Gli investimenti nell’AI gonfiano gli utili di Microsoft, Amazon e Alphabet

4 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Microsoft , Amazon e Alphabet beneficiano delle rivalutazioni delle partecipazioni nell’AI.

, e beneficiano delle rivalutazioni delle partecipazioni nell’AI. I guadagni finanziari privati hanno sostenuto la crescita degli utili dello S&P 500.

Secondo LSEG , senza alcune rivalutazioni l’espansione degli utili sarebbe stata più contenuta.

, senza alcune rivalutazioni l’espansione degli utili sarebbe stata più contenuta. Il fenomeno mostra il legame crescente fra Big Tech e società AI non quotate.

Riassunto generato con AI

Le rivalutazioni AI spingono gli utili Big Tech

Microsoft, Amazon e Alphabet hanno registrato nell’ultimo trimestre rilevanti guadagni contabili dalle loro partecipazioni in società private dell’intelligenza artificiale, tra cui Anthropic e OpenAI, oltre a SpaceX nel caso della controllante di Google. Il fenomeno emerge mentre le valutazioni private delle due aziende AI si avvicinano a 1.000 miliardi di dollari nel pieno del boom del settore.

Le rivalutazioni devono essere contabilizzate nei conti trimestrali, ma non derivano dalla vendita di software, cloud o altri servizi operativi. Per questo il dato sugli utili complessivi delle grandi piattaforme può apparire più forte della performance ordinaria del business.

Secondo CNBC, la dinamica incide sull’interpretazione dei risultati societari e sulle attese del mercato, dato il peso eccezionale dei mega titoli tecnologici nello S&P 500.

L’effetto sui conti e sulle stime di mercato

Tajinder Dhillon, responsabile della ricerca su utili e azioni di LSEG, stima una crescita aggregata degli utili dello S&P 500 vicina al 48% rispetto a un anno prima. Escludendo però i guadagni sulle partecipazioni private di Alphabet e Amazon, l’incremento scenderebbe attorno al 29%, più vicino al consenso degli analisti, che indicava il 24%.

Gil Luria, managing director e responsabile della ricerca tecnologica di D.A. Davidson, ha dichiarato a CNBC: “I numeri principali degli utili sono stati molto gonfiati dai guadagni azionari in OpenAI, Anthropic e SpaceX”. Luria sottolinea tuttavia che questi effetti tendono a compensarsi nel tempo e vengono normalmente esclusi dalle metriche non-GAAP e dalle previsioni.

Nel trimestre le aziende hanno battuto le stime del 7%, sopra la media storica del 4,4%, secondo LSEG. I cosiddetti Magnifici Sette hanno inoltre generato circa il 35% dei ricavi dello S&P 500 nel secondo trimestre, amplificando l’impatto di ogni variazione nei loro bilanci.

Amazon ha comunicato un aumento degli utili superiore al 240% annuo e un guadagno di 53,4 miliardi di dollari principalmente legato all’investimento in Anthropic. Senza tali rivalutazioni, la crescita sarebbe stata più vicina al 17%.

Alphabet, che detiene circa il 5% di SpaceX, ha visto la crescita dell’utile netto salire di quasi il 300%; senza gli effetti di SpaceX e Anthropic, il progresso sarebbe stato vicino al 23%. Per Microsoft, il contributo è stato più contenuto ma ha aggiunto circa dieci punti percentuali alla crescita degli utili.

La società ha indicato un aumento dell’utile netto di 3,2 miliardi di dollari soprattutto collegato ad Anthropic, oltre a un guadagno di 480 milioni sulla partecipazione in OpenAI.

Volatilità futura e possibili correzioni contabili

Il quadro evidenzia quanto siano ormai intrecciati i gruppi Big Tech e le principali aziende AI private, ancora prima di un’eventuale quotazione. Anthropic e OpenAI hanno depositato in modo confidenziale documenti presso la SEC e, secondo quanto riportato, sono attese sul mercato entro il prossimo anno.

Luria avverte che le rivalutazioni possono operare anche in senso contrario. SpaceX, secondo il suo commento, tratta circa il 50% sotto i massimi successivi all’offerta pubblica iniziale e potrebbe causare una rilevante inversione mark-to-market per Alphabet nel trimestre di settembre.

Un’eventuale IPO di Anthropic a settembre potrebbe compensare parte dell’effetto, ma Luria giudica prematuro prevederlo. Jeff Kilburg, fondatore e CEO di KKM Financial, considera invece questi profitti un’aggiunta a una stagione degli utili già solida.

FAQ

Perché gli utili Big Tech sono aumentati?

Sì, le rivalutazioni di partecipazioni in Anthropic, OpenAI e SpaceX hanno incrementato gli utili riportati, senza rappresentare necessariamente ricavi operativi.

Quanto pesano le rivalutazioni sullo S&P 500?

Sì, senza i guadagni privati di Alphabet e Amazon, la crescita aggregata sarebbe stata circa del 29%, anziché vicina al 48%.

Quale guadagno ha registrato Amazon?

Sì, Amazon ha registrato un guadagno di 53,4 miliardi di dollari, attribuito principalmente al suo investimento in Anthropic.

Microsoft possiede una quota di OpenAI?

Sì, Microsoft ha comunicato un guadagno di 480 milioni di dollari dalla sua partecipazione in OpenAI.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui CNBC, con contributi di Robert Hum.