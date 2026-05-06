Home / APPLE / Apple versa maxi risarcimento per chiudere cause su presunte esagerazioni nelle prestazioni dell’intelligenza artificiale

Apple paga 250 milioni per chiudere le cause su Apple Intelligence

Apple pagherà 250 milioni di dollari per chiudere negli Stati Uniti una serie di class action intentate tra il 2024 e il 2025. Le azioni collettive accusavano l’azienda di aver sopravvalutato, in pubblicità e comunicazioni ufficiali, le funzioni di Apple Intelligence sugli iPhone. Le feature promesse – dalla sintesi delle notifiche all’assistenza nella scrittura di email e messaggi – erano state annunciate a giugno 2024 ma non disponibili sugli smartphone venduti nei mesi successivi. Solo più tardi erano state attivate, per poi essere rapidamente disabilitate a causa di malfunzionamenti. L’accordo extragiudiziale, che prevede rimborsi fino a 95 dollari per alcuni acquirenti di iPhone 16 e iPhone 15, evidenzia le difficoltà di Apple nel competere sulle tecnologie di intelligenza artificiale avanzata.

In sintesi:

Accordo da 250 milioni di dollari per chiudere class action su Apple Intelligence negli Stati Uniti.

Funzioni AI annunciate a giugno 2024 ma inizialmente assenti e poi disattivate per problemi tecnici.

Rimborsi fino a 95 dollari per acquirenti di iPhone 16 e alcuni iPhone 15.

L’intesa conferma il ritardo di Apple rispetto ai concorrenti nei modelli di AI generativa.

Le accuse sulle funzioni AI mancanti e l’accordo con i consumatori

L’annuncio di Apple Intelligence nel giugno 2024 aveva presentato il sistema come elemento centrale della nuova generazione di iPhone. Tra le promesse: riassunto automatico delle notifiche, supporto alla scrittura di email e messaggi, automazioni intelligenti integrate nell’ecosistema Apple.

Secondo i ricorrenti, queste funzionalità non erano operative sui dispositivi venduti nei mesi immediatamente successivi, in particolare su iPhone 16 e su alcuni modelli di iPhone 15 commercializzati negli Stati Uniti tra giugno 2024 e marzo 2025. Le feature AI furono abilitate solo dopo, per poi essere sospese a causa di prestazioni ritenute insufficienti e comportamenti non affidabili.

Le class action contestavano a Apple la violazione delle norme sulla tutela dei consumatori, sostenendo che la comunicazione commerciale avesse creato aspettative concrete su servizi AI non disponibili o non funzionanti. L’intesa da 250 milioni di dollari prevede rimborsi fino a 95 dollari per acquisto, a copertura del danno economico percepito e per chiudere il contenzioso senza ammettere responsabilità formali.

Cosa rivela il caso Apple Intelligence sul futuro dell’AI di Apple

L’accordo arriva mentre Apple deve colmare il divario con concorrenti come Google, che ha sviluppato internamente il modello Gemini. A differenza dei rivali, Apple non è riuscita a proporre un modello proprietario di AI generativa di pari livello.

A gennaio 2026 l’azienda ha annunciato che utilizzerà proprio Google Gemini per potenziare i propri servizi di intelligenza artificiale. Questa scelta strategica riduce l’autonomia tecnologica di Apple ma consente di accelerare l’offerta di funzioni AI avanzate su iPhone, iPad e Mac.

Per gli analisti, il caso Apple Intelligence diventa un banco di prova sulla capacità di Apple di coniugare innovazione, trasparenza verso i consumatori e affidabilità dei prodotti in un contesto normativo e competitivo sempre più severo.

FAQ

Chi ha diritto al rimborso per Apple Intelligence negli Stati Uniti?

Hanno diritto al rimborso i clienti che hanno acquistato un iPhone 16 o determinati iPhone 15 negli Stati Uniti tra giugno 2024 e marzo 2025.

Quanto può ottenere ogni consumatore coinvolto nell’accordo Apple?

Ogni consumatore idoneo può ricevere fino a 95 dollari per dispositivo acquistato, a valere sui 250 milioni di dollari complessivi stanziati da Apple.

Perché le funzioni di Apple Intelligence sono state disattivate sugli iPhone?

Le funzioni di Apple Intelligence sono state disattivate perché non garantivano prestazioni stabili e affidabili, con errori frequenti nelle sintesi e nell’assistenza alla scrittura.

Qual è il ruolo di Google Gemini nei futuri prodotti AI di Apple?

Apple ha deciso di integrare Google Gemini nei propri servizi AI per offrire capacità generative avanzate, colmando rapidamente il gap tecnologico con i principali concorrenti del settore.

Quali sono le fonti utilizzate per questa ricostruzione sul caso Apple Intelligence?

Il contenuto è stato elaborato a partire da una analisi congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.