91.500 euro (120.000 nelle città metropolitane), al netto del mutuo residuo, riducendo drasticamente l’incidenza dell’immobile sull’Isee.

Quanto si abbassa l’Isee per le famiglie con figli nel 2026?

La riforma aumenta la scala di equivalenza: da +0,10 per 2 figli a +0,55 per 5 o più, abbassando l’Isee e ampliando l’accesso a assegno unico e bonus collegati.

I Btp e i Buoni Postali entrano ancora nel calcolo Isee?

No, fino a 50.000 euro complessivi di Titoli di Stato e Buoni Fruttiferi Postali non vengono conteggiati nel patrimonio mobiliare, riducendo il valore Isee finale.

Devo rifare la Dsu se ho già un Isee 2026 valido?

No, l’Inps aggiorna automaticamente i parametri. È necessario rifarla solo in caso di errori dichiarativi o peggioramento documentabile della situazione economica tramite Isee corrente.

Quali sono le fonti informative utilizzate per questo approfondimento sull’Isee 2026?

L’articolo è stato elaborato congiuntamente rielaborando dati e notizie provenienti dalle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, integrate dal lavoro redazionale.

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