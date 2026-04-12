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Amazon Leo nuovo internet satellitare di Jeff Bezos lancia la sfida diretta a Starlink di Elon Musk

Amazon Leo nuovo internet satellitare di Jeff Bezos lancia la sfida diretta a Starlink di Elon Musk

Amazon Leo, internet satellitare pronto a sfidare Starlink dal 2026

Amazon Leo, il nuovo servizio di internet satellitare del gruppo di Jeff Bezos, punta al debutto commerciale entro la metà del 2026, inizialmente nei principali mercati globali con alta domanda di connettività avanzata.
Il sistema, basato su una costellazione in orbita terrestre bassa, ha già oltre 240 satelliti operativi e un obiettivo industriale di circa 3.000 unità.

Obiettivo dichiarato: offrire velocità fino a 1 Gbps e prezzi competitivi per imprese, governi e grandi utenti, entrando in diretta competizione con Starlink di Elon Musk.
La strategia di Amazon punta sull’integrazione nativa con l’infrastruttura Amazon Web Services e su accordi anticipati con compagnie aeree, operatori telco e istituzioni pubbliche, per presidiare il segmento strategico delle comunicazioni satellitari di nuova generazione.

In sintesi:

  • Debutto di Amazon Leo previsto a metà 2026, con costellazione fino a 3.000 satelliti.
  • Velocità fino a 1 Gbps in download e 400 Mbps in upload nella versione Leo Ultra.
  • Prezzi annunciati come più competitivi rispetto alle attuali offerte satellitari globali.
  • Accordi già siglati con governi, telco e compagnie aeree come Delta Air Lines.

Prestazioni promesse, modelli di offerta e integrazione con il cloud

Il cuore tecnologico di Amazon Leo è la promessa di prestazioni superiori rispetto alle soluzioni satellitari oggi disponibili sul mercato.
La gamma prevede almeno tre profili: Leo Ultra fino a 1 Gbps in download e 400 Mbps in upload, Leo Pro fino a 400 Mbps e Leo Nano fino a 100 Mbps, pensato per scenari più sensibili al prezzo.

Secondo il Ceo Andy Jassy, i miglioramenti potrebbero arrivare a “otto volte” le performance di uplink e al “doppio” in downlink rispetto alle offerte satellitari tradizionali, con una struttura di costo studiata per risultare più competitiva di Starlink e degli altri operatori emergenti.

Elemento chiave per imprese e pubbliche amministrazioni è l’integrazione diretta con Aws: la rete Leo diventerà un’estensione della nuvola Amazon per analisi dati, intelligenza artificiale, edge computing e archiviazione distribuita in aree remote o prive di infrastrutture terrestri affidabili.

Test sul campo, primi clienti globali e impatto competitivo

Da novembre 2025 Amazon ha avviato test operativi con un nucleo di clienti aziendali selezionati, utilizzando hardware e software già in versione definitiva per validare stabilità di rete, latenze e qualità del servizio.
Questa fase è fondamentale per calibrare capacità della costellazione, architettura di backhaul e modelli di pricing prima del lancio pubblico.

Sul fronte commerciale, il contratto con Delta Air Lines prevede l’adozione di Amazon Leo per il Wi‑Fi a bordo di circa 500 aerei a partire dal 2028, un banco di prova ad alta visibilità per dimostrare prestazioni reali in mobilità.
Accordi e collaborazioni sono stati attivati anche con operatori come Vodafone, AT&T, la compagnia aerea JetBlue e con la stessa NASA per applicazioni istituzionali e scientifiche.

Fonti industriali indicano impegni economici già rilevanti da parte di governi e aziende, segnale di come la connettività satellitare di nuova generazione stia diventando un’infrastruttura critica nella competizione globale con Starlink e altri player.

Scenari futuri per il mercato satellitare e per gli utenti finali

Il lancio di Amazon Leo spinge il mercato verso una nuova fase di consolidamento: la concorrenza con Elon Musk e Starlink potrebbe innescare una guerra dei prezzi, ma anche un’accelerazione sugli standard di qualità e sulle coperture.

Per utenti finali, imprese e pubbliche amministrazioni, la presenza di due grandi costellazioni globali aumenterà le opzioni di ridondanza, continuità operativa e sicurezza dei dati, soprattutto in aree rurali, marittime o aeronautiche.

Resta aperto il capitolo regolatorio: gestione dello spettro, sostenibilità orbitale e coordinamento internazionale saranno fattori determinanti per la scalabilità del progetto, insieme alla reale capacità di integrazione con le reti terrestri già esistenti.

FAQ

Quando sarà disponibile al pubblico il servizio Amazon Leo?

Secondo le tempistiche comunicate internamente, il lancio commerciale globale di Amazon Leo è previsto indicativamente per la metà del 2026, con una progressiva estensione delle coperture nei mesi successivi.

Che velocità offrirà Amazon Leo rispetto a Starlink?

Amazon indica velocità fino a 1 Gbps in download e 400 Mbps in upload per Leo Ultra, valori comparabili o superiori alle offerte premium oggi disponibili su Starlink.

Amazon Leo funzionerà anche in aree rurali o difficili da raggiungere?

Sì, il sistema nasce proprio per garantire connettività a larga banda in zone rurali, remote, marittime o aeronautiche, dove le infrastrutture terrestri risultano assenti, instabili o economicamente non sostenibili.

Quali settori industriali potrebbero beneficiare maggiormente di Amazon Leo?

Potranno beneficiarne in modo diretto aviazione, logistica, energia, difesa, agricoltura di precisione e pubbliche amministrazioni, grazie all’integrazione con Aws per analisi dati, IoT e intelligenza artificiale in tempo quasi reale.

Quali sono le fonti utilizzate per le informazioni su Amazon Leo?

Le informazioni riportate derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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