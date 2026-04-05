Home / INTERNET / WhatsApp rivoluziona l’app: nuova interfaccia, funzioni avanzate e maggiore controllo sulla privacy

WhatsApp arriva nativamente su Apple CarPlay: cosa cambia davvero

Meta sta sviluppando una nuova versione di WhatsApp pensata specificamente per il sistema di infotainment Apple CarPlay. La novità, intercettata nella beta su TestFlight e diffusa da WABetaInfo, riguarda milioni di automobilisti che usano quotidianamente l’app di messaggistica mentre guidano. L’introduzione di un’app nativa CarPlay, prevista dopo una fase di test ancora in corso, punta a rendere più sicura e completa la gestione di chat e chiamate direttamente dal display di bordo.

Il progetto nasce per superare i limiti dell’attuale integrazione basata quasi esclusivamente su Siri e per ridurre le distrazioni alla guida, offrendo un’interfaccia ottimizzata per l’uso in auto.

In sintesi:

WhatsApp prepara una nuova app nativa per Apple CarPlay in fase di beta.

in fase di beta. Interfaccia dedicata per chat recenti, contatti, chiamate e preferiti direttamente dal display.

Lettura dei messaggi limitata a veicolo fermo per ridurre le distrazioni di guida.

Rilascio globale non confermato: servono ancora settimane di test e ottimizzazioni.

Ad oggi l’uso di WhatsApp su CarPlay è affidato quasi interamente ai comandi vocali di Siri. Toccando l’icona sul display, l’assistente consente di dettare messaggi o avviare chiamate, ma senza un vero controllo visivo sulle conversazioni.

La nuova app nativa cambia impostazione: alla prima apertura viene mostrata una schermata con l’elenco delle chat recenti e una struttura pensata per un rapido colpo d’occhio, minimizzando i passaggi necessari per comunicare. Tuttavia, per ragioni di sicurezza, la cronologia dei messaggi non sarà leggibile in movimento: la lettura completa sarà abilitata solo a vettura ferma.

Questa scelta allinea Meta alle linee guida di sicurezza in auto e anticipa possibili future normative più stringenti sull’uso delle app di messaggistica a bordo.

Funzioni principali di WhatsApp per CarPlay e tempi di rilascio

La prima versione nativa di WhatsApp per CarPlay introduce una serie di pannelli dedicati. Oltre alla schermata delle chat, è prevista un’interfaccia per i dettagli di contatto con foto profilo, stato e opzioni rapide per inviare messaggi o avviare chiamate vocali.

Un’area separata è riservata alle chiamate recenti, con indicazione di chiamate in entrata, in uscita o perse, utile per richiamare rapidamente senza maneggiare lo smartphone. È inoltre prevista una sezione per i contatti preferiti, così da accedere in un tocco alle persone più contattate, riducendo al minimo le interazioni necessarie durante la guida.

L’integrazione con Siri resterà centrale: l’interfaccia nativa non sostituisce i comandi vocali, ma li affianca, offrendo una gestione più flessibile in base alle condizioni di guida e alle preferenze dell’utente.

Al momento il progetto rimane in fase di beta privata e non esistono ancora date ufficiali per il rilascio pubblico. Trattandosi di un’app completamente nuova per un ambiente dove la messaggistica non è ancora standardizzata, saranno necessari ulteriori cicli di test per ottimizzare stabilità, sicurezza e compatibilità con i diversi modelli di auto che supportano Apple CarPlay.

Le tempistiche realistiche indicano diverse settimane di sperimentazione prima di un possibile rollout. Gli scenari più prudenziali collocano un annuncio più preciso verso l’estate 2026, con un lancio graduale che potrebbe variare a seconda dei mercati e delle versioni di iOS supportate.

Implicazioni future per guida connessa e sicurezza digitale

L’arrivo di WhatsApp come app nativa su CarPlay rappresenta un passo significativo nella convergenza tra infotainment e messaggistica istantanea. La possibilità di gestire chat, contatti e chiamate dal cruscotto, con regole di accesso ai contenuti calibrate sulla sicurezza, potrebbe diventare un modello per altre piattaforme.

In prospettiva, l’evoluzione di WhatsApp in auto potrebbe aprire la strada a funzioni aggiuntive, come integrazione più stretta con sistemi di navigazione, supporto ai messaggi vocali ottimizzati per l’abitacolo e controlli avanzati basati su gesti o comandi multifunzione al volante. Sarà determinante l’equilibrio tra ricchezza di funzionalità e minimizzazione delle distrazioni, tema centrale per costruttori auto, sviluppatori e regolatori.

FAQ

Su quali auto sarà disponibile WhatsApp per Apple CarPlay?

Sarà disponibile su tutte le vetture compatibili con Apple CarPlay, senza distinzioni di marca, purché aggiornate alle versioni iOS supportate.

Sarà possibile leggere i messaggi WhatsApp mentre si guida?

Sì, ma in modo limitato: la visualizzazione completa delle chat sarà consentita solo con vettura ferma, per ridurre distrazioni alla guida.

Come si accederà ai contatti preferiti su WhatsApp per CarPlay?

Sarà possibile utilizzare una scheda dedicata ai contatti preferiti, accessibile dal display CarPlay, per chiamare o messaggiare rapidamente.

La nuova app WhatsApp per CarPlay richiederà aggiornamenti iOS specifici?

È probabile che richieda versioni recenti di iOS e di CarPlay, ma i dettagli di compatibilità verranno comunicati al lancio ufficiale.

Quali sono le fonti delle informazioni su WhatsApp e CarPlay?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it rielaborati dalla nostra Redazione.