Pensioni, aumenti da gennaio 2027 con la rivalutazione: stime al 2,8%

1 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Le pensioni potrebbero aumentare da gennaio 2027 con la rivalutazione legata all’inflazione.

L’ipotesi del 2,8% resta una stima, non un importo definitivo.

La perequazione piena si applicherebbe fino a quattro volte il trattamento minimo.

Coinvolti anche assegno sociale, pensioni minime e invalidità civile.

Riassunto generato con AI

Pensioni 2027, aumenti legati all’inflazione

Le pensioni erogate in Italia potrebbero crescere da gennaio 2027 attraverso la rivalutazione annuale, il meccanismo che adegua gli assegni al costo della vita. Nelle ultime ore, le anticipazioni riportate da Money.it e Blitz quotidiano indicano come riferimento un’inflazione al 2,8%, stimata dal Governo nel Documento di finanza pubblica approvato ad aprile. L’obiettivo della perequazione è contenere la perdita di potere d’acquisto di pensionati e beneficiari di alcune prestazioni assistenziali.

Il dato effettivo, tuttavia, dipenderà dall’indice Foi al netto dei tabacchi rilevato dall’Istat e dal successivo decreto del Ministero dell’Economia. Per questo gli importi oggi calcolabili sono soltanto simulazioni a legislazione invariata. La definizione delle cifre e di eventuali modifiche normative è attesa in autunno inoltrato, in vista della legge di Bilancio.

Come funziona la perequazione per fasce

Il sistema vigente, disciplinato dall’articolo 34 della legge 448 del 1998, riconosce il 100% della rivalutazione sulla quota fino a quattro volte il trattamento minimo. Sulla fascia compresa tra quattro e cinque volte il minimo viene applicato il 90% del tasso, mentre oltre cinque volte spetta il 75%. Il criterio opera per scaglioni: superare una soglia non riduce l’adeguamento dell’intero assegno, ma solo della parte eccedente.

Con un tasso del 2,8%, una pensione lorda mensile di 1.000 euro salirebbe a circa 1.028 euro e una di 1.500 euro a circa 1.542 euro. Per un assegno da 2.800 euro, l’aumento stimato sarebbe di circa 77 euro lordi mensili; per 4.000 euro, circa 103 euro lordi. L’analisi firmata da Simone Micocci evidenzia che gli incrementi sarebbero circa doppi rispetto alla rivalutazione dell’1,4% applicata nel 2026.

La misura riguarda pensioni dirette, reversibilità e pensioni indirette, considerando l’importo complessivo se il titolare riceve più trattamenti. Sono interessati anche assegno sociale, pensione sociale, prestazioni per invalidi civili, ciechi civili e sordi, nonché indennità collegate e relativi limiti reddituali.

Minimi e requisiti: il doppio effetto del 2027

Nell’ipotesi del 2,8%, il trattamento minimo passerebbe da 611,85 a circa 628,98 euro mensili. L’assegno sociale, oggi pari a 546,24 euro per 13 mensilità, arriverebbe a circa 561,54 euro; l’importo ordinario dell’invalidità civile salirebbe da 340,71 a circa 350,25 euro.

Il 2027 potrebbe però distinguere nettamente chi è già pensionato da chi maturerà il diritto quell’anno. Mentre i primi attendono la rivalutazione, per alcune categorie di lavoratori potrebbe scattare un mese aggiuntivo nei requisiti, per l’adeguamento alla speranza di vita. Nuove regole e coefficienti di calcolo potrebbero inoltre incidere sugli assegni dei futuri pensionati.

FAQ

Quando saranno ufficiali gli aumenti delle pensioni?

Sì, le cifre definitive arriveranno dopo la certificazione dell’indice Foi dell’Istat e il decreto del Ministero dell’Economia, attesi nei prossimi mesi.

Quale rivalutazione è ipotizzata per il 2027?

Sì, la stima di riferimento è il 2,8%, indicata nel Documento di finanza pubblica per il 2026, ma non costituisce ancora il tasso definitivo.

Quanto potrebbe aumentare la pensione minima?

Sì, con una rivalutazione del 2,8% il trattamento minimo potrebbe passare da 611,85 euro a circa 628,98 euro mensili.

Chi riceve la rivalutazione piena?

Sì, il 100% del tasso si applica alla quota di pensione fino a quattro volte il trattamento minimo, circa 2.447 euro lordi mensili nel 2026.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Blitz quotidiano e Money.it.