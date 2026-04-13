Home / BLOCKCHAIN / Vietnam autorizza le criptovalute regolamentate con partnership strategiche tra OKX e HashKey

Vietnam accelera sulle criptovalute con l’ingresso di investitori globali

Il governo del Vietnam sta accelerando la regolamentazione del mercato delle criptovalute puntando su una nuova infrastruttura nazionale. OKX Ventures e HashKey Capital hanno investito nella piattaforma vietnamita Vietnam Prosperity Crypto Asset Exchange (CAEX), con sede a Hanoi, in un’operazione annunciata nel 2025. L’intervento porta il capitale di CAEX a 10.000 miliardi di dong, circa 380 milioni di dollari, soglia minima richiesta per entrare nel programma pilota governativo previsto dalla Resolution 05/2025. L’obiettivo delle autorità è ridurre l’uso di exchange offshore, rafforzare i controlli antiriciclaggio e costruire un ecosistema cripto regolato in uno dei mercati retail più attivi al mondo.

In sintesi:

Ingresso di OKX Ventures e HashKey Capital nel capitale di CAEX .

e nel capitale di . Raggiunta la soglia di 10.000 miliardi di dong, circa 380 milioni di dollari.

Accesso al programma pilota della Resolution 05/2025 per licenze crypto regolamentate.

per licenze crypto regolamentate. Vietnam punta a riportare il trading “onshore” e rafforzare i controlli AML.

L’investimento siglato da OKX Ventures e HashKey Capital coinvolge anche gli azionisti fondatori VPBank Securities e la società di identità digitale LynkiD, consolidando CAEX come perno del progetto istituzionale di Hanoi. L’aumento di capitale a circa 380 milioni di dollari soddisfa il requisito chiave fissato dalla Resolution 05/2025 per partecipare al programma pilota sulle licenze per il trading cripto regolamentato.

Il quadro normativo vietnamita sta cambiando rapidamente: la nuova Digital Technology Industry Law, in vigore da gennaio, ha riconosciuto formalmente gli asset digitali, aprendo a licenze, controlli e incentivi industriali dedicati. Le autorità puntano a spostare le operazioni da piattaforme estere a infrastrutture domestiche sottoposte a vigilanza, così da aumentare la tracciabilità dei flussi e migliorare l’affidabilità del sistema finanziario nazionale.

In questo contesto, CAEX si posiziona come tassello strategico per convogliare su canali regolati una domanda interna che, secondo le stime, avrebbe movimentato circa 200 miliardi di dollari in asset digitali fino alla metà del 2025.

Nuove regole AML, pressione del FATF e strategia di attrazione capitali

L’accelerazione regolatoria del Vietnam è legata anche alle pressioni internazionali. Nel 2023 il Paese è entrato nella grey list del Financial Action Task Force (FATF) per lacune nei controlli antiriciclaggio, in particolare sulle attività legate agli asset virtuali.

Per uscire dalla lista e allinearsi agli standard globali, Hanoi ha disegnato un sistema che impone alle piattaforme cripto licenze dedicate, procedure stringenti di verifica dell’identità (KYC), monitoraggio costante delle transazioni e report periodici alle autorità competenti. L’obiettivo è rafforzare la compliance AML e ridurre l’uso delle criptovalute per flussi di capitale non tracciati.

Per il governo, il mercato cripto rappresenta un settore ad alto potenziale da trasformare in industria regolata capace di attrarre investimenti esteri qualificati, in particolare da operatori asiatici e globali già esperti di infrastrutture digitali. Per partner come OKX Ventures e HashKey Capital, entrare in fase di definizione delle regole significa contribuire alla progettazione degli standard di vigilanza, consolidare il proprio ruolo nella definizione delle best practice e assicurarsi un vantaggio competitivo in uno dei mercati retail più dinamici al mondo, dove il volume di transazioni in asset digitali ha già raggiunto i 200 miliardi di dollari.

Prospettive future per CAEX e per il ruolo del Vietnam in Asia

Se CAEX otterrà le prime licenze nell’ambito della Resolution 05/2025, il Vietnam potrebbe diventare un modello regionale di regolamentazione crypto in Asia sud-orientale, con un’infrastruttura che coniuga alta adozione retail, capitale istituzionale e controlli AML avanzati.

Una piena integrazione dei servizi di identità digitale di LynkiD e della capacità di collocamento di VPBank Securities potrebbe inoltre favorire l’ingresso di nuovi prodotti, dai derivati regolamentati agli asset tokenizzati collegati all’economia reale vietnamita, aprendo una nuova fase di sviluppo del fintech locale.

FAQ

Cosa è la Vietnam Prosperity Crypto Asset Exchange CAEX

È una piattaforma di trading di asset digitali vietnamita, sostenuta da VPBank Securities, LynkiD, OKX Ventures e HashKey Capital, candidata al programma pilota di licenze regolamentate.

Perché OKX Ventures e HashKey Capital investono in Vietnam

Investono per entrare in anticipo in un mercato retail cripto tra i più attivi al mondo, contribuendo alla definizione dell’infrastruttura regolamentata nazionale.

Cosa prevede la Resolution 05/2025 per le criptovalute in Vietnam

Prevede un programma pilota di licenze per exchange regolamentati, con requisiti di capitale minimo, controlli AML, KYC rafforzato e vigilanza diretta delle autorità.

Cosa implica la grey list del FATF per il Vietnam

Implica maggiore scrutinio internazionale, possibili frizioni nei pagamenti transfrontalieri e l’urgenza di rafforzare subito i controlli antiriciclaggio sugli asset virtuali.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo

L’articolo è basato su una elaborazione congiunta di informazioni da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.