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Zeekr debutta alla Milano Design Week con 7GT e rilancia la sfida elettrica nel mercato italiano

Zeekr debutta alla Milano Design Week con 7GT e rilancia la sfida elettrica nel mercato italiano

Zeekr debutta alla Milano Design Week 2026 e prepara l’Italia

Alla Milano Design Week 2026, il marchio cinese Zeekr presenta l’installazione “The Art of Connection” presso Showroom 31, a Tortona Rocks, dal 20 al 26 aprile.
Qui il brand del gruppo Geely, già attivo in Europa nelle auto elettriche premium, annuncia l’avvio della distribuzione ufficiale in Italia nel 2026, affidata a Jameel Motors.
L’esposizione, incentrata sul processo creativo della nuova Zeekr 7GT, diventa il primo, strategico contatto culturale con il pubblico italiano, anticipando il posizionamento di Zeekr come costruttore elettrico premium fortemente orientato al design contemporaneo.

In sintesi:

  • Zeekr presenta “The Art of Connection” alla Milano Design Week 2026 a Tortona Rocks.
  • L’evento anticipa l’avvio della distribuzione ufficiale in Italia nel 2026 con Jameel Motors.
  • Protagonista è la nuova Zeekr 7GT, raccontata dal concept al modello finale.
  • Focus su design europeo, materiali adattivi e costruzione di un’identità premium.

Zeekr 7GT, design europeo e strategia per il mercato italiano

La mostra “The Art of Connection” racconta la genesi della Zeekr 7GT, sviluppata dal Global Design Center di Göteborg, in Svezia, guidato da Stefan Sielaff.
Il percorso su due livelli espone schizzi, modelli in clay, prototipi e installazioni immersive dedicate alla relazione tra materiali, tecnologia e percezione umana, restituendo una visione completa del design automotive elettrico contemporaneo.
A Milano, Zeekr non si limita a mostrare un nuovo modello, ma posiziona il brand nel contesto della cultura del progetto europea, segnalando l’ambizione di occupare una fascia alta del mercato, con un linguaggio stilistico riconoscibile e un approccio esperienziale al prodotto.

Il coinvolgimento del duo artistico EJTECH ( Judit Eszter Kárpáti e Esteban de la Torre ) estende il perimetro dell’evento verso i materiali adattivi e i tessuti responsivi, sottolineando come il design, per Zeekr, sia un ecosistema che connette oggetti, persone e spazi.
In questo quadro, la Zeekr 7GT diventa il simbolo della strategia europea: un modello-icona che unisce ricerca stilistica, tecnologia elettrica e posizionamento premium.
L’esterno ospita lo Zeekr Café, pensato come luogo di relazione più che come semplice elemento scenografico, a rafforzare l’idea di un brand che vuole entrare nelle conversazioni urbane prima ancora che nelle concessionarie italiane.

Impatto sul mercato italiano e prospettive per il brand Zeekr

Per il pubblico italiano, la presenza di Zeekr alla Milano Design Week 2026 rappresenta un debutto culturale che precede quello commerciale.
L’avvio della distribuzione nel 2026 con Jameel Motors arriva dopo un posizionamento costruito sul terreno più sensibile al valore premium: quello del design.
In un contesto in cui i marchi automotive cercano spazi alternativi ai saloni tradizionali, la scelta di Milano indica la volontà di Zeekr di essere percepita come interprete di una mobilità elettrica in cui estetica, materiali e user experience sono parte integrante della proposta di valore.

FAQ

Quando arriva ufficialmente Zeekr sul mercato italiano?

Zeekr arriverà ufficialmente sul mercato italiano nel corso del 2026, con distribuzione affidata a Jameel Motors e rete commerciale in progressivo sviluppo.

Dove si svolge la mostra Zeekr durante la Milano Design Week 2026?

La mostra si svolge a Milano, presso Showroom 31 nell’area Tortona Rocks, dal 20 al 26 aprile 2026.

Qual è il ruolo della Zeekr 7GT nell’esposizione milanese?

La Zeekr 7GT è protagonista narrativa dell’evento: rappresenta l’evoluzione del design Zeekr e il modello di punta della gamma europea.

Chi guida il design Zeekr e da dove opera il centro stile?

Il design Zeekr è guidato da Stefan Sielaff presso il Global Design Center di Göteborg, in Svezia, con forte impronta stilistica europea.

Quali sono le fonti alla base di questo articolo su Zeekr?

Il contenuto deriva da una elaborazione congiunta di informazioni Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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