michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

WhatsApp rivoluziona l’app: nuova interfaccia, funzioni avanzate e maggiore controllo sulla privacy

WhatsApp rivoluziona l’app: nuova interfaccia, funzioni avanzate e maggiore controllo sulla privacy

WhatsApp arriva nativamente su Apple CarPlay: cosa cambia davvero

Meta sta sviluppando una nuova versione di WhatsApp pensata specificamente per il sistema di infotainment Apple CarPlay. La novità, intercettata nella beta su TestFlight e diffusa da WABetaInfo, riguarda milioni di automobilisti che usano quotidianamente l’app di messaggistica mentre guidano. L’introduzione di un’app nativa CarPlay, prevista dopo una fase di test ancora in corso, punta a rendere più sicura e completa la gestione di chat e chiamate direttamente dal display di bordo.
Il progetto nasce per superare i limiti dell’attuale integrazione basata quasi esclusivamente su Siri e per ridurre le distrazioni alla guida, offrendo un’interfaccia ottimizzata per l’uso in auto.

In sintesi:

  • WhatsApp prepara una nuova app nativa per Apple CarPlay in fase di beta.
  • Interfaccia dedicata per chat recenti, contatti, chiamate e preferiti direttamente dal display.
  • Lettura dei messaggi limitata a veicolo fermo per ridurre le distrazioni di guida.
  • Rilascio globale non confermato: servono ancora settimane di test e ottimizzazioni.

Ad oggi l’uso di WhatsApp su CarPlay è affidato quasi interamente ai comandi vocali di Siri. Toccando l’icona sul display, l’assistente consente di dettare messaggi o avviare chiamate, ma senza un vero controllo visivo sulle conversazioni.

La nuova app nativa cambia impostazione: alla prima apertura viene mostrata una schermata con l’elenco delle chat recenti e una struttura pensata per un rapido colpo d’occhio, minimizzando i passaggi necessari per comunicare. Tuttavia, per ragioni di sicurezza, la cronologia dei messaggi non sarà leggibile in movimento: la lettura completa sarà abilitata solo a vettura ferma.

Questa scelta allinea Meta alle linee guida di sicurezza in auto e anticipa possibili future normative più stringenti sull’uso delle app di messaggistica a bordo.

Funzioni principali di WhatsApp per CarPlay e tempi di rilascio

La prima versione nativa di WhatsApp per CarPlay introduce una serie di pannelli dedicati. Oltre alla schermata delle chat, è prevista un’interfaccia per i dettagli di contatto con foto profilo, stato e opzioni rapide per inviare messaggi o avviare chiamate vocali.

Un’area separata è riservata alle chiamate recenti, con indicazione di chiamate in entrata, in uscita o perse, utile per richiamare rapidamente senza maneggiare lo smartphone. È inoltre prevista una sezione per i contatti preferiti, così da accedere in un tocco alle persone più contattate, riducendo al minimo le interazioni necessarie durante la guida.

L’integrazione con Siri resterà centrale: l’interfaccia nativa non sostituisce i comandi vocali, ma li affianca, offrendo una gestione più flessibile in base alle condizioni di guida e alle preferenze dell’utente.

Al momento il progetto rimane in fase di beta privata e non esistono ancora date ufficiali per il rilascio pubblico. Trattandosi di un’app completamente nuova per un ambiente dove la messaggistica non è ancora standardizzata, saranno necessari ulteriori cicli di test per ottimizzare stabilità, sicurezza e compatibilità con i diversi modelli di auto che supportano Apple CarPlay.

Le tempistiche realistiche indicano diverse settimane di sperimentazione prima di un possibile rollout. Gli scenari più prudenziali collocano un annuncio più preciso verso l’estate 2026, con un lancio graduale che potrebbe variare a seconda dei mercati e delle versioni di iOS supportate.

Implicazioni future per guida connessa e sicurezza digitale

L’arrivo di WhatsApp come app nativa su CarPlay rappresenta un passo significativo nella convergenza tra infotainment e messaggistica istantanea. La possibilità di gestire chat, contatti e chiamate dal cruscotto, con regole di accesso ai contenuti calibrate sulla sicurezza, potrebbe diventare un modello per altre piattaforme.

In prospettiva, l’evoluzione di WhatsApp in auto potrebbe aprire la strada a funzioni aggiuntive, come integrazione più stretta con sistemi di navigazione, supporto ai messaggi vocali ottimizzati per l’abitacolo e controlli avanzati basati su gesti o comandi multifunzione al volante. Sarà determinante l’equilibrio tra ricchezza di funzionalità e minimizzazione delle distrazioni, tema centrale per costruttori auto, sviluppatori e regolatori.

FAQ

Su quali auto sarà disponibile WhatsApp per Apple CarPlay?

Sarà disponibile su tutte le vetture compatibili con Apple CarPlay, senza distinzioni di marca, purché aggiornate alle versioni iOS supportate.

Sarà possibile leggere i messaggi WhatsApp mentre si guida?

Sì, ma in modo limitato: la visualizzazione completa delle chat sarà consentita solo con vettura ferma, per ridurre distrazioni alla guida.

Come si accederà ai contatti preferiti su WhatsApp per CarPlay?

Sarà possibile utilizzare una scheda dedicata ai contatti preferiti, accessibile dal display CarPlay, per chiamare o messaggiare rapidamente.

La nuova app WhatsApp per CarPlay richiederà aggiornamenti iOS specifici?

È probabile che richieda versioni recenti di iOS e di CarPlay, ma i dettagli di compatibilità verranno comunicati al lancio ufficiale.

Quali sono le fonti delle informazioni su WhatsApp e CarPlay?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it rielaborati dalla nostra Redazione.

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache