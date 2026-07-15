15 Luglio 2026

Home / FINTECH / Bankitalia, a maggio il debito pubblico sale a 3.181,1 miliardi

La notizia in sintesi

Banca d’Italia : debito pubblico a 3.181,1 miliardi a maggio.

: debito pubblico a 3.181,1 miliardi a maggio. L’aumento mensile è stato di 26,6 miliardi rispetto ad aprile.

Il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche pesa per 13,4 miliardi.

Le entrate tributarie statali crescono del 2,6% su maggio 2025.

(Riassunto generato con AI)

Debito pubblico italiano oltre 3.181 miliardi

Il debito delle amministrazioni pubbliche italiane è salito a 3.181,1 miliardi di euro nello scorso maggio, con un incremento di 26,6 miliardi rispetto al mese precedente. Il dato, diffuso dalla Banca d’Italia e riportato da ANSA da Roma, fotografa l’andamento dei conti pubblici nel mese indicato.

L’aumento è legato al fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, alla crescita della liquidità del Tesoro e ad altri effetti finanziari indicati dall’istituto centrale. Nello stesso mese, le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato hanno raggiunto 44,7 miliardi, in rialzo rispetto a maggio 2025.

La rilevazione è significativa perché distingue le componenti che hanno determinato la variazione mensile del debito, evitando di attribuire l’intero incremento a una sola causa. I dati della Banca d’Italia consentono quindi di separare il fabbisogno dalle disponibilità liquide e dagli effetti connessi alle emissioni, all’inflazione e ai cambi.

Il quadro pubblicato nelle ultime ore non fornisce valutazioni prospettiche, ma definisce con precisione la consistenza del debito e le voci che ne hanno influenzato la crescita a maggio. L’informazione va letta nel perimetro mensile indicato dall’istituto.

Le componenti che spiegano l’aumento

Secondo la Banca d’Italia, “lo scorso maggio il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 26,6 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.181,1 miliardi”. La principale voce indicata è il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, pari a 13,4 miliardi.

Un secondo elemento è l’aumento delle disponibilità liquide del Tesoro, cresciute di 9,5 miliardi fino a 51,9 miliardi. La restante quota, pari a 3,6 miliardi, deriva dall’effetto di scarti e premi all’emissione e al rimborso, dalla rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e dalla variazione dei tassi di cambio.

La scomposizione delle voci mostra che il dato finale incorpora movimenti di natura diversa. Il debito, infatti, risente sia delle esigenze di finanziamento delle amministrazioni sia della gestione della liquidità del Tesoro.

Rientrano inoltre nel calcolo fattori tecnici e di mercato espressamente citati dalla banca centrale. Per questo, l’incremento mensile di 26,6 miliardi non coincide soltanto con il fabbisogno pubblico rilevato nel periodo.

Sul fronte delle entrate, a maggio quelle tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 44,7 miliardi. Rispetto allo stesso mese del 2025, l’aumento è stato del 2,6%, equivalente a 1,1 miliardi.

Il confronto annuale riguarda esclusivamente le entrate tributarie contabilizzate e non modifica la rilevazione sullo stock del debito. Le due informazioni descrivono aspetti distinti della finanza pubblica, riportati nello stesso aggiornamento.

Il dato mensile e le prossime letture

La crescita delle disponibilità liquide del Tesoro a 51,9 miliardi rappresenta uno degli elementi rilevanti dell’aggiornamento di maggio. La sua incidenza, pari a 9,5 miliardi, contribuisce direttamente alla variazione dello stock segnalata dalla Banca d’Italia.

Nei prossimi aggiornamenti mensili sarà possibile verificare come evolveranno fabbisogno, liquidità e fattori di rivalutazione. La fonte non anticipa scenari futuri né indica obiettivi, ma offre una base verificabile per seguire l’andamento dei conti pubblici.

FAQ

A quanto ammonta il debito pubblico a maggio?

Sì, il debito delle amministrazioni pubbliche è pari a 3.181,1 miliardi di euro secondo la rilevazione della Banca d’Italia.

Di quanto è aumentato il debito mensile?

Sì, rispetto al mese precedente il debito è cresciuto di 26,6 miliardi di euro, come indicato dalla banca centrale.

Quanto vale il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche?

Sì, il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche indicato per maggio ammonta a 13,4 miliardi di euro.

Quali sono le disponibilità liquide del Tesoro?

Sì, le disponibilità liquide del Tesoro sono aumentate di 9,5 miliardi, raggiungendo 51,9 miliardi di euro a maggio.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Agenzia ANSA.