Droni colpiscono data center AWS negli Emirati e danneggiano una struttura in Bahrain

27 Luglio 2026

La notizia in sintesi

AWS conferma danni a data center negli Emirati Arabi Uniti e in Bahrain .

conferma danni a data center negli e in . Gli attacchi di marzo hanno provocato incendi, danni strutturali e interruzioni elettriche.

I clienti sono stati invitati a migrare carichi e traffico verso infrastrutture alternative.

La rivendicazione iraniana del 21 luglio resta priva di conferme indipendenti.

(Riassunto generato con AI)

AWS colpita: il cloud entra nel conflitto

Amazon Web Services ha confermato che due suoi data center negli Emirati Arabi Uniti sono stati colpiti direttamente da droni, mentre una struttura in Bahrain ha riportato danni dopo un impatto nelle vicinanze. Gli episodi, avvenuti a marzo, hanno coinvolto infrastrutture commerciali progettate per ospitare servizi cloud, piattaforme digitali e capacità di calcolo. Il motivo della rilevanza è operativo e strategico: il conflitto ha raggiunto asset fisici essenziali per clienti e servizi distribuiti nella regione.

Secondo AWS, gli impatti hanno causato danni strutturali, incendi e interruzioni dell’alimentazione. In alcuni casi, l’acqua impiegata dai sistemi antincendio ha generato ulteriori criticità agli impianti. L’azienda ha quindi invitato i clienti interessati a trasferire risorse, carichi di lavoro e traffico verso infrastrutture alternative.

Il caso sposta l’attenzione dalla sola sicurezza informatica alla protezione fisica dei data center. Anche una piattaforma cloud distribuita può infatti subire limitazioni quando vengono danneggiati edifici, sistemi elettrici o dispositivi di protezione antincendio. La continuità dei servizi dipende così non soltanto dalla resilienza software, ma anche dalla disponibilità concreta delle strutture sul territorio.

Le regioni coinvolte e l’impatto operativo

Le regioni AWS coinvolte sono Middle East (UAE), identificata dal codice me-central-1, e Middle East (Bahrain), indicata come me-south-1. Entrambe comprendono tre Availability Zone, architettura pensata per distribuire i servizi tra più aree operative. L’impatto iniziale delle interruzioni è rimasto soprattutto regionale, ma la richiesta di migrazione evidenzia una vulnerabilità che non può essere risolta esclusivamente dentro il sito danneggiato.

Gli osservatori di sicurezza considerano gli episodi tra i primi attacchi cinetici documentati contro infrastrutture commerciali di cloud pubblico. Il precedente amplia il quadro delle minacce per gli hyperscaler: alle compromissioni digitali si aggiunge il rischio di azioni militari dirette contro strutture che supportano imprese, servizi online e sistemi di intelligenza artificiale. La distinzione è rilevante perché un attacco fisico può compromettere simultaneamente energia, raffreddamento, reti e protezioni degli edifici.

Il Golfo è inoltre un’area di investimenti internazionali nell’AI. Stargate UAE, primo dispiegamento internazionale della piattaforma infrastrutturale di OpenAI, prevede ad Abu Dhabi un cluster da 1 GW, con una prima capacità di 200 MW attesa nel 2026. Il progetto coinvolge G42, OpenAI, Oracle, NVIDIA, Cisco e SoftBank, collegando la capacità locale alla filiera globale dell’intelligenza artificiale.

La rivendicazione iraniana resta da verificare

Il 21 luglio l’Iranian Revolutionary Guard Corps ha rivendicato un nuovo attacco con missili da crociera contro l’infrastruttura Amazon in Bahrain, sostenendo di avere colpito il principale hub dell’azienda nel Paese. Questa seconda azione, tuttavia, non risulta confermata da Amazon né dalle autorità del Bahrain e degli Stati Uniti. Va pertanto tenuta distinta dagli attacchi di marzo, per i quali AWS ha riconosciuto ufficialmente gli impatti sulle proprie strutture.

La conseguenza più ampia riguarda la pianificazione della resilienza regionale. Il trasferimento di carichi verso altre infrastrutture diventa una misura necessaria quando il rischio non è limitato a un guasto tecnico o a un incidente digitale. Per operatori e clienti cloud, la localizzazione fisica delle risorse torna quindi un elemento centrale della continuità operativa.

FAQ

Quali data center AWS sono stati colpiti?

Sì, sono state coinvolte le regioni AWS Middle East (UAE), me-central-1, e Middle East (Bahrain), me-south-1.

Che danni ha confermato Amazon Web Services?

Sì, AWS ha confermato danni strutturali, incendi, interruzioni dell’alimentazione e ulteriori problemi causati dall’acqua dei sistemi antincendio.

Quante Availability Zone hanno le regioni interessate?

Sì, ciascuna delle due regioni AWS coinvolte comprende tre Availability Zone.

L’attacco missilistico del 21 luglio è confermato?

No, la rivendicazione dell’Iranian Revolutionary Guard Corps non era stata confermata da Amazon né dalle autorità di Bahrain e Stati Uniti.

Su quali fonti si basa questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Tom’s Hardware.