Home / MOBILITA URBANA - EV / Porsche Cayenne Coupé elettrica debutta con 1156 cavalli e prestazioni estreme per la gamma SUV di lusso

Porsche Cayenne Coupé elettrica: cosa cambia, per chi e perché ora

La nuova Porsche Cayenne Coupé elettrica debutta come variante a batteria più sportiva del SUV di lusso tedesco. Pensata per clienti premium globali, è stata presentata a Stoccarda nella primavera 2026 e si rivolge a chi cerca prestazioni estreme, stile ispirato alla Porsche 911 e autonomia elevata.

Rispetto al Cayenne elettrico “standard” offre una linea più filante, aerodinamica ottimizzata e un assetto affinato, mantenendo tecnologia a 800 V, fino a 669 km WLTP e tre livelli di potenza.

La scelta di lanciare la versione Coupé risponde alla richiesta crescente di SUV elettrici ad alte prestazioni dal design emozionale, in grado di competere con i top di gamma premium nel mercato globale EV.

In sintesi:

Nuova Porsche Cayenne Coupé elettrica , SUV premium a zero emissioni dal design ispirato alla 911.

, SUV premium a zero emissioni dal design ispirato alla 911. Autonomia fino a 669 km WLTP con batteria da 113 kWh e piattaforma a 800 V.

Tre versioni da 408 a 1.156 cavalli con Launch Control attivo.

Prezzi da 111.600 a 170.300 euro, ordini già aperti sui principali mercati.

Design, aerodinamica e tecnologia: cosa distingue la nuova Coupé

La Cayenne Coupé elettrica mantiene i 4,98 metri di lunghezza e 1,98 di larghezza del modello standard, ma abbassa il tetto di 24 mm (1,65 m totali) per una silhouette più sportiva. Il parabrezza è stato ridisegnato e la coda presenta lunotto più inclinato e gruppi ottici specifici.

Elemento chiave è lo spoiler posteriore attivo esclusivo della Coupé, supportato da alette mobili per l’ottimizzazione dell’aerodinamica. Il coefficiente Cx scende da 0,25 a 0,23, migliorando consumi ed efficienza alle alte velocità.

All’interno, il bagagliaio posteriore passa a 534 litri (contro 781 litri del Cayenne standard), compensato da un vano anteriore da 90 litri per accessori e cavi. Il divano posteriore resta regolabile elettricamente, in configurazione due posti o 2+1.

Confermati gancio traino da 3,5 tonnellate e sospensioni pneumatiche di serie, mentre il sistema Porsche Active Ride anti-rollio e le ruote posteriori sterzanti fino a 5 gradi sono disponibili come optional.

La batteria da 113 kWh dichiara fino a 669 km WLTP, 18 km in più del Cayenne elettrico standard, grazie al miglioramento aerodinamico.

Poggiando sulla piattaforma a 800 V, la vettura accetta ricarica rapida in corrente continua fino a 390 kW, con potenze di 11 kW AC di serie e opzione a 22 kW per la ricarica domestica o aziendale evoluta.

La dotazione tecnologica comprende tetto panoramico oscurabile, head-up display in realtà aumentata, sistema a schermi multipli con Flow Display e display dedicato al passeggero, oltre a tetto in carbonio, cerchi alleggeriti da 22 pollici, pneumatici ad alte prestazioni e inserti interni in carbonio per le versioni più ricche.

Prezzi, versioni e prospettive del SUV coupé elettrico di Porsche

La gamma Porsche Cayenne Coupé elettrica è articolata in tre livelli. Il modello d’ingresso offre 408 cavalli e parte da 111.600 euro.

La Cayenne S Coupé sale a 544 cavalli per 133.300 euro, posizionandosi come compromesso tra comfort e prestazioni.

Al vertice si colloca la Cayenne Turbo Coupé, con 857 cavalli che diventano 1.156 cavalli attivando il Launch Control, per uno 0-100 km/h in 2,5 secondi, a fronte di un listino da 170.300 euro.

Gli ordini sono già aperti e indicano la volontà di Porsche di consolidare il proprio ruolo nel segmento dei SUV elettrici super-premium, proponendo un’alternativa ad altissimo contenuto tecnico per chi oggi valuta anche berline e coupé EV di marchi concorrenti.

Impatto sul mercato elettrico premium e possibili sviluppi futuri

L’arrivo della Cayenne Coupé elettrica rafforza la strategia elettrificata di Porsche accanto a Taycan e Macan EV, puntando su margini elevati e clientela fidelizzata.

La combinazione di autonomia sopra i 650 km, ricarica ultra-rapida e design derivato dalla 911 posiziona il modello come benchmark tecnico nel segmento SUV sportivi elettrici.

È plausibile attendersi in futuro varianti ancora più estreme o versioni con set-up orientato all’off-road elettrico, nonché aggiornamenti software over-the-air per ottimizzare efficienza, funzioni ADAS e gestione energetica, mantenendo alta l’attenzione su Google Discover e nei confronti di una platea di potenziali acquirenti sempre più sensibile alla maturità tecnologica dei modelli EV premium.

FAQ

Quanta autonomia reale offre Porsche Cayenne Coupé elettrica?

La Cayenne Coupé elettrica dichiara fino a 669 km WLTP, che realisticamente diventano 500-550 km in utilizzo misto reale, variabili secondo stile di guida e condizioni climatiche.

Quanto tempo serve per ricaricare Porsche Cayenne Coupé all’80 per cento?

Utilizzando una colonnina ultra-rapida da 390 kW, la ricarica dal 10 all’80 per cento richiede indicativamente poco più di 20 minuti, in condizioni ottimali di temperatura batteria.

La Cayenne Coupé elettrica è adatta al traino di roulotte o rimorchi pesanti?

Sì, il modello mantiene un gancio traino omologato fino a 3,5 tonnellate, adatto a roulotte, carrelli barca o trailer per auto sportive.

Qual è la differenza principale tra Cayenne elettrico standard e Coupé?

La differenza principale riguarda il design del tetto e della coda, che migliorano l’aerodinamica, aumentano leggermente l’autonomia e riducono il volume del bagagliaio posteriore.

Da quali fonti provengono le informazioni su Porsche Cayenne Coupé elettrica?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.